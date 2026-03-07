In Schottland wird eine Alternative zur Feuerbestattung eingeführt.

Die Bestattungsbranche entwickelt sich stetig weiter, bedingt durch technologische Fortschritte und Umweltbelange. In Schottland erregt derzeit eine neue Methode Aufmerksamkeit: Das Land hat kürzlich die sogenannte Aquamation, auch als „Einäscherung durch Wasser“ bekannt, zugelassen, die eine Alternative zur traditionellen Einäscherung darstellen könnte.

Eine neue Methode ist nun in Schottland legal.

Anfang März 2026 genehmigte das schottische Parlament die Anwendung der alkalischen Hydrolyse, einer Technik, die in einigen Ländern bereits eingesetzt wird, in Großbritannien aber noch selten ist. Laut The Guardian ist Schottland das erste Gebiet im Vereinigten Königreich, das diese Praxis im Rahmen einer umfassenderen Reform der Bestattungsvorschriften legalisiert.

Die Zeitung hebt hervor, dass „diese Entwicklung als eine der bedeutendsten Veränderungen in diesem Bereich seit der Legalisierung der Feuerbestattung im frühen 20. Jahrhundert gilt“. Die schottische Gesundheitsministerin Jenni Minto erklärte, dass diese Technik „Familien eine zusätzliche Option bieten und gleichzeitig wachsenden Umweltbedenken Rechnung tragen könnte“.

Wie funktioniert die „Wasserbestattung“?

Anders als bei der traditionellen Feuerbestattung, bei der der Leichnam bei sehr hohen Temperaturen verbrannt wird, nutzt die Aquamation ein chemisches Verfahren namens alkalische Hydrolyse. Der Leichnam wird in eine Kammer mit Wasser und einer alkalischen Lösung gegeben und unter Druck auf eine hohe Temperatur erhitzt. Dieser Prozess beschleunigt die natürliche Zersetzung des Gewebes. Am Ende des Verfahrens bleiben nur die Knochen übrig. Diese werden getrocknet und zu einem Pulver vermahlen, ähnlich der Asche einer traditionellen Feuerbestattung. Diese Methode wird mitunter als beschleunigte Nachbildung des natürlichen Verwesungsprozesses dargestellt.

Eine als „ökologischer“ dargestellte Methode

Eines der Argumente von Befürwortern der Aquamation betrifft deren Umweltauswirkungen. Die traditionelle Einäscherung erfordert Temperaturen von über 800 °C, was zu einem erheblichen Energieverbrauch und Treibhausgasemissionen führt.

Laut BBC entstehen bei einer herkömmlichen Einäscherung rund 320 kg Kohlendioxid, während die alkalische Hydrolyse bis zu siebenmal weniger Emissionen verursachen kann. Das Verfahren macht zudem einen brennbaren Sarg überflüssig und verbraucht weniger Energie als herkömmliche Krematoriumsöfen. Das verwendete Wasser wird nach dem Prozess in Kläranlagen ähnlich wie andere biologische Abwässer aufbereitet.

Eine Praxis, die bereits anderswo in der Welt angewendet wird.

Obwohl diese Technik im Vereinigten Königreich neu ist, wird sie in mehreren Ländern bereits angewendet. Die alkalische Hydrolyse ist beispielsweise in einigen US-Bundesstaaten sowie in Kanada, Australien und Südafrika zugelassen. Sie wird mitunter als umweltfreundlichere Alternative zu traditionellen Bestattungsmethoden angeboten. Laut einigen Experten der Bestattungsbranche ist diese Option jedoch noch selten und sollte bestehende Praktiken nicht ersetzen, sondern Familien lediglich eine zusätzliche Wahlmöglichkeit bieten.

Eine schrittweise Umsetzung

Die Einführung der Aquamation in Schottland erfordert weiterhin die Installation spezieller Anlagen. Es müssen Anlagen zur alkalischen Hydrolyse errichtet und die erforderlichen Genehmigungen eingeholt werden, unter anderem von den lokalen Behörden und Scottish Water, dem für das Wasser- und Abwassernetz zuständigen öffentlichen Träger. Unternehmen, die sich auf diese Technologien spezialisiert haben, wie beispielsweise die britische Firma Kindly Earth, geben an , „mit verschiedenen schottischen Akteuren im Gespräch zu sein, um diese Anlagen zu entwickeln“.

Mit der Legalisierung der Aquamation ebnet Schottland den Weg für eine neue Option in der britischen Bestattungsbranche. Diese als umweltfreundlicher geltende Technik könnte schrittweise in bestehende Praktiken integriert werden. Auch wenn ihre Verbreitung noch ungewiss ist, verdeutlicht sie doch die Entwicklung des Bestattungssektors als Reaktion auf ökologische Bedenken und die sich wandelnden Erwartungen der Angehörigen.