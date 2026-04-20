Weder berufstätig noch im Ruhestand: Diese 50-jährigen Frauen stehen vor einer beruflichen Blindheit.

Manche Frauen in ihren Fünfzigern befinden sich in einer Grauzone: „zu jung“ für den Ruhestand, „zu alt“ für eine einfache Anstellung. Sie leiden unter einer doppelten Belastung: einem Karriereknick, Arbeitsausfällen, Teilzeitarbeit und Vorurteilen gegenüber dem Alter und der Fähigkeit, sich an neue Positionen anzupassen.

Eher ein „totes Zeitalter“ als eine zu überwindende Hürde.

Studien von INSEE und Dares zeigen, dass Frauen ab 50 Jahren zwar nach wie vor überwiegend erwerbstätig sind, viele jedoch vor Erreichen des Rentenalters arbeitslos werden und eine höhere Arbeitslosenquote aufweisen als Männer derselben Altersgruppe. In Frankreich ist fast ein Viertel der 55- bis 61-Jährigen weder erwerbstätig noch im Ruhestand , wobei Frauen aufgrund langjähriger Ungleichheiten am Arbeitsplatz (unregelmäßige Erwerbstätigkeit, Teilzeitarbeit, niedrigere Löhne) die große Mehrheit dieser Gruppe bilden.

Altersdiskriminierung, eine kaum sichtbare Form der Diskriminierung

Frauen in ihren Fünfzigern sind oft Opfer einer Kombination aus Altersdiskriminierung und Sexismus und werden als „weniger flexibel“, „weniger effizient“ oder „schwer einzustellen“ beschrieben. Laut mehreren Studien räumen fast 70 % der Personalvermittlungsagenturen ein, dass das Alter nach wie vor ein Nachteil ist, und fast die Hälfte findet es schwierig, eine Frau über 45 einzustellen, wodurch eine regelrechte gläserne Decke für die berufliche Laufbahn von Frauen entsteht.

Berufliche Auszeiten werden in der Altersgruppe der 45- bis 55-Jährigen immer beliebter.

Berufspausen, Teilzeitarbeit und nicht-lineare Karrierewege (oft bedingt durch Elternschaft) wirken sich um das 50. Lebensjahr herum stark aus, wenn es darum geht, genügend Beitragszeiten für eine volle Rente anzusammeln. Viele Frauen müssen daher über das gesetzliche Rentenalter hinaus weiterarbeiten und haben gleichzeitig Schwierigkeiten, nach einer Auszeit wieder beruflich Fuß zu fassen, da ihr Profil im Vergleich zu jüngeren Bewerberinnen als „zu teuer“ oder „zu alt“ gilt.

Der blinde Fleck im Management: (Peri)menopause am Arbeitsplatz

Gleichzeitig durchlaufen Frauen in ihren Fünfzigern häufig die (Peri-)Menopause, eine physiologische Phase, die sich auf Energie, Schlaf, Konzentration und Stimmung auswirken kann, ohne als Managementproblem erkannt zu werden. Manche entscheiden sich dann aufgrund mangelnden Verständnisses, fehlender Flexibilität oder unzureichender Unterstützung für eine Kündigung oder Reduzierung ihrer Arbeitsbelastung, was ihre ohnehin schon prekäre Situation in dieser Lebensphase weiter verschärft.

Zwischen prekären Arbeitsverhältnissen und medialer Unsichtbarkeit

Frauen in ihren Fünfzigern, die in diese Lage geraten, werden von Politik und Medien fast völlig ignoriert, obwohl Hunderttausende betroffen sind. Fachorganisationen berichten, dass viele aufgrund fehlenden regelmäßigen Einkommens auf ihre Ersparnisse zurückgreifen, sich auf ihren Partner verlassen oder sogar wieder bei Verwandten einziehen müssen.

Hin zu einer Berücksichtigung des Alters als Diversitätsfaktor

Feministische Expertinnen und Gruppen fordern, das Alter als blinden Fleck in Management und Diversität anzuerkennen: Sollten wir weiterhin so tun, als existierten die Fähigkeiten und Erfahrungen von Frauen in ihren Fünfzigern nicht, obwohl sie einen wichtigen Pool an Expertise, Führungskompetenz und Stabilität in Unternehmen darstellen? Um diesen beruflichen blinden Fleck zu überwinden, benötigen diese Frauen maßgeschneiderte Personalrichtlinien, kontinuierliche Weiterbildung, Anpassungen im Zusammenhang mit der (Peri-)Menopause und einen entschlossenen Kampf gegen Altersdiskriminierung und Geschlechterstereotype.

Kurz gesagt: In Zeiten immer längerer Berufslaufbahnen ist es weder gesellschaftlich tragbar noch wirtschaftlich vernünftig, Frauen in ihren Fünfzigern in dieser beruflichen Schwebe zu lassen. Unsichtbar gemacht, geschwächt durch angehäufte Ungleichheiten und gehemmt durch hartnäckige Stereotype, stellen sie einen blinden Fleck in der Personal- und Managementpolitik dar. Dabei sind ihre Erfahrung, ihre Anpassungsfähigkeit und ihr Engagement ein großer Gewinn für Unternehmen und Gesellschaft.