Diese asiatischen Präsidenten trommeln gemeinsam, um eine starke Botschaft zu senden.

Zwei asiatische Staatschefs sorgten kürzlich für Schlagzeilen: Der japanische Premierminister und der südkoreanische Präsident, beide begabte Schlagzeuger, trafen sich zu einer historischen musikalischen Session. Ihr Duett des bekannten K-Pop-Hits „Demon Hunters“ symbolisiert eine spektakuläre Annäherung zwischen Tokio und Seoul.

Eine Jam-Session auf dem Höhepunkt der Macht

Auf einer eigens für den bilateralen Gipfel aufgebauten Bühne tauschten die beiden Staatschefs Trommelstöcke und Lächeln aus. Die japanische Premierministerin, die ihr verborgenes Talent als Perkussionistin offenbarte, eröffnete mit einem synkopierten Rhythmus, während der südkoreanische Präsident eine kraftvolle Basslinie beisteuerte. Das verblüffte diplomatische Publikum applaudierte dieser unerwarteten Darbietung.

Die Wahl von K-Pop ist nicht zufällig: „Demon Hunters“ feiert den gemeinsamen Kampf gegen regionale Herausforderungen, von Nordkorea bis hin zu Handelsspannungen. Eine verschlüsselte Botschaft in den Toms und der Snare-Drum.

Diesen Beitrag auf Instagram ansehen Ein Beitrag geteilt von CNA (@channelnewsasia)

Wenn die Trommeln historische Grollgefühle wegschmelzen lassen

Eine gemeinsame Leidenschaft seit Studienzeiten: Hier werden die Trommeln zum Instrument der Kulturdiplomatie. Tokio und Seoul, historische Rivalen, erinnern uns daran, dass Musik über Konflikte hinwegreicht: Kriegsreparationen, der Dokdo/Takeshima-Archipel, Handel… Dieses Duo erinnert an den Gipfel von Camp David 2023, bei dem Yoon Suk-yeol und Fumio Kishida bereits eine Versöhnung besiegelt hatten. 2026 ersetzen die Trommeln die formellen Reden, um dieses Verständnis in den Herzen der Menschen zu verankern.

K-Pop als universelle Sprache des Friedens

Die Wahl eines südkoreanischen Songs für diese japanische Jam-Session unterstreicht den Status der K-Welle als globale Soft Power. Die beiden Staatsoberhäupter, selbst Fans von J-Rock und Metalcore, beweisen, dass Musik Generationen und Nationen verbindet. Die japanische Regierung teilte das Video offiziell mit dem Kommentar: „Wenn Musik die Schatten der Vergangenheit vertreibt.“ Asiatische Internetnutzer jubelten begeistert: 5 Millionen Aufrufe innerhalb von 24 Stunden.

Ein Erfolg für die regionale Zukunft

Dieses Präsidentenkonzert ist mehr als bloße Symbolik: Es markiert den offiziellen Start der „Asia Rhythm Initiative“, eines trilateralen Kulturkooperationsprojekts zwischen Japan, Korea und den Vereinigten Staaten. Nächstes Gipfeltreffen? Ein Trommelduell mit dem US-Außenminister.

Mit ihrem gemeinsamen Spiel bei „Demon Hunters“ demonstrieren Tokio und Seoul, dass Diplomatie durchaus funktionieren kann. Die Trommeln, eine friedliche „Waffe“, spiegeln die Hoffnung auf ein harmonisches Asien wider.