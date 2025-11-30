„Ich wusste nicht einmal, wie man Wäsche wäscht“: Diese ungewöhnlichen Kurse sind ein Hit bei jungen Erwachsenen.

Noch vor wenigen Jahren hätte man wohl gelacht, wenn jemand behauptet hätte, einen Kurs zu besuchen, um Wäsche waschen oder seine Stromrechnung verstehen zu lernen. Heute ist es kein Witz mehr, sondern ein weit verbreitetes Phänomen. Und zwar ein beliebtes. Junge Erwachsene, die nach Unabhängigkeit streben, strömen zu diesen ungewöhnlichen Kursen, die versprechen, den Alltagschaos in etwas Überschaubares zu verwandeln.

Ein anerkannter Mangel an praktischen Fähigkeiten

Viele junge Erwachsene geben zu, dass ihnen die praktischen Fähigkeiten fehlen, um sich im Alltag zurechtzufinden. Vor der Waschmaschine zögern manche noch immer vor dem Knopf für das Waschprogramm und fragen sich, ob sie einen Freund oder ihre Eltern anrufen oder einfach aufgeben sollen. Andere wissen nicht, wie man eine Rechnung entziffert, sind wie gelähmt vor einem Mietvertrag oder fühlen sich hilflos, wenn es darum geht, etwas anderes als Pasta zu kochen. Kurz gesagt: Erwachsenwerden kann plötzlich eintreten, und es kommt nicht immer mit einer Bedienungsanleitung.

Genau deshalb haben mehrere amerikanische und kanadische Universitäten beschlossen, aktiv zu werden. Ihre Beobachtung ist einfach: Ihre Studierenden können zwar literarische Texte analysieren oder Anwendungen programmieren, sind aber nicht unbedingt darauf vorbereitet, ihren Alltag zu meistern. Warum also nicht praxisorientierte Kurse anbieten, die ihnen helfen, ein gesundes, selbstbewusstes und nachhaltiges Leben zu führen?

Die Generation Z steht vor einem großen Sprung

Insbesondere die Generation Z scheint diese Unterstützung zu benötigen. Aufgewachsen in oft sehr behüteten Umgebungen, verlassen sie das Elternhaus mitunter erst später und sehen sich dann, wenn sie den Schritt wagen, mit einer Flut unbekannter Verantwortlichkeiten konfrontiert. Wenn alles neu ist – Verwaltungsaufgaben, Finanzen, Wohnungsinstandhaltung, Beziehungen zu Mitbewohnern –, ist es leicht, sich überfordert zu fühlen. Eine der Stärken dieser Generation liegt jedoch in ihrer Fähigkeit, schnell zu lernen und sich anzupassen, insbesondere wenn die angebotenen Ressourcen unterstützend, leicht zugänglich und vorurteilsfrei sind. Und genau das bieten diese Programme.

Erwachsenenbildung: von Maine bis Kalifornien

Nehmen Sie zum Beispiel die Adulting School in Portland, Maine (USA). Auch wenn der Name vielleicht etwas seltsam klingt, ist der Erfolg der Einrichtung unbestreitbar. In diesen Workshops lernen Sie, wie Sie gelassen in ein Vorstellungsgespräch gehen, Konflikte souverän bewältigen, Ihre Finanzen im Griff behalten und sogar Ihren Haushalt führen, ohne dabei auszubrennen. Die oft interaktiven Kurse vermitteln Ihnen Selbstvertrauen und zeigen Ihnen, dass Sie Ihr Leben mit Zuversicht meistern können, selbst wenn Sie noch am Anfang stehen.

An der Universität Waterloo in Ontario, Kanada, ist der digitale Ratgeber „Erwachsenwerden 101“ unverzichtbar geworden. Er beantwortet einfache, aber wichtige Fragen: Wie wäscht man Wäsche, ohne ein Chaos zu verursachen? Wie hält man seine Wohnung sauber? Wie kocht man günstig, ohne auf die Gesundheit zu verzichten? Wie lebt man mit Mitbewohnern zusammen und wie bewahrt man sein seelisches Wohlbefinden? Der Ansatz ist pragmatisch, positiv und auf Wohlbefinden ausgerichtet. Ziel ist nicht Perfektion, sondern Unabhängigkeit, Kompetenz und vor allem ein gutes Gefühl für sich selbst.

In Berkeley, Kalifornien (USA), geht ein Kurs namens „Erwachsenwerden“ noch einen Schritt weiter. Er umfasst Budgetplanung, Kochen, Jobsuche, Zeitmanagement und sogar zwischenmenschliche Beziehungen. Kurz gesagt: ein Komplettpaket für einen selbstbewussten und entspannten Start ins Erwachsenenleben. Die Kursleiter vermitteln nicht nur Wissen, sondern entmystifizieren alltägliche Aufgaben, zeigen, dass diese machbar sind, und helfen den Teilnehmern, Fähigkeiten zu entwickeln, die ihnen ein Leben lang nützlich sein werden.

Ein realer Bedarf, von Experten bestätigt.

Diese Initiativen decken ein echtes Bedürfnis ab, das durch die Arbeit der Psychologin Jean Twenge bestätigt wird. Laut ihr sind jüngere Generationen oft weniger selbstständig als frühere, nicht etwa aufgrund mangelnder Fähigkeiten, sondern weil sie weniger in praktische Haushaltsaufgaben eingebunden waren. Beim Eintritt ins Studium oder ins Berufsleben sehen sie sich dann mit einer Reihe ungewohnter Verantwortlichkeiten konfrontiert, was erheblichen Stress verursacht. Kurse zur Vorbereitung auf das Erwachsenenleben zielen darauf ab, diese Unsicherheit zu beseitigen, indem sie konkrete Antworten auf Fragen geben, die zunächst alles andere als offensichtlich erscheinen.

Was man in diesen Kursen tatsächlich lernt

Woraus genau bestehen diese Kurse? Sie sind einfach, essentiell und unglaublich nützlich.

Sie lernen, wie man einen Mietvertrag liest, ohne in die Falle zu tappen, wie man ein realistisches Budget verwaltet, ohne sich eingeschränkt zu fühlen, wie man auch mit kleinem Budget gesund kocht, wie man Wäsche wäscht, ohne sich Sorgen zu machen, wie man Bad oder Küche instand hält, ohne dass es zu einer unüberwindbaren Last wird.

Es geht auch um zwischenmenschliche Beziehungen: wie man in einer Wohngemeinschaft lebt, wie man spannungsfrei kommuniziert, wie man auf seine psychische Gesundheit achtet.

Das sind alles Fähigkeiten, die Wertschätzung verdienen, denn sie tragen zu einem sanfteren und ausgeglicheneren Alltag bei.

Letztendlich zeigen diese Programme, dass Erwachsenwerden kein natürlicher Instinkt ist, der über Nacht eintritt. Es ist ein Lernprozess, manchmal chaotisch, aber immer bereichernd. Es ist keine Schande, nicht sofort alles zu wissen. Im Gegenteil: Zu erkennen, dass man Hilfe braucht, ist bereits ein Zeichen von Reife. Indem sie Theorie und Praxis verbinden, bieten diese Programme jungen Erwachsenen einen geschützten Raum, um zu forschen, auszuprobieren, Fehler zu machen und Erfolge zu erzielen.