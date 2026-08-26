Ella imagina una solución para rescatar animales en caso de incendio.

Cuando se declara un incendio en un edificio, las personas pueden pedir ayuda a gritos o hacer señas desde una ventana. Sin embargo, ante las llamas, las mascotas están indefensas y esperan desesperadamente detrás de la puerta. Para alertar a los bomberos de su presencia y evitar que perezcan, una agencia de comunicaciones ha creado pegatinas de seguridad que se exhiben en un lugar visible a la entrada de la casa.

Informe sobre la presencia de un animal para prevenir tragedias.

En las secciones de noticias locales de los periódicos, los incendios son algo habitual y ocupan los titulares constantemente. Si bien la mayoría de los reportajes apenas reportan víctimas y se centran principalmente en los daños materiales, casi nunca mencionan el destino de las mascotas, salvo cuando la historia adquiere un tono heroico o dramático.

Sin embargo, estas pequeñas criaturas están en primera línea cuando el fuego se propaga y consume el edificio, piso por piso. Y sus dueños, que suelen estar ocupados con sus recados o con el trabajo, no siempre están presentes para vigilarlas y salvarlas del peligro. Por eso, algunos optan por instalar cámaras en sus casas para vigilarlas a distancia.

Pero cuando ocurre lo impensable —debido a una fuga de gas, un accidente doméstico o un acto delictivo— es demasiado tarde para intervenir. Los animales no pueden forzar la cerradura ni girar la manija. Están atrapados y sus gritos se pierden entre el ensordecedor crepitar del fuego. A veces, acurrucados en un rincón de la sala o escondidos bajo un mueble, pasan desapercibidos para los bomberos, quienes se ven obligados a actuar con rapidez. Y aunque la mayoría de las historias locales tienen un final feliz, no todos los animales salen ilesos. De ahí la importancia de indicar su presencia de forma clara y visible.

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Una pegatina que puede salvar vidas

Todos hemos usado pegatinas alguna vez: para decorar una agenda, darle vida a un planificador escolar aburrido, adornar la parte trasera del coche o añadir un toque personal a la habitación de un adolescente. Sin embargo, la pegatina diseñada por la agencia STUDIO DO'COM no tiene una función estética, sino vital. Concebida como una señal de advertencia, presenta una imagen de nuestra mascota en estilo de dibujos animados. Un poderoso mensaje acompaña a esta pegatina, y podría salvar a seres vivos indefensos: "Un animal dentro".

Esta pegatina, diseñada con el mismo principio que los famosos carteles de «bebé a bordo» o «vigilancia vecinal», se coloca en la puerta principal como una señal de SOS o un recordatorio esencial. Más explícita que un felpudo personalizado con toda la familia en el rellano, visibiliza a quienes a veces pasan desapercibidos. Una iniciativa bienvenida para proteger a quienes hacen nuestra vida diaria más fácil. En los comentarios, los internautas complementan la información práctica de forma casi colaborativa. «Un amigo bombero ya me dijo que pusiera la pegatina cerca del pomo de la puerta para que fuera más visible», comenta uno de ellos.

Un sistema de apoyo adaptado a todas las circunstancias.

Detrás de STUDIO DO'COM se encuentra una mujer que comparte su vida y su amor con Brioche, una perrita, y con varios compañeros peludos. Diseñadora gráfica de profesión, pone su talento al servicio de una noble causa. No solo crea ilustraciones personalizadas en honor a las mascotas, sino que también diseña accesorios útiles para su distribución masiva. Preocupada por el futuro de sus propios animales cuando se independiza, era natural que utilizara su talento artístico para mejorar su bienestar.

Esta artista, cuya casa recuerda al Arca de Noé, ha ampliado sus diseños para adaptarse a cualquier situación de emergencia. Además de la pegatina que la hizo famosa, también ofrece imanes para colocar en la parte trasera del coche en caso de accidente.

Más que una simple pegatina que fomenta comportamientos "graciosos", se trata de una creación tranquilizadora, una garantía de seguridad. Para los dueños de mascotas, es un alivio.