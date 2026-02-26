Wie schafft es dieser Auswanderer, in einem Fünf-Sterne-Hotel für weniger Geld als die übliche Miete zu wohnen?

Aus Kostengründen in ein anderes Land zu ziehen, ist heutzutage nichts Ungewöhnliches mehr. Doch eine normale Wohnung gegen eine Fünf-Sterne-Hotelsuite zum Preis einer Miete einzutauschen, ist faszinierend. Genau diesen mutigen Schritt wagte eine britische Auswanderin – @diamantelv auf Instagram –, die ihren Lebensstil voll und ganz lebt.

Ein ersehnter Abschied weit weg vom Vereinigten Königreich

Diamanté Laiva (@diamantelv), bekannt durch ihre Teilnahme an der Reality-Show „Love Island“, hat beschlossen, Großbritannien zu verlassen und sich in Südostasien niederzulassen. Auf ihren Social-Media-Kanälen präsentiert sie einen Lebensstil, von dem viele junge Menschen träumen: Sie gibt an, in einem Luxushotel für rund 500 US-Dollar im Monat, umgerechnet etwa 420 Euro, zu wohnen.

In einem Video präsentiert sie ihre helle Suite mit voll ausgestatteter Küche, gemütlichem Wohnbereich und freiem Blick auf die Stadt. Regelmäßige Reinigung ist inklusive, wodurch sie von vielen Hausarbeiten befreit wird. Laut ihren Angaben ist dieser Lebensstil günstiger als ihre vorherige Unterkunft in Großbritannien.

Warum ist der Preis so niedrig?

Die Lebenshaltungskosten variieren stark zwischen den Ländern. Einige Städte in Südostasien bieten deutlich günstigere Preise als Städte in Westeuropa, sowohl für Wohnraum als auch für alltägliche Dienstleistungen. Obwohl die genaue Adresse noch nicht offiziell bestätigt wurde, vermuten einige Kommentatoren im Internet, dass sich das Lokal in Da Nang, Vietnam, befindet. Diese Küstenstadt ist bekannt dafür, Expats und Remote-Arbeiter anzuziehen, da sie moderne Annehmlichkeiten, ein angenehmes Wohnumfeld und moderate Preise bietet.

In einigen Touristengebieten bieten Hotels attraktive Monatsraten für Langzeitaufenthalte an, insbesondere außerhalb der Hauptsaison. Für das Hotel bedeutet dies eine stabile Auslastung. Für Sie bedeutet diese Option erstklassigen Komfort zu einem verhandelten Preis.

Leistungen, die einen Wellnessaufenthalt wert sind

Laut ihren Posts beinhaltet der Preis den Zugang zu zahlreichen Annehmlichkeiten: Spa, Saunen, Swimmingpool und Ruhebereichen. Diamanté Laiva (@diamantelv) erwähnt mehrere Saunen und verschiedene Wellness-Einrichtungen. Sie erklärt außerdem, dass sie regelmäßig in einem der Hotelrestaurants speist und den Panoramablick über die Stadt genießt. Der abends geöffnete Swimmingpool sei einer der ausschlaggebenden Faktoren gewesen.

Man kann sich das Gefühl sicher vorstellen: den Tag mit ein paar Bahnen im Pool ausklingen lassen und dann in eine makellos saubere Suite zurückkehren. Solche Vorstellungen beflügeln die Fantasie. Die Idee, eine herkömmliche Ferienwohnung durch ein All-inclusive-Paket zu ersetzen, spricht immer mehr Menschen an, die sich Freiheit und Kostenoptimierung wünschen.

Ein durch Fernarbeit getriebener Trend

Seine Erfahrung ist Teil eines breiteren Trends: strategisches Auswandern. Angesichts des zunehmenden ortsunabhängigen Arbeitens wählen viele Fachkräfte Länder, in denen ihre Kaufkraft höher ist. Bestimmte Regionen in Südostasien sowie Lateinamerika und Osteuropa werden häufig aufgrund ihrer Kombination aus moderaten Lebenshaltungskosten, angenehmem Klima und einer für Freiberufler geeigneten Infrastruktur genannt.

Hinter den inspirierenden Bildern verbergen sich jedoch auch die praktischen Realitäten: Visa, Krankenversicherung, Steuern und die Anpassung an die neue Kultur. Soziale Medien präsentieren oft ein idyllisches Bild, doch jedes Auswanderungsprojekt erfordert sorgfältige Überlegung.

Zwischen Inspiration und Realität

Die Reaktionen auf ihre Videos sind begeistert. Viele geben an, es selbst ausprobieren zu wollen. Man sollte jedoch bedenken, dass Hotelpreise je nach Saison, Aufenthaltsdauer und individuellen Vereinbarungen variieren. Was zu einem bestimmten Zeitpunkt in einer bestimmten Stadt möglich ist, gilt nicht allgemeingültig.

Darüber hinaus bietet das Leben in einem Hotel Flexibilität und Inklusivleistungen, doch manche bevorzugen die Stabilität einer traditionellen Wohnung. Diamanté Laivas (@diamantelv) Geschichte zeigt vor allem, dass es verschiedene Arten gibt, in der Welt zu leben – je nach Prioritäten und Strategie.

Letztlich verbirgt sich hinter der Suite mit Spa und Pool eine Reflexion über die Lebenshaltungskosten und die Chancen, die bestimmte wirtschaftliche Rahmenbedingungen bieten. Sie ist eine Einladung, den Horizont zu erweitern und dabei jeden Schritt wohlüberlegt zu planen.