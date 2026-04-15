Mit 46 Jahren teilt sie mit, was sie sich gewünscht hätte, mit 36 Jahren gewusst zu haben.

Die Content-Creatorin Erin Devine (@devinedwelling ) teilte eine persönliche Reflexion über Lektionen, die sie sich gewünscht hätte, zehn Jahre früher gekannt zu haben. Ihr viel kommentierter Instagram-Post berührt verschiedene Aspekte ihres Verhältnisses zu Zeit, gesellschaftlichen Erwartungen und Lebensentscheidungen.

Ein persönlicher Beitrag, der online Anklang findet.

In einem Social-Media-Post vertraut Erin an: „Ich bin 46. Hier sind fünf Dinge, die ich meinem 36-jährigen Ich sagen würde …“ Sie teilt ihre Erfahrungen und spricht Themen wie die Wahrnehmung des Alters, unsere eigenen Erwartungen und die Wichtigkeit an, im eigenen Tempo zu leben. Zu den von ihr hervorgehobenen Ideen gehören: „Mit 40 ist man nicht alt“, „Den ‚richtigen‘ Zeitpunkt gibt es nicht“, „Haustiere bedeuten Verantwortung“ und „Es ist okay, es nicht allen recht zu machen.“

Sie schließt mit einer inspirierenden Botschaft: „Vielleicht hast du deinen Höhepunkt nicht in der Jugend, in deinen Zwanzigern oder Dreißigern erreicht … Vielleicht findest du deine Erfüllung erst in deinen Vierzigern. Bleib auf deinem Weg, vertraue dem Prozess und lass los.“ Inhalte zur Persönlichkeitsentwicklung gehören zu den am häufigsten geteilten Formaten in sozialen Medien.

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Eine Botschaft, die bei vielen Menschen Anklang findet.

Beiträge über die Erfahrungen in Quarantäne, wie beispielsweise die von Erin Devine (@devinedwelling ), gewinnen in den sozialen Medien zunehmend an Bedeutung, wo Diskussionen über das Älterwerden und das Wohlbefinden zunehmen. Studien legen nahe, dass digitale Plattformen es Menschen ermöglichen, persönliche Erfahrungen zu teilen und so ein Gemeinschaftsgefühl zu fördern. Erins Geschichte passt in diesen Trend, bei dem individuelle Erlebnisse zum Gegenstand kollektiver Diskussionen werden.

Indem sie Ratschläge teilt, die sie ihrem 36-jährigen Ich geben würde, reflektiert Erin Devine (@devinedwelling ) über persönliches Wachstum und die Wahrnehmung von Zeit. Ihr Account verdeutlicht, dass Lebenswege nicht zwangsläufig linear verlaufen.