Diese Dragqueen definiert die Codes der Ästhetik neu.

In der allgemeinen Vorstellung werden Dragqueens oft stark karikiert dargestellt. Weniger informierte Menschen glauben, es handele sich lediglich um Männer in Frauenkleidern, die in privaten Lokalen auftreten und Weiblichkeit persiflieren. Doch hinter den falschen Wimpern, den opulenten Perücken und den übertriebenen Augenbrauen verbirgt sich wahre Kunst. Und mit ihrem Stil, einer Mischung aus Bratz-Puppen und Tim-Burton-Heldinnen, verkörpert die Dragqueen Sgàire Wood diese anspruchsvolle Kunst perfekt.

Puppenaugen und ein surrealer Stil, eine markante Handschrift

Monet wurde berühmt für seine idyllischen Gemälde, Picasso für seine geometrischen Gesichter. Jeder Künstler hat seinen eigenen, unverwechselbaren Stil und eine ausgeprägte Individualität, selbst jene, die nicht mit Gouache, sondern mit Rouge und Lidschatten malen. Sgàire Wood ist dafür zweifellos das eindrucksvollste Beispiel. Diese Dragqueen-Künstlerin besitzt eine einzigartige Identität, weit entfernt von den sogenannten traditionellen Kostümen mit ihren bunten Perücken und stark geschminkten Augenlidern. Sie ist eine Mischung aus Lady Gaga, den Gothic-Monster-High-Puppen unserer Kindheit, Victoria aus „Corpse Bride“ und Manga-Heldinnen mit überdimensionalen Augen. Ihr fantasievoller Stil entzieht sich jeder Kategorisierung.

Während viele Dragqueens Lipgloss auftragen und ihn sorgfältig über die Lippenkontur hinaus verlängern, und ihre Augenlider mit leuchtenden Farben schminken, präsentiert sich Sgàire Wood, eine waschechte Glasgowerin, mit einem eher ungewöhnlichen Look. Ihr Make-up, das an eine visuelle Halluzination erinnert, vereint die Codes von Träumen und Albträumen. Ihr fast maskenhaftes Gesicht ist eine lebensechte Nachbildung von Comicfiguren. Selbst Cosplay-Fans gehen in ihrer Imitation nicht so weit. Ein XXL-Blick, der die natürlichen Grenzen des Auges weit sprengt, überdimensionale Wimpern, verziert mit Kawaii-Sternen, Wangen voller Rouge und Lippen, die aussehen, als wären sie auf Papier gemalt. Ihre Ästhetik lässt sich kaum in einem Wort beschreiben.

Sie hat nichts mit ihren Kolleginnen gemein. Sgàire Wood scheint diese Figur ähnlich wie Mary Shelley „Frankenstein“ erschaffen zu haben. Es ist ein Hybridstil, eine Verschmelzung mehrerer Gesichter. Es ist eine Sammlung von Anspielungen auf Barbie, Porzellanpuppen, japanische Anime und Horrorfilme. Eine wahre visuelle Konstruktion, die alles dekonstruiert, was „Sein“ ausmacht.

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Es ist notwendig, das „klischeehafte“ Bild der Dragqueen aufzufrischen.

Drag ist eine Kunstform, die um Anerkennung in der breiten Öffentlichkeit kämpft und immer noch mit vielen überholten Stereotypen behaftet ist. Die Öffentlichkeit betrachtet sie oft als Randerscheinung. Viele sehen Dragqueens einfach als „versteckte Schwule “, die sich außerhalb der Norm bewegen wollen, oder als Transvestiten, die gerne Frauen parodieren.

In der öffentlichen Wahrnehmung gelten sie als clowneske Gestalten, die sich übertrieben verkleiden, um ein willfähriges Publikum in düsteren Kellern zu amüsieren. Doch Dragqueens verdienen eine treffendere und präzisere Definition. „Sie verkörpern einen lebendigen Lebensstil und eine kühne Ausdrucksform, die die Grenzen von Geschlecht und Gesellschaft überschreitet“, erklärt die LGBT-Website Colors .

Sgàire Wood, die ihre Fähigkeiten an ihren Trollpuppen verfeinerte, bevor sie sich der Darstellung von Haut zuwandte, beschränkt sich nicht auf „radikale Koketterie“. Sie bringt ihre innere Welt zum Ausdruck und formt sie mit Stiften, künstlichen Wimpern und farbenfrohen Paletten. Sie erforscht Identität auf eine andere Weise, ohne sich an bestimmte Modelle oder binäre Denkmuster zu halten. „Es ist ungemein befreiend zu erkennen, wie viel von dem, was wir wertschätzen, bedeutungslos ist, und ich möchte, dass meine Arbeit den Menschen – und sei es nur ein wenig – den Weg zu dieser Art von Transzendenz ebnet“, erklärt sie in Dazed .

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Jeder Look sollte Anlass zur Reflexion geben.

Für Sgàire Wood sind Make-up und Kostüm niemals bloße Accessoires oder flüchtige Effekthascherei. Jedes Detail ist wohlüberlegt, jede Farbe wie die Komposition einer visuellen Symphonie gewählt. Ihr Ziel geht über eine bloße Performance hinaus: Sie verwandelt ihr Aussehen in eine Botschaft, eine Idee, eine Infragestellung von Identität, Körperwahrnehmung und den Grenzen der Norm.

Ihre Kreationen gleichen Miniaturtheatern, in denen die Betrachter eingeladen sind, ihre Vorurteile zu hinterfragen. Eine rosige Wange ist nicht bloß dekorativ: Sie kann die von der Gesellschaft auferlegte Übertreibung von Emotionen symbolisieren. Mit diesem beinahe transgressiven Ansatz definiert Sgàire Wood Drag als künstlerisches Freiluftlabor neu. Ihre Looks werden zu Studien über Geschlecht, Schönheit und Exzess, aber auch zu stillen Dialogen mit den Betrachtern. Jeder Auftritt auf der Bühne oder in den sozialen Medien beweist, dass Drag sowohl Spektakel als auch verkörperte Philosophie sein kann.

Ihre Arbeit beweist somit, dass Drag nicht bloß Performancekunst ist, sondern eine konzeptuelle Auseinandersetzung, in der die Grenze zwischen Fantasie und Realität zu einem unendlichen Raum der Kreativität wird. Und durch diesen visuellen Dialog regt Sgàire Wood jeden Einzelnen dazu an, zu hinterfragen, was er in der Welt um sich herum akzeptiert, ablehnt oder bewundert.