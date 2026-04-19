Warum gibt das sogenannte „Looksmaxxing“, diese Besessenheit junger Männer vom äußeren Erscheinungsbild, Anlass zur Sorge?

Das eigene Aussehen optimieren, den Körper pflegen, sich in seiner Haut wohlfühlen: nichts Neues. Ein Trend aus den sozialen Medien treibt diese Logik jedoch auf die Spitze. „Looksmaxxing“ ist ebenso faszinierend wie alarmierend, insbesondere unter jungen Männern.

Wenn der Körper zu einem Projekt wird, das optimiert werden soll.

Lookmaxxing basiert auf einer simplen … und gefährlichen Idee: Dein Aussehen ist der Schlüssel zum Erfolg. Flirten, sozialer Status, Selbstbewusstsein – angeblich hängt alles von deinem Körperbau ab. Auf Plattformenwie TikTok , Reddit und YouTube gibt es unzählige Inhalte, die Nutzer dazu anregen, jedes Detail ihres Gesichts und Körpers zu analysieren: Symmetrie, Kieferpartie, Augen, Proportionen. Manche gehen sogar so weit, Schönheits-„Rankings“ oder -„Punktzahlen“ anzubieten, als gäbe es eine universelle Formel für „perfekte Männlichkeit“.

Infolgedessen kann der Körper schnell nicht mehr als Raum zum Bewohnen, sondern als Projekt wahrgenommen werden, das ständig verbessert, korrigiert und optimiert werden muss. Eine Sichtweise, die erschöpfend und realitätsfern wirken kann.

Praktiken, die zu weit gehen können

Selbstfürsorge kann zwar positiv sein, doch einige Praktiken im Zusammenhang mit dem Aussehens-Maximieren gehen weit darüber hinaus. Dazu gehören Techniken wie „Mewing“ (das Anlegen der Zunge an den Gaumen zur Kieferverformung), intensive Kauübungen, sehr strenge Diäten und extremes körperliches Training.

Noch besorgniserregender ist, dass einige gefährliche Methoden kursieren, wie beispielsweise das sogenannte „Knochenzertrümmern“, bei dem die Gesichtsknochen mit Gewalt umgeformt werden sollen. Experten im Gesundheitswesen warnen vor den realen Risiken: Verletzungen, Gelenkprobleme, Nervenschäden … ganz zu schweigen von den psychischen Folgen. Denn wenn die gewünschten Ergebnisse nicht erzielt werden – was häufig der Fall ist –, kann die Frustration enorm sein.

Zunehmender psychischer Druck

Hinter diesem Streben nach „Maximierung“ verbergen sich auch Auswirkungen auf die psychische Gesundheit. Einige Experten beobachten einen Anstieg von Körperbildstörungen bei Männern, insbesondere der körperdysmorphen Störung. Betroffene haben möglicherweise das Gefühl, ihr Körper sei nie muskulös genug, nie definiert genug, nie „perfekt“ genug, selbst wenn dies nicht der Realität entspricht.

Diese Fixierung auf vermeintliche „Fehler“ kann zu Angstzuständen, mangelndem Selbstvertrauen, sozialer Isolation oder sogar zu ungesunden Essgewohnheiten führen . Die Falle? Zu glauben, das Problem liege allein am Aussehen, dabei hängt es oft damit zusammen, wie man sich selbst wahrnimmt.

Eine sehr starre Sichtweise von Männlichkeit

Lookmaxing beschränkt sich nicht nur auf Ästhetik. Es fördert auch ein stark verfestigtes Männlichkeitsbild : ein markantes Kinn, ein schlanker, muskulöser Körper, eine dominante Haltung und ein kalter Blick. Dieses Modell lässt wenig Raum für die Vielfalt von Körpern, Stilen oder Persönlichkeiten. Es kann zudem virile Normen verstärken, nach denen der Wert eines Mannes mit seinem Aussehen und seiner Attraktivität verknüpft ist.

Für manche junge Menschen wird dieses Streben zu einem Weg, in einer als unsicher empfundenen Welt wieder Kontrolle zu erlangen. Doch diese Kontrolle hat ihren Preis: ständiger Druck, permanenter Vergleich und die Schwierigkeit, sich „genug“ zu fühlen.

Eine Warnung von Fachleuten

Angesichts des Ausmaßes dieses Phänomens schlagen Psychologen und Soziologen Alarm . Berichte junger Männer, die unter diesem Problem leiden, mehren sich: Besessenheit von Spiegeln, Selfie-Sucht und Versagensgefühle angesichts unerreichbarer Schönheitsideale. Soziale Medien verstärken diese Problematik. Durch den ständigen Anblick derselben Gesichter, Körper und „Ideale“ erscheinen diese Bilder schließlich normal, obwohl sie oft unrealistisch oder stark gefiltert sind.

Hin zu einem friedvolleren Umgang mit dem Körper

Glücklicherweise zeichnen sich Alternativen ab. Immer mehr Experten plädieren für einen differenzierteren Umgang mit dem Selbstbild: die Entwicklung kritischer Denkfähigkeiten im Hinblick auf Online-Inhalte, die Wertschätzung von Körpervielfalt und die Entwicklung offenerer Männlichkeitsmodelle.

Dein Körper ist kein Problem, das gelöst werden muss, und auch kein Projekt, das Profit machen soll. Er entwickelt sich, er drückt sich aus, er begleitet dich jeden Tag. Sich um sich selbst zu kümmern, kann ein positiver Prozess bleiben, solange es nicht in ständigen Druck ausartet. Du hast das Recht, dich in deinem Körper wohlzufühlen, ohne einem einzigen Ideal entsprechen zu müssen.

Im Kern der Debatte um das Aufhellen von Hauttönen steht letztlich eine grundlegende Frage: Was wäre, wenn unser Wohlbefinden nicht nur davon abhängt, was wir im Spiegel sehen, sondern auch davon, wie wir uns selbst betrachten?