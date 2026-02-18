Hoch verschuldet verkaufte sie ihr Haus und beschloss, ganzjährig auf einem Kreuzfahrtschiff zu leben.

Mit über 60 Jahren war Sue Barr von Schulden im Zusammenhang mit ihrem Haus erdrückt. Um einen Neuanfang zu wagen, verkaufte die amerikanische Fotografin ihr Anwesen und begann ein neues Leben … auf See.

Eine Schuld, die zu schwer geworden ist, um sie zu tragen

Fast 20 Jahre lang lebte Sue Barr in New Jersey, wo sie ihre Karriere als Fotografin vorantrieb und gleichzeitig ihren Sohn als alleinerziehende Mutter großzog. Nachdem ihr Kind erwachsen war und sich in Florida niedergelassen hatte, änderte sich alles. In einem Interview mit Business Insider erklärte sie, dass sie einen, wie sie es nannte, „erdrückenden“ Schuldenberg angehäuft hatte, der größtenteils mit ihrem Haus zusammenhing. Jede unerwartete Ausgabe – wie beispielsweise ein Heizungsausfall – zehrte ihre Ersparnisse auf, die sie für Reisen angespart hatte.

Sie erzählt insbesondere davon, „eine Reise nach Costa Rica absagen zu müssen, um dringende Reparaturen zu finanzieren“. Diese Episode markierte einen Wendepunkt: Ihr wurde klar, dass sie sich in diesem von Rechnungen und finanziellen Zwängen geprägten Alltag keine Zukunft mehr vorstellen konnte.

Bildnachweis: Sue Barr (www.suebarr.com)

Verkaufe dein Haus, um neu anzufangen

Angesichts dieser Sackgasse trifft Sue Barr eine radikale Entscheidung: Sie verkauft ihr Haus. Obwohl sie noch nicht genau weiß, was sie als Nächstes tun soll, erinnert sie sich an eine Freundin, die auf Kreuzfahrtschiffen arbeitet. Der Gedanke lässt sie nicht mehr los. Beim Durchstöbern von Online-Stellenanzeigen entdeckt sie Stellen für Fotografen an Bord von Kreuzfahrtschiffen. Sie bewirbt sich und erhält einen Vertrag als „Masterfotografin“ bei einem renommierten Unternehmen.

Vor ihrer Abreise musste sie ein Seemannspatent erwerben, wofür umfangreiche medizinische und körperliche Untersuchungen erforderlich waren. Sie beschreibt die Erfahrung als anstrengend, bestand aber die Prüfungen. Kurz darauf flog sie nach Sydney, Australien – dem Ausgangspunkt ihres neuen Lebens.

Ein Leben zwischen den Kontinenten

In ihrem Essay, der im Business Insider veröffentlicht wurde, erklärt Sue Barr, dass sie innerhalb von sechs Monaten drei Kontinente bereist hat. Sie berichtet außerdem von verbesserter körperlicher Fitness und ausgeglichenerer Stimmung. Die Arbeit auf See ermöglichte es ihr, ihre Fixkosten zu senken: keine Grundsteuer mehr, keine Instandhaltungskosten mehr. Sie beschreibt ein Gefühl finanzieller und persönlicher Erleichterung und eine neu gewonnene Freiheit. Für sie bedeutet dieser Übergang nicht nur einen Tapetenwechsel, sondern eine grundlegende Neudefinition ihres Lebensstils. Sie spricht von einem neuen Kapitel voller Kreativität und Reisen.

Eine Realität, die anspruchsvoller ist, als sie scheint

Das Leben an Bord ist jedoch alles andere als eine Dauerkreuzfahrt. In einem weiteren Bericht, der im People-Magazin veröffentlicht wurde, beschreibt Sue Barr einen straffen Zeitplan und ein hohes Arbeitstempo. Die Fristen sind eng getaktet, und die Zufriedenheit der Passagiere hat oberste Priorität. Auch die Lebensbedingungen der Besatzungsmitglieder sind minimalistisch: kleine Kabinen, Gemeinschaftsräume und strenge Regeln. Sie erwähnt beispielsweise Feueralarme, die durch den Dampf einer zu heißen Dusche ausgelöst werden, was die an Bord herrschende Disziplin verdeutlicht. Trotz dieser Einschränkungen sagt sie, dass sie ihre Entscheidung nicht bereut. Sie betont, dass dieser Lebensstil Anpassungsfähigkeit, die Fähigkeit, mit wenigen persönlichen Gegenständen auszukommen, und die Akzeptanz eines stark strukturierten Umfelds erfordert.

Eine bewusste Entscheidung, das Gleichgewicht wiederherzustellen

Sue Barr erklärte in einem Interview mit der Daily Mail, dass diese Entscheidung für sie eine Art „Neuanfang“ darstelle. Sie glaubt, dass die Arbeit auf einem Schiff eine realistische Option für Menschen sein kann, die finanzielle Sicherheit suchen, sofern sie einen anspruchsvollen Arbeitsplan und begrenzten Wohnraum akzeptieren.

Ihre Geschichte verdeutlicht einen breiteren Trend: Angesichts der Schuldenlast und der steigenden Lebenshaltungskosten erwägen manche Menschen sogenannte radikale Alternativen zum traditionellen Wohnen. Für Sue Barr war der Verkauf ihres Hauses kein Verzicht, sondern ein Weg, sich von einer Last zu befreien, die mit ihren Wünschen unvereinbar geworden war.

Indem sie beschloss, das Festland zu verlassen und auf einem Kreuzfahrtschiff zu leben und zu arbeiten, wandelte Sue Barr eine schwierige finanzielle Situation in eine Chance für Veränderung. Ihre Erfahrung zeigt, dass aus Widrigkeiten ein lebensveränderndes Ereignis entstehen kann, vorausgesetzt, man akzeptiert die Unannehmlichkeiten des Unbekannten und die Anforderungen eines völlig neu gestalteten Alltags.