Dieses Land, in dem immer mehr Frauen keine BHs tragen.

Frankreich sticht in Europa als das Land hervor, in dem die meisten Frauen auf den „No-Bra-Look“ verzichten: Laut aktuellen Umfragen geben 7 % der Frauen an, nie oder fast nie einen BH zu tragen, und bei den unter 25-Jährigen sind es sogar 18 %.

Beschleunigung nach dem Lockdown

Diese durch die Gesundheitskrise und das Arbeiten im Homeoffice beschleunigte Bewegung verbindet alltäglichen Komfort mit feministischer Selbstbehauptung und ist, wie eine Studie zeigt, auf der Straße und in den sozialen Medien sichtbar. Im Vergleich zu Spanien (3 %), Italien (2 %) oder Großbritannien (1 %) ist Frankreich führend in diesem ungehemmten Trend. Vor 2020 trugen nur 3–4 % der französischen Frauen keinen BH, doch der Lockdown ließ diese Zahl auf 8 % insgesamt und 20 % bei jungen Frauen ansteigen – eine Gewohnheit, die sie dank ihrer neu gewonnenen Freiheit auch im Freien beibehalten haben.

Sich in Pyjamas zurückzuziehen, offenbarte Unbehagen durch Bügel und Träger in BHs, was dazu führte, dass 53 % der Frauen ihr Wohlbefinden über Schönheitsideale stellten. Bei den 18- bis 24-Jährigen hielten 2022 noch 13 % an dieser Praxis fest – ein europäischer Rekord, der mit dem Kampf gegen die erzwungene Sexualisierung zusammenhängt.

Gründe, die über den Komfort hinausgehen.

Komfort ist für 53 % derjenigen, die keinen BH tragen, der Hauptgrund, doch 32 % der jungen Menschen geben als Grund eine Ablehnung gesellschaftlicher Normen an. Dadurch wird die „No-Bra“-Bewegung zu einem modischen und befreienden Statement. Dieser Trend ist in Großstädten und in höheren sozioökonomischen Schichten stärker verbreitet und stieg zwischen 2020 und 2022 von 4 % auf 13 %. Obwohl sie insgesamt noch eine Minderheit darstellt (6–7 %), hält sie sich trotz Hindernissen wie Pflegeaufwand und der Verurteilung durch andere.

Modeanpassung

Französische Marken revolutionieren die Mode mit fließenden Oberteilen, weichen, bügellosen Bralettes und hautengen Stoffen und machen BHs damit optional. Dieser Stil wird sogar auf den Fashion Weeks präsentiert und inspiriert zu neu interpretierten Ausschnitten und komfortablen, multifunktionalen Designs. Diese jungen Vorreiterinnen prägen einen sich wandelnden Markt, fernab traditioneller Zwänge.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass das Tragen eines BHs in Frankreich aus Gründen des Komforts und der Freiheit immer beliebter wird. Dieser Trend verändert Normen und Mode und stellt das Wohlbefinden über Konventionen.