Sie lebt das ganze Jahr über auf einem Kreuzfahrtschiff: Mit 77 Jahren zeigt sie, was einem niemand erzählt.

Gesellschaft
Fabienne Ba.
@elizabethatsea27/Instagram

Mit 77 Jahren gab Sharon Lane alles auf, um sich dauerhaft an Bord der Odyssey Villa Vie Residences niederzulassen, einem Kreuzfahrtschiff, das All-inclusive-Unterkünfte während einer Weltumrundung anbietet. Offen erzählt sie, was dieses Leben mit sich bringt, einschließlich des einzigen wirklichen Nachteils, den sie bisher erlebt hat.

Ein traumhafter Ruhestand auf dem Meer

An Bord dieses Schiffes, das in dreieinhalb Jahren 425 Reiseziele in 147 Ländern ansteuert, genießt Sharon ein einzigartiges Umfeld mit fester Unterkunft, 24-Stunden-Verpflegung, medizinischer Versorgung und einem vielfältigen Freizeitangebot. Diese Wohnmöglichkeit an Bord, deren Preis mit dem Alter sinkt, ermöglicht ihr Reisen ohne die Einschränkungen von Flughäfen und einen aktiven und unabhängigen Ruhestand.

Die andere Seite der Medaille

So idyllisch dieses Leben auch erscheinen mag, Sharon gesteht ein Detail, das trivial wirken mag, sie aber sehr belastet: Sie kann nicht aufstehen, um sich einen Snack zu holen oder eine Mahlzeit aufzuwärmen, wie sie es zu Hause tun würde. Diese unsichtbare Einschränkung verdeutlicht die Anpassungen, die nötig sind, um trotz aller angebotenen Annehmlichkeiten ein erfülltes Leben auf einem Boot zu führen.

Abgesehen von den Unannehmlichkeiten eine bereichernde Erfahrung

Die Freude, Europa, die Karibik, Japan oder bald auch Südafrika zu entdecken, überwiegt bei Weitem den Reiz. Sharon erklärt, dass sie das einzigartige Gefühl genießt, ihr Zuhause ständig in Bewegung zu haben. Dies verleiht ihrem Ruhestand neuen Sinn und verbindet Entdeckungen, Komfort und eine mobile Gemeinschaft.

Ein ganzes Jahr auf einem Kreuzfahrtschiff zu leben, ist ungewöhnlich, doch für Sharon Lane verspricht es einen außergewöhnlichen Ruhestand. Zwischen täglichen Wundern, bereichernden Begegnungen und garantiertem Komfort beweist sie, dass Alter kein Hindernis für Abenteuer ist. Sharon zeigt, dass man, selbst mit 77 Jahren, durch das Wagnis, neue Wege zu gehen, sein Leben in ein unvergessliches Erlebnis verwandeln kann.

