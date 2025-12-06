Search here...

Dieses Land, in dem immer mehr Frauen keine BHs tragen.

Gesellschaft
Julia P.
Freepik

Frankreich sticht in Europa als das Land hervor, in dem die meisten Frauen auf den „No-Bra-Look“ verzichten: Laut aktuellen Umfragen geben 7 % der Frauen an, nie oder fast nie einen BH zu tragen, und bei den unter 25-Jährigen sind es sogar 18 %.

Beschleunigung nach dem Lockdown

Diese durch die Gesundheitskrise und das Arbeiten im Homeoffice beschleunigte Bewegung verbindet alltäglichen Komfort mit feministischer Selbstbehauptung und ist, wie eine Studie zeigt, auf der Straße und in den sozialen Medien sichtbar. Im Vergleich zu Spanien (3 %), Italien (2 %) oder Großbritannien (1 %) ist Frankreich führend in diesem ungehemmten Trend. Vor 2020 trugen nur 3–4 % der französischen Frauen keinen BH, doch der Lockdown ließ diese Zahl auf 8 % insgesamt und 20 % bei jungen Frauen ansteigen – eine Gewohnheit, die sie dank ihrer neu gewonnenen Freiheit auch im Freien beibehalten haben.

Sich in Pyjamas zurückzuziehen, offenbarte Unbehagen durch Bügel und Träger in BHs, was dazu führte, dass 53 % der Frauen ihr Wohlbefinden über Schönheitsideale stellten. Bei den 18- bis 24-Jährigen hielten 2022 noch 13 % an dieser Praxis fest – ein europäischer Rekord, der mit dem Kampf gegen die erzwungene Sexualisierung zusammenhängt.

Gründe, die über den Komfort hinausgehen.

Komfort ist für 53 % derjenigen, die keinen BH tragen, der Hauptgrund, doch 32 % der jungen Menschen geben als Grund eine Ablehnung gesellschaftlicher Normen an. Dadurch wird die „No-Bra“-Bewegung zu einem modischen und befreienden Statement. Dieser Trend ist in Großstädten und in höheren sozioökonomischen Schichten stärker verbreitet und stieg zwischen 2020 und 2022 von 4 % auf 13 %. Obwohl sie insgesamt noch eine Minderheit darstellt (6–7 %), hält sie sich trotz Hindernissen wie Pflegeaufwand und der Verurteilung durch andere.

Modeanpassung

Französische Marken revolutionieren die Mode mit fließenden Oberteilen, weichen, bügellosen Bralettes und hautengen Stoffen und machen BHs damit optional. Dieser Stil wird sogar auf den Fashion Weeks präsentiert und inspiriert zu neu interpretierten Ausschnitten und komfortablen, multifunktionalen Designs. Diese jungen Vorreiterinnen prägen einen sich wandelnden Markt, fernab traditioneller Zwänge.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass das Tragen eines BHs in Frankreich aus Gründen des Komforts und der Freiheit immer beliebter wird. Dieser Trend verändert Normen und Mode und stellt das Wohlbefinden über Konventionen.

Julia P.
Julia P.
Ich bin Julia, Journalistin mit Leidenschaft für fesselnde Geschichten. Mit meinem kreativen Schreibstil und meinem scharfen Blick beleuchte ich die unterschiedlichsten Themen – von aktuellen Trends und gesellschaftlichen Fragen bis hin zu kulinarischen Genüssen und Schönheitsgeheimnissen.
Article précédent
Wegen des Online-Erfolgs ihrer Tochter verlieren sie ihre Jobs.
Article suivant
Ein Fußballspiel hoch über dem Abgrund: Seine Leistung lässt das Netz erschaudern.

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Ein Fußballspiel hoch über dem Abgrund: Seine Leistung lässt das Netz erschaudern.

Der russische Content-Creator Sergey Boytsov (@sergeyboytcov ) hat kürzlich das erste Fußballspiel auf einer Plattform unter einem Heißluftballon...

Wegen des Online-Erfolgs ihrer Tochter verlieren sie ihre Jobs.

Sophie Rain, eine junge amerikanische Content-Creatorin, hat sich seit 2023 zu einem großen Star auf Erwachsenenplattformen entwickelt und...

Mit 88 Jahren arbeitete er noch immer… bis Internetnutzer beschlossen, sein Leben zu verändern.

Ed Bambas, ein 88-jähriger US-Veteran, arbeitet weiterhin in einem Supermarkt in der Nähe von Detroit, um seinen Lebensunterhalt...

Ein Meteorstrom steht bevor – ein seltenes Phänomen, das man nicht verpassen sollte.

In der Nacht vom 13. auf den 14. Dezember 2025 wird der Himmel von einem der spektakulärsten Meteorströme...

Sie wählt am Thanksgiving-Tag die falsche Telefonnummer… und knüpft so eine ungewöhnliche Freundschaft, die nun schon 10 Jahre hält.

Im Jahr 2016 schickte Wanda Dench, eine Großmutter aus Arizona, versehentlich eine Einladung zum Thanksgiving-Essen per SMS an...

„Kündigen“: Dieser schockierende Trend unter der Generation Z erschüttert die Arbeitswelt.

Ein neuer Trend sorgt in den sozialen Medien für Aufsehen: das sogenannte „Quittoking“. Anstatt diskret und traditionell zu...

© 2025 The Body Optimist