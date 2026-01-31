Diese Familien leben nach strengen Regeln, die oft mit einer Lebensweise aus einem anderen Jahrhundert verglichen werden.

Mormonische Familien, Mitglieder der Kirche Jesu Christi der Heiligen der Letzten Tage, leben ein Leben, das von strengen religiösen Prinzipien bestimmt wird, die mitunter an Werte des 19. Jahrhunderts erinnern. Sie teilen diese Momente oft in den sozialen Medien durch sogenannte „Mormonische Influencer“.

Kodifizierte und konservative Lebensregeln

Mormonen verzichten gemäß ihrem Gesundheitskodex, dem Wort der Weisheit, auf Kaffee, Tee, Tabak und Drogen. Sie geben den Zehnten, d. h. 10 % ihres Einkommens, an die Kirche und fasten monatlich 24 Stunden lang, wobei sie auf Essen und Trinken verzichten. Das gesparte Geld spenden sie für wohltätige Zwecke (Fastenopfer). Junge Menschen werden zudem ermutigt, mit dem Kennenlernen mindestens bis zum Alter von 16 Jahren zu warten und ernsthafte Beziehungen zu pflegen, die in der Ehe münden und oft im Tempel geschlossen werden.

Die Familie steht im Mittelpunkt der Gemeinschaft, Ehe und Kinder genießen hohen Stellenwert. Die Mitglieder werden zudem zu einem dezenten Erscheinungsbild angehalten: keine Tätowierungen, Frauen tragen nur ein Paar Ohrringe und dezente Kleidung. Nach bestimmten Tempelzeremonien tragen sie religiöse Untergewänder, sogenannte Gewänder, die Symbole ihrer spirituellen Verpflichtung darstellen.

Eine ewige Familie im Zentrum des Glaubens

Die Tempelheirat besiegelt Verbindungen „für Zeit und Ewigkeit“ und ermöglicht – für die gläubigsten Menschen – ein Wiedersehen mit der Familie nach dem Tod im Himmelreich. Kinder werden rituell an ihre Eltern „gesiegelt“; Genealogie und Stellvertretertaufen für Verstorbene bekräftigen dieses Band zwischen den Generationen.

Die Familie steht an erster Stelle, die Fortpflanzung wird als „göttliche Mission“ und die Kindererziehung als wichtige spirituelle Pflicht angesehen. Die Familie wird somit als grundlegende Einheit des göttlichen Plans verstanden: Sie ist zugleich ein Ort der Liebe, der moralischen Bildung und der Weitergabe des Glaubens. Die familiären Rollen werden hoch geschätzt, und das Ideal eines stabilen Zuhauses gründet sich auf religiöses Engagement, gemeinsames Gebet und die aktive Teilnahme am kirchlichen Leben. Die Familie ist daher nicht bloß eine soziale Institution, sondern eine heilige Wirklichkeit, die dazu bestimmt ist, über den Tod hinaus zu bestehen.

Starke Präsenz in den sozialen Medien

Trotz ihrer betonten Bescheidenheit investieren viele Mormonen viel Zeit in Instagram, TikTok und YouTube, um ein harmonisches und tugendhaftes Leben zu präsentieren: sorgfältig ausgewählte, dezente Kleidung, ausgewogene Familienmahlzeiten, tägliche Gebete und Wellness-Routinen. Diese Inhalte vermitteln eine sanfte, geordnete und beruhigende Ästhetik, die ein breites Publikum jenseits ihrer religiösen Gemeinschaft anspricht.

Mormonische „traditionelle Ehefrauen“, die oft durch Reality-TV-Shows und soziale Medien bekannt gemacht oder verstärkt werden, verkörpern eine starke Rückbesinnung auf traditionelle Familienrollen: lange Kleider, Retro-Frisuren, sorgfältig eingerichtete Wohnräume, Hausunterricht und ein starker Fokus auf Mutterschaft. Bis 2025 werden diese Frauen Millionen von Aufrufen generieren und zu wahren Influencerinnen eines „sanften Konservatismus“ werden, in dem Spiritualität, Vintage-Ästhetik und häusliche Inszenierung zu einer Erzählung verschmelzen, die nostalgisch und gleichzeitig perfekt an die modernen digitalen Normen angepasst ist.

Kurz gesagt, diese mormonischen Familien pflegen eine vom Glauben geprägte Lebensweise, die viktorianische Strenge mit digitaler Moderne verbindet. Ihre Online-Präsenz, die zwischen Authentizität und Idealisierung changiert, fasziniert ebenso sehr wie sie Fragen über unser hypervernetztes Zeitalter aufwirft.