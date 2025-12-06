Ein Fußballspiel hoch über dem Abgrund: Seine Leistung lässt das Netz erschaudern.

Der russische Content-Creator Sergey Boytsov (@sergeyboytcov ) hat kürzlich das erste Fußballspiel auf einer Plattform unter einem Heißluftballon in 1800 Metern Höhe ausgetragen. Dieser Weltrekord ging in den sozialen Medien viral. Ausgestattet mit Fallschirmen trotzten die Spieler der Leere in einem Video, das innerhalb von 48 Stunden über 50 Millionen Aufrufe erzielte.

Eine Plattform mitten in den Wolken

Die von mehreren Heißluftballons gesicherte Konstruktion schwankte im Wind, während zwei in Football-Ausrüstung gekleidete Athleten vorbeirannten, warfen und trotz des beengten Raums präzise trafen. Ein Flugzeug flog darüber hinweg, um zu filmen, und ein weiteres flog sogar dicht vorbei, was die schwindelerregende Wirkung der Szene noch verstärkte.

Sicherheit und Adrenalin kombiniert

Wie in dem vom russischen Content-Creator Sergey Boytsov (@sergeyboytcov ) geteilten Video zu sehen ist, trug jeder Teilnehmer einen Gurt und einen Fallschirm, während Rettungsteams und Bergsteiger „für alle Fälle“ in Bereitschaft blieben. Die langsamen, kontrollierten Bewegungen demonstrierten Gleichgewicht und Koordination bei eisigen Temperaturen und verwandelten den Sport in eine schwebende Performance-Kunstaktion.

Diesen Beitrag auf Instagram ansehen Ein Beitrag geteilt von Сергей Бойцов (@sergeyboytcov)

Explosive Reaktionen und legendäre Feierlichkeiten

Das Video ging auf Instagram (Sergey Boytsov hat 4,4 Millionen Follower ) , X und TikTok viral und löste bewundernde Kommentare über seine „Nerven aus Stahl“ und Witze über den Ballverlust in der Luft aus. Ein Spieler feierte ein Tor mit Ronaldos „SIUUU“, während er mit geöffnetem Fallschirm von der Plattform sprang.

Mit dieser Performance, die Kreativität, Nervenkitzel und athletische Virtuosität vereint, setzt Sergey Boytsov in den sozialen Medien erneut Maßstäbe. Zwischen technischem Können und dem Streben nach Adrenalin ebnet sein Hochseilakt den Weg für eine neue Generation sogenannter Extrem-Inhalte, in denen Sport zum schwindelerregenden Testfeld wird. Jenseits des Hypes verdeutlicht diese Leistung eindrücklich, zu welchen Extremen manche Content-Ersteller bereit sind, um unvergessliche Bilder zu schaffen.