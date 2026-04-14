Mission Artemis II: Astronautengehälter lösen Reaktionen aus

Die Artemis-II-Mission, die die Rückkehr von Astronauten in die Mondumlaufbahn markierte, erregte aus einem unerwarteten Grund Aufsehen: die Vergütung der Besatzung. Trotz der historischen Bedeutung dieser Reise orientierten sich die Gehälter der Astronauten weiterhin am US-amerikanischen Beamtentarif . Dieses System löste Reaktionen aus, wobei einige Beobachter die Diskrepanz zwischen dem erforderlichen Fachwissen und der entsprechenden Vergütung hervorhoben.

Die Vergütung richtet sich nach dem US-amerikanischen Bundesbesoldungsschema.

Die Besatzung der Artemis-II-Mission bestand aus Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch und Jeremy Hansen. Entgegen mancher Annahmen erhalten NASA-Astronauten keine spezielle Prämie für Weltraummissionen. Ihre Vergütung richtet sich nach dem US-amerikanischen Gehaltssystem für den öffentlichen Dienst, dem sogenannten General Schedule (GS). Zivile Astronauten werden in der Regel je nach Erfahrung und Qualifikation in die Besoldungsgruppen GS-11 bis GS-15 eingestuft.

Laut öffentlich zugänglichen Daten entspricht dies einem Jahresgehalt von bis zu etwa 150.000 US-Dollar (rund 127.000 Euro) für die erfahrensten Fachkräfte. Dieses System sieht keine spezifischen Zulagen für Weltraummissionen vor, insbesondere nicht für solche mit hohem Komplexitätsgrad oder Risiko.

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Ein Gehalt, das Reaktionen auslöst

Die Vergütung von Astronauten ist ein häufig diskutiertes Thema in der Öffentlichkeit, insbesondere angesichts der mit ihrer Rolle verbundenen Verantwortung. Manche Beobachter halten das Gehalt angesichts des erforderlichen Fachwissens und der Risiken von Weltraummissionen für bescheiden. Tatsächlich verfügen die für die Artemis-Missionen ausgewählten Astronauten in der Regel über besonders anspruchsvolle akademische und berufliche Qualifikationen. Viele sind erfahrene Ingenieure, Wissenschaftler oder Piloten und besitzen häufig Hochschulabschlüsse in spezialisierten Fachgebieten.

Andere betonen, dass die Rolle des Astronauten auf einem Ethos des öffentlichen Dienstes und der wissenschaftlichen Forschung beruht, wobei die Hauptmotivation oft darin liegt, zur Weltraumforschung beizutragen und Wissen zu erweitern. Die NASA übernimmt Geschäftsreisen, Unterkunft und andere missionsbezogene Ausgaben und ergänzt so das feste Gehalt.

Die Fortsetzung des Artemis-Programms

Das Artemis-Programm plant in den kommenden Jahren mehrere Missionen, um die nachhaltige Rückkehr von Menschen zum Mond vorzubereiten. Langfristig will die NASA diese Missionen als Grundlage für die Entwicklung bemannter Erkundungsprojekte zum Mars nutzen. Artemis II stellt somit einen entscheidenden Schritt in der amerikanischen Raumfahrtstrategie dar und markiert die Wiederaufnahme bemannter Mondmissionen mehr als fünfzig Jahre nach Apollo.

Die Vergütung der Astronauten der Artemis-II-Mission hat aufgrund des Widerspruchs zwischen der Bedeutung der Mission und der entsprechenden Gehaltsstruktur Reaktionen hervorgerufen. Abgesehen vom finanziellen Aspekt stellt die Artemis-II-Mission einen wichtigen Fortschritt in der Weltraumforschung dar und bekräftigt das Ziel, eine nachhaltige menschliche Präsenz jenseits der Erdumlaufbahn zu etablieren.