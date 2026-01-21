„Toxische Männlichkeit“: Eine feministische Antwort entsteht in den sozialen Medien.

In den sozialen Medien formiert sich eine feministische Gegenoffensive gegen maskulinistische Diskurse. Mit innovativen Kampagnen, inspirierenden Reden und Bildungsangeboten entwirft diese Bewegung ein anderes Bild von Männlichkeit: freier, respektvoller und unendlich erstrebenswerter.

Ein wachsender maskulinistischer Einfluss

Seit Jahren ziehen selbsternannte Verfechter der „Alpha-Männlichkeit“ viele junge Männer an, die nach Vorbildern suchen. Ihre Rhetorik verspricht Macht, Dominanz und Erfolg und stilisiert gleichzeitig den Feminismus zum Hauptfeind. Die Folge: ein Selbstbild, das auf Rivalität, Versagensangst und einer starren, alles andere als erfüllenden Männlichkeit basiert.

Aktuelle Studien belegen das Ausmaß dieses Einflusses. Die Mehrheit der jungen Erwachsenen gibt an, diese Content-Creator zu kennen, und ein erheblicher Anteil verfolgt deren Videos regelmäßig. Viele glauben, dass diese Erzählungen „endlich die Wahrheit sagen“ und die Vorstellung bestärken, dass die Gesellschaft Männern gegenüber feindselig geworden ist. Dieses Klima schürt ein Gefühl der Identitätskrise, in der Verletzlichkeit als Schwäche und Empathie als Bedrohung wahrgenommen werden.

Wenn virale Codes für positive Zwecke umfunktioniert werden

Angesichts dieser Welle beschränkt sich die feministische Antwort nicht auf Verurteilung, sondern setzt neue Wege. Kampagnen für soziale Medien untergraben die Verhaltensmuster dieser männerdominierten Influencer. Durch vertraute Formate, charismatische Persönlichkeiten und kurze Botschaften verbreiten sie positive Werte wie Respekt, Einvernehmen und Verantwortungsbewusstsein.

Diese Strategie ist genial: Anstatt sich frontal zu konfrontieren, durchdringen diese Kampagnen dieselben digitalen Räume und säen positive Ideen. Ziel ist es nicht, Schuldgefühle zu erzeugen, sondern inspirierende Vorbilder zu bieten, in denen Stärke und Freundlichkeit im Gleichgewicht stehen und Selbstvertrauen durch Zusammenarbeit statt Dominanz entsteht.

Väter, die sich erneut zu Wort melden

Inzwischen entstehen vermehrt persönliche Initiativen. So hat beispielsweise der britische Schauspieler Stephen Graham, Schöpfer der Serie „Adolescence“, gemeinsam mit der Psychologin Orly Klein das Projekt „ Letters to Our Sons “ ins Leben gerufen. Dieses Projekt lädt Väter weltweit dazu ein, ihren Söhnen über Männlichkeit jenseits traditioneller Geschlechterrollen zu schreiben und dabei persönliche Erfahrungen und Gedanken zu teilen. Das Projekt, das demnächst als Buch erscheinen soll, hat zum Ziel, „einen authentischen Dialog wiederherzustellen und dem Einfluss von Hassrede im Internet entgegenzuwirken“.

Diese väterlichen Worte erinnern uns an eine grundlegende Wahrheit: Es gibt nicht den einen Weg, ein Mann zu sein. Es gibt so viele Formen von Männlichkeit wie Menschen, und jede verdient es, ohne Scham oder Druck voll und ganz angenommen zu werden. In dieser Vielfalt liegen Reichtum, Kreativität und Ausgewogenheit.

Bildung, eine Säule dauerhaften Wandels

Bildung spielt in diesem Wandel eine zentrale Rolle. Trotz gesetzlicher Verpflichtung, in Schulen über emotionale, zwischenmenschliche und intime Themen zu unterrichten, reichen diese Programme oft nicht aus. Verbände mobilisieren sich daher, um auf die dringende Notwendigkeit hinzuweisen, junge Menschen über Respekt, Gleichberechtigung und gesunde Beziehungen aufzuklären. International integrieren einige Bildungsreformen diese Themen bereits im frühen Kindesalter, in der Erkenntnis, dass Prävention mit Wissen und Dialog beginnt.

Letztlich zielt diese feministische Antwort durch die Kombination digitaler Aktionen, kultureller Projekte und Bildungsinitiativen auf eine gerechtere und freudvollere Gesellschaft ab. Sie lädt Jungen und Männer dazu ein, sich von einengenden Erwartungen zu befreien, ihre Sensibilität zu entwickeln und eine Männlichkeit zu leben, die Respekt vor sich selbst und anderen fördert. Denn Mannsein bedeutet heute vor allem, den Mut zu haben, ganz Mensch zu sein.