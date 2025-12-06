Search here...

Ein Fußballspiel hoch über dem Abgrund: Seine Leistung lässt das Netz erschaudern.

Gesellschaft
Clelia Campardon
@sergeyboytcov/Instagram

Der russische Content-Creator Sergey Boytsov (@sergeyboytcov ) hat kürzlich das erste Fußballspiel auf einer Plattform unter einem Heißluftballon in 1800 Metern Höhe ausgetragen. Dieser Weltrekord ging in den sozialen Medien viral. Ausgestattet mit Fallschirmen trotzten die Spieler der Leere in einem Video, das innerhalb von 48 Stunden über 50 Millionen Aufrufe erzielte.

Eine Plattform mitten in den Wolken

Die von mehreren Heißluftballons gesicherte Konstruktion schwankte im Wind, während zwei in Football-Ausrüstung gekleidete Athleten vorbeirannten, warfen und trotz des beengten Raums präzise trafen. Ein Flugzeug flog darüber hinweg, um zu filmen, und ein weiteres flog sogar dicht vorbei, was die schwindelerregende Wirkung der Szene noch verstärkte.

Sicherheit und Adrenalin kombiniert

Wie in dem vom russischen Content-Creator Sergey Boytsov (@sergeyboytcov ) geteilten Video zu sehen ist, trug jeder Teilnehmer einen Gurt und einen Fallschirm, während Rettungsteams und Bergsteiger „für alle Fälle“ in Bereitschaft blieben. Die langsamen, kontrollierten Bewegungen demonstrierten Gleichgewicht und Koordination bei eisigen Temperaturen und verwandelten den Sport in eine schwebende Performance-Kunstaktion.

Explosive Reaktionen und legendäre Feierlichkeiten

Das Video ging auf Instagram (Sergey Boytsov hat 4,4 Millionen Follower ) , X und TikTok viral und löste bewundernde Kommentare über seine „Nerven aus Stahl“ und Witze über den Ballverlust in der Luft aus. Ein Spieler feierte ein Tor mit Ronaldos „SIUUU“, während er mit geöffnetem Fallschirm von der Plattform sprang.

Mit dieser Performance, die Kreativität, Nervenkitzel und athletische Virtuosität vereint, setzt Sergey Boytsov in den sozialen Medien erneut Maßstäbe. Zwischen technischem Können und dem Streben nach Adrenalin ebnet sein Hochseilakt den Weg für eine neue Generation sogenannter Extrem-Inhalte, in denen Sport zum schwindelerregenden Testfeld wird. Jenseits des Hypes verdeutlicht diese Leistung eindrücklich, zu welchen Extremen manche Content-Ersteller bereit sind, um unvergessliche Bilder zu schaffen.

Clelia Campardon
Clelia Campardon
Nach meinem Abschluss an der Sciences Po hege ich eine echte Leidenschaft für kulturelle Themen und soziale Fragen.
Article précédent
Dieses Land, in dem immer mehr Frauen keine BHs tragen.

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Dieses Land, in dem immer mehr Frauen keine BHs tragen.

Frankreich sticht in Europa als das Land hervor, in dem die meisten Frauen auf den „No-Bra-Look“ verzichten: Laut...

Wegen des Online-Erfolgs ihrer Tochter verlieren sie ihre Jobs.

Sophie Rain, eine junge amerikanische Content-Creatorin, hat sich seit 2023 zu einem großen Star auf Erwachsenenplattformen entwickelt und...

Mit 88 Jahren arbeitete er noch immer… bis Internetnutzer beschlossen, sein Leben zu verändern.

Ed Bambas, ein 88-jähriger US-Veteran, arbeitet weiterhin in einem Supermarkt in der Nähe von Detroit, um seinen Lebensunterhalt...

Ein Meteorstrom steht bevor – ein seltenes Phänomen, das man nicht verpassen sollte.

In der Nacht vom 13. auf den 14. Dezember 2025 wird der Himmel von einem der spektakulärsten Meteorströme...

Sie wählt am Thanksgiving-Tag die falsche Telefonnummer… und knüpft so eine ungewöhnliche Freundschaft, die nun schon 10 Jahre hält.

Im Jahr 2016 schickte Wanda Dench, eine Großmutter aus Arizona, versehentlich eine Einladung zum Thanksgiving-Essen per SMS an...

„Kündigen“: Dieser schockierende Trend unter der Generation Z erschüttert die Arbeitswelt.

Ein neuer Trend sorgt in den sozialen Medien für Aufsehen: das sogenannte „Quittoking“. Anstatt diskret und traditionell zu...

© 2025 The Body Optimist