In Äthiopien stellen diese Skateboarderinnen das Patriarchat in Frage und brechen mit Traditionen.

In den pulsierenden Straßen von Addis Abeba verwandelt eine Gruppe junger Frauen den Beton in einen Spielplatz der Selbstermächtigung. Auf ihren Skateboards beschreiten sie neue Wege und stellen Geschlechternormen in einem Land in Frage, in dem der öffentliche Raum nach wie vor stark von Männern dominiert wird. Addis Girls Skate ist mehr als nur ein Kollektiv: Es ist ein rollendes Manifest, eine trotzige Geste gegen die Traditionen, die die Freiheit von Frauen einschränken.

Skateboarden, eine willkommene Abwechslung auf dem äthiopischen Asphalt.

Skateboarden hielt 2016 mit dem Bau des ersten Skateparks in der Hauptstadt offiziell Einzug in Äthiopien. Zuvor eine Nischenaktivität, oft als Zeitvertreib für Ausländer betrachtet, gewann der Sport schnell an Popularität bei Jungen. Mädchen hingegen mussten sich ihren Platz in der Szene erst erkämpfen.

„Du Idiot, du entehrst deine Familie!“, hallte es durch die Straßen, gerichtet an Edomawit Ashebir und ihre Freunde . Doch diese Kritik konnte ihren Entschluss nicht brechen. Für sie ist das Sliden auf dem Asphalt weit mehr als nur ein Sport: Es ist ein Weg, ihr Recht auf Präsenz im öffentlichen Raum einzufordern, die Stadt zurückzuerobern. Jeder Trick, jeder Sprung wird zum Akt des Widerstands gegen Patriarchat und gesellschaftliche Zwänge.

Jeden Samstag ein Moment der Freiheit

Jeden Samstagmorgen ist der Skatepark exklusiv für sie reserviert. Für ein paar Stunden entfliehen sie familiären und gesellschaftlichen Zwängen, stehen auf ihren Skateboards, mal in traditionellen weißen Habesha-Kemis, mal in bequemen Baggypants und Turnschuhen.

Makdelina Desta , Mitbegründerin des Addis Girls Skate-Kollektivs, bringt dieses einzigartige Gefühl auf den Punkt: „Auf dem Board bin ich ich selbst, ohne jegliche Rollen, die mir auferlegt werden.“ Für Lydia, eine andere Skaterin, „befreit das Geräusch der Rollen meinen Kopf. Ich höre weder die Kritik noch die Blicke von der Seite.“ Ob sie nun einen Ollie versuchen oder auf dem Merkato-Markt eine Rampe hinuntergleiten – diese jungen Frauen erfinden ihren Alltag Kurve für Kurve neu, mit Wagemut und Selbstvertrauen.

Schwesternschaft und Unterstützung in einer urteilenden Welt

Obwohl missbilligende Blicke immer noch häufig vorkommen, finden Skateboarderinnen im Skatepark einen sicheren Ort. Tsion erinnert sich, wie ein Passant sie als „Teufel“ beschimpfte und darauf wartete, dass sie stürzte. Abseits der Rampen herrscht jedoch eine ganz andere Atmosphäre: Jungen und Mädchen tauschen Tipps und Skateboards aus und entwickeln so eine Solidarität, die Vorurteile überwindet. In einem Land, in dem viele Frauen nach der Heirat aus dem öffentlichen Leben verschwinden, schaffen diese Begegnungen ein echtes Netzwerk der Ermutigung und Inspiration.

Burtekan, eine Ikone für alle Generationen

Burtekan, genannt „Mamy“, ist eine 43-jährige alleinerziehende Mutter und eine Ikone der Bewegung. Obwohl sie wegen ihres Alters verspottet wird, fährt sie weiterhin Seite an Seite mit Teenager-Mädchen: „Ich bin nicht tot. Ich habe noch etwas, wofür es sich zu leben lohnt.“ Ihre Präsenz beweist, dass kein Lebensabschnitt zu Rückzug oder Auslöschung führen sollte. Für die jüngere Generation verkörpert sie die Möglichkeit, die Kontrolle über ihr Leben zurückzugewinnen, ungeachtet gesellschaftlicher Zwänge.

Zerschlagt das Patriarchat: eine internationale Perspektive

Die Schweizer Fotografin Chantal Pinzi dokumentierte diese Skateboarderinnen in ihrem Projekt „Shred the Patriarchy“ und brachte Mädchen aus so unterschiedlichen Ländern wie Marokko, Indien und Äthiopien zusammen. Laut Pinzi lehrt Skateboarden Resilienz: Hinfallen, wieder aufstehen und von Neuem beginnen. In Hawassa unterstützt sie Shurrube, die einzige Skateboarderin ihres Ortes, indem sie ihr recycelte Skateboards aus Berlin mitbringt. Diese Gesten zeigen, dass der Mut und die Entschlossenheit der Mädchen Grenzen und Kulturen überwinden.

Lebenslektionen auf Rädern

Skateboarden ist mehr als nur ein Sport; es ist eine Lebensschule. Dank Ethiopian Girl Skaters, gegründet von Sosina Challa, erhalten junge Menschen schulische und emotionale Unterstützung. Edomawit bringt es auf den Punkt: „Ich habe aufgehört, auf diejenigen zu hören, die sagen, es sei nichts für uns. Jetzt skate ich.“

Jeder Trick dieser jungen Äthiopierinnen überwindet Barrieren, räumt mit Stereotypen auf. Ihr wallendes Haar, ihr direkter Blick, ihre fließenden Bewegungen verkörpern eine Generation, die sich Zwängen widersetzt. In Addis Abeba ist das Geräusch von Rollen auf Beton nicht länger nur Stadtlärm: Es ist die Hymne neu gewonnener Freiheit und eines selbstbestimmten Lebens. Diese Skateboarderinnen beweisen, dass der Mut, man selbst zu sein, selbst in einem konservativen Umfeld, die Stadt und vielleicht sogar die Welt verändern kann – ein Board nach dem anderen.