Mit 74 Jahren lebt sie aus einem Grund in ihrem Auto, den nur wenige Menschen verstehen.

Gesellschaft
Fabienne Ba.
Marie-Françoise Forey, 74, verließ ihr Haus in Glos-sur-Risle (Eure), um in ihrem Twingo zu übernachten. Die Installation eines nahegelegenen Mobilfunkmastes löst bei ihr schwere Symptome aus, die sie auf eine Allergie gegen elektromagnetische Felder zurückführt.

Ein Albtraum, der im Oktober 2025 begann

Alles änderte sich, als die provisorische Antenne in Freneuse-sur-Risle dauerhaft installiert wurde. Schon bald litt sie unter unaufhörlichen Kopfschmerzen, Nasenbluten und Ohnmachtsanfällen. Trotz der in ihrem Haus getroffenen Schutzmaßnahmen (strahlenabweisende Farbe, abgeschirmte Kabel) hielten die Symptome an und verschlimmerten sich. Am 7. November 2025 legte sie verzweifelt eine Matratze in ihr Auto, das zwei Kilometer von der Antenne entfernt geparkt war. „Ich gehe nur noch maximal 15 bis 30 Minuten ins Haus, um mich zu schützen. Diese Antenne ist extrem giftig“, sagte sie gegenüber L’Éveil Normand .

Elektromagnetische Überempfindlichkeit, schlecht erkannt

Bei Marie-Françoise wurde Elektrosensibilität (EHS) diagnostiziert. Sie gehört damit zu Tausenden von Menschen, die überzeugt sind, dass elektromagnetische Wellen sie krank machen. Obwohl wissenschaftlich umstritten, veranlasst diese Empfindlichkeit angeblich 4 % der Bevölkerung dazu, ihre Wohnungen oder Wohnräume umzubauen. In Frankreich werden für diese Menschen mitunter sogenannte „weiße Zonen“ eingerichtet. Die Verlegung eines Mobilfunkmastes, eines strategisch wichtigen Infrastrukturbauwerks, erweist sich jedoch trotz behördlicher Einsprüche als nahezu unmöglich.

Leben im Twingo im Winter

Trotz der eisigen Kälte (mit gefühlten -8 °C in manchen Nächten) weigert sich die Rentnerin, zu ihrer Tochter zu ziehen: „Das wäre mein fünfter Umzug, ich habe genug.“ Sie verbringt die Nächte abwechselnd in ihrem Auto und hält sich nur selten in Innenräumen auf, wenn ihre Symptome vorübergehend nachlassen. Ihr Fahrzeug wird zu ihrem Schutzraum: Wärmedecke, Thermoskanne, batteriebetriebenes Radio. „Im Auto fühle ich mich wieder lebendig. Es ist meine Freiheit“, sagt sie und lehnt Notlösungen wie eine vorübergehende Unterkunft ab.

Ein einsamer Kampf gegen die Moderne

Marie-Françoise Forey verkörpert die Notlage derer mit elektromagnetischer Hypersensibilität, die zwischen technologischem Fortschritt und nachlassender Gesundheit gefangen sind. Ihre Entscheidung – Auto oder Haus – wirft Fragen nach unserer Abhängigkeit von allgegenwärtigen elektromagnetischen Wellen und der fehlenden offiziellen Anerkennung ihres Leidens auf.

Während die Mobilfunkanbieter 5G einführen, fliehen Tausende weiterhin buchstäblich vor den Wellen, die sie als giftig empfinden. Ein Paradoxon des 21. Jahrhunderts: Mit 74 Jahren im Auto schlafen, um die Gesundheit wiederzuerlangen.

Eine neue „autistische“ Barbie steht kurz vor der Veröffentlichung und stößt nicht überall auf Zustimmung.

