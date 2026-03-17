Un empresario australiano afirma haber diseñado una vacuna personalizada contra el cáncer para su perro utilizando ChatGPT.

Ante el cáncer de su perro, el empresario australiano Paul Conyngham decidió probar un enfoque poco convencional. Afirma haber utilizado inteligencia artificial y análisis genético para diseñar una vacuna experimental personalizada para tratar la enfermedad de su mascota. Su iniciativa, llevada a cabo con el apoyo de investigadores y bajo supervisión científica, ha captado recientemente la atención de la comunidad científica y ha reavivado el debate sobre el potencial de la IA en la medicina personalizada.

Un intento desesperado por salvar a su perro.

La historia comienza cuando a Rosie, una perra adoptada por Paul Conyngham, le diagnostican un tipo agresivo de cáncer. A pesar de varios tratamientos veterinarios , incluyendo cirugía y quimioterapia, la enfermedad sigue progresando.

Según informes de diversos medios internacionales, "las opciones de tratamiento disponibles solo ralentizaron la progresión de la enfermedad". Ante esta situación, el empresario Paul Conyngham, especialista en inteligencia artificial y análisis de datos, decidió explorar otras vías. Su objetivo: comprender mejor el origen genético del tumor para intentar desarrollar un tratamiento específico.

El emprendedor tecnológico australiano Paul Conyngham explica cómo utilizó ChatGPT/AlphaFold (gastó 3000 dólares sin tener conocimientos de biología) para crear una vacuna de ARNm personalizada para tratar los tumores cancerosos de su perro. ¡Increíble! https://t.co/Fue75JkdXo pic.twitter.com/WaO3JayYR1 – Trung Phan (@TrungTPhan) 14 de marzo de 2026

Con la ayuda de la inteligencia artificial y ChatGPT

Para llevar a cabo su proyecto, Paul Conyngham se basa en varias herramientas de inteligencia artificial, como ChatGPT y AlphaFold, un programa capaz de analizar la estructura de las proteínas. El primer paso consiste en comparar el ADN sano del perro con el del tumor para identificar las mutaciones responsables del cáncer. Este análisis genético permite identificar las proteínas alteradas que podrían ser el objetivo de un tratamiento.

Con estos datos, el emprendedor Paul Conyngham utiliza la IA para analizar mutaciones y desarrollar una estrategia terapéutica. Emplea ChatGPT para estructurar las etapas del proyecto y explorar diversos enfoques científicos. A pesar de no tener formación en biología, colabora con investigadores para transformar esta información en un prototipo de vacuna.

Una vacuna experimental basada en la tecnología de ARNm.

El tratamiento desarrollado se basa en la tecnología de ARN mensajero (ARNm), ya utilizada en algunas vacunas recientes y estudiada en numerosos ensayos clínicos contra el cáncer. Utilizando los datos genéticos obtenidos, los investigadores del proyecto lograron sintetizar una vacuna personalizada diseñada para estimular el sistema inmunitario del perro, de modo que este reconozca y ataque las células cancerosas.

Posteriormente, se administró la vacuna siguiendo un protocolo supervisado por investigadores veterinarios con la aprobación ética necesaria para este tipo de tratamiento experimental. Según los científicos implicados, este es uno de los primeros intentos de crear una vacuna personalizada contra el cáncer diseñada específicamente para perros.

Resultados alentadores, pero aún experimentales.

Los resultados iniciales observados en Rosie son considerados "alentadores" por los investigadores que participan en el proyecto. Según se informa, algunos tumores "disminuyeron de tamaño después de recibir el tratamiento".

Sin embargo, los expertos recalcan que «este tipo de enfoque aún se encuentra en fase experimental». La vacuna no debe considerarse una cura para el cáncer, sino más bien una prometedora línea de investigación que podría mejorar la calidad de vida de algunos animales. Los investigadores también señalan que las terapias personalizadas basadas en ARN mensajero son actualmente objeto de numerosos estudios tanto en medicina veterinaria como humana.

Un ejemplo del potencial de la IA en la medicina personalizada.

Más allá de la historia personal de Rosie, esta iniciativa pone de relieve la rápida evolución de las tecnologías médicas. El uso de herramientas de inteligencia artificial para analizar datos genéticos y diseñar tratamientos personalizados está generando un interés creciente en la investigación biomédica. Algunos científicos creen que «este tipo de enfoque podría, a largo plazo, contribuir al desarrollo de terapias oncológicas más personalizadas, tanto en animales como en humanos».

En resumen, por ahora, el experimento realizado con Rosie sigue siendo un caso aislado. Sin embargo, ilustra cómo la IA y la genómica podrían transformar la forma en que se estudian y tratan las enfermedades complejas.