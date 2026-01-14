Sie möchten mit 30 aufhören zu arbeiten? Diese jungen Leute entscheiden sich für den „Mini-Ruhestand“.

Lange Zeit galt der Ruhestand als wohlverdienter Abschluss der Karriere, doch heute wandelt sich sein Bild. Einem Phänomen, das vom deutschen Magazin „Der Spiegel“ eingehend beobachtet wurde, zufolge entscheiden sich viele Arbeitnehmer in ihren Dreißigern für eine mehrmonatige Auszeit, ohne jedoch vollständig aus dem Berufsleben auszuscheiden. Diese „Mini-Auszeit“ dauert in der Regel zwischen drei und zwölf Monaten und entwickelt sich zu einer modernen Alternative zum stillen Burnout.

Gönnen Sie sich eine Pause, um besser auf Ihren Körper zu hören.

Eine Mini-Auszeit ist weder eine verkappte Kündigung noch eine Phase der Untätigkeit. Sie ist eine bewusste Entscheidung: die eigenen Grenzen zu respektieren, angesammelte Erschöpfung anzuerkennen und der eigenen Lebensenergie mehr Raum zu geben. In einer Gesellschaft, in der Leistung oft auf Kosten des Wohlbefindens bewertet wird, erkämpfen sich diese jungen Berufstätigen das Recht auf Ruhe, Entschleunigung und einen achtsameren Umgang mit ihrem Körper.

Anders als ein traditionelles Sabbatical, das oft langwierig und schwer zu bekommen ist, bietet eine Mini-Auszeit mehr Flexibilität. Sie kann im Laufe der Karriere immer wieder verlängert werden und man muss nicht jahrzehntelang warten, um sich eine Pause zu gönnen. Schon mit 30 Jahren wagen es manche sogar zu sagen: „Meine Work-Life-Balance ist genauso wichtig wie mein Lebenslauf.“

Reisen, um sich wieder mit dem zu verbinden, was wirklich zählt

In den meisten Fällen erfolgt diese Auszeit in Form einer Auslandsreise. Südostasien, Australien und Neuseeland zählen zu den beliebtesten Reisezielen. Die günstigeren Lebenshaltungskosten und das Eintauchen in andere Kulturen ermöglichen es den Menschen, zur Ruhe zu kommen, andere Lebens- und Arbeitsweisen zu erkunden und sich um sich selbst zu kümmern. Ein Tapetenwechsel wird so zu einer Möglichkeit, wieder mit den eigenen tiefsten Wünschen, dem eigenen natürlichen Rhythmus und einer umfassenderen Vorstellung von Erfolg in Kontakt zu treten.

Eine Freiheit, die ernsthaft vorbereitet wird

Eine „Mini-Auszeit“ mag zwar verlockend klingen, ist aber keine Angelegenheit, die man einfach so improvisieren kann. Außerhalb der Europäischen Union ist eine umfassende private Krankenversicherung unerlässlich. In Deutschland beispielsweise müssen Arbeitnehmer, sobald sie länger als einen Monat kein Einkommen beziehen, ihre Beiträge zur Kranken- und Pflegeversicherung selbst tragen.

Diese Realität erfordert sorgfältige Planung: Gezieltes Sparen, Untervermietung der Unterkunft oder die Nutzung eines Zeitsparkontos gehören zu den genannten Lösungen. Diese finanzielle Voraussicht ermöglicht es, die Auszeit unbeschwerter und ohne Schuldgefühle oder unnötigen Stress zu genießen. Für das eigene Wohlbefinden zu sorgen, bedeutet auch, sich finanzielle Sicherheit zu gewährleisten.

Die Mini-Auszeit als solides Projekt präsentieren

Die Zustimmung des Arbeitgebers zu erhalten, kann nach wie vor eine Herausforderung sein. Experten, die vom Spiegel zitiert werden, betonen einen wichtigen Punkt: Ihr Projekt muss mit der gleichen Ernsthaftigkeit wie ein beruflicher Auftrag präsentiert werden. Sprachkurse, Freiwilligenarbeit, Weiterbildungen, interkulturelle Erfahrungen … diese Erfahrungen zeigen, dass eine „Mini-Auszeit“ Ihre Kompetenzen ebenso bereichert wie Ihr persönliches Wohlbefinden. Dieser Ansatz beruhigt das Unternehmen und unterstreicht, dass diese Pause keine Flucht, sondern eine nachhaltige Investition in Ihre mentale Gesundheit und Motivation ist.

Eine neue, respektvollere Vision von Arbeit

Über die Reise selbst hinaus bietet das „Mini-Retreat“ eine intensive, introspektive Erfahrung. Es ermöglicht, den eigenen Karriereweg zu überdenken, alternative Arbeitsmodelle zu erkunden und eine weniger geradlinige, aber stimmigere berufliche Laufbahn zu entwerfen. In einer Zeit, in der Karrierewege immer fragmentierter werden, stärkt diese Auszeit die Resilienz.

Indem junge Arbeitnehmer ab 30 regelmäßig Auszeiten nehmen, gestalten sie ihr Verhältnis zur Arbeit neu: bewusster, menschlicher und vor allem nachhaltiger für Körper und Geist. Diese „Mini-Auszeit“ ist daher kein Verzicht, sondern eine Bestätigung: Ihr Wohlbefinden verdient seinen verdienten Platz – heute, nicht später.