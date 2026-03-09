Entre 18.600 perros, ganó una de las competiciones caninas más prestigiosas.

Cada año, la exposición canina Crufts reúne a la élite del mundo canino. Este año, 2026, un perro destacó entre más de 18.600 participantes y ganó el codiciado título de "Best in Show". En Birmingham, Reino Unido, esta victoria reconoce años de crianza, entrenamiento y preparación para los perros y sus dueños, provenientes de todo el mundo.

Crufts, la exposición canina más grande del mundo

Organizada por el Kennel Club, la exposición Crufts se considera uno de los eventos más prestigiosos del mundo canino. Creada en 1891 por Charles Cruft, se celebra anualmente en el Centro Nacional de Exposiciones (NEC) de Birmingham y atrae a decenas de miles de visitantes.

Durante cuatro días, miles de perros de todas las razas participan en diversas competiciones: juzgamientos de raza, demostraciones de agility, pruebas de obediencia e incluso espectáculos coreográficos con sus dueños. El evento se ha convertido en una cita obligada para criadores, profesionales del sector y amantes de los perros.

La edición de 2026 no fue la excepción. Más de 18.600 perros del Reino Unido y de numerosos países compitieron en las distintas categorías, con un número récord de participantes internacionales. Al final de estas competiciones, solo un perro puede alzarse con el título definitivo: "Best in Show", que designa al mejor perro de toda la competición.

Bruin, coronado "mejor perro de la competición"

Este año, 2026, el gran ganador es Bruin, un Clumber Spaniel de cuatro años. El perro, propiedad del criador y presentador Lee Cox, fue elegido por los jueces como "el mejor perro de la exposición 2026".

Para lograr esta distinción, Bruin ganó primero su categoría de grupo antes de competir contra los demás ganadores en la final. El título de "Best in Show" se otorga tras una minuciosa evaluación por parte de jueces especializados, quienes analizan diversos criterios, entre ellos:

salud y aptitud física

estructura y morfología

la calidad de los movimientos

el temperamento del perro

Según su dueño, Bruin es "un perro único", capaz de mantener la calma y la concentración durante sus presentaciones ante los jueces. Su victoria fue recibida con un aplauso entusiasta al anunciarse el resultado.

Una victoria importante para una especie rara

Más allá de su desempeño individual, la victoria de Bruin también pone de relieve su raza. El Kennel Club considera al Clumber Spaniel una raza británica vulnerable, con menos de 300 cachorros registrados al año. Este tipo de reconocimiento en un evento internacional puede ayudar a dar a conocer estas razas menos comunes.

En la final, Bruin compitió contra los ganadores de los distintos grupos, incluyendo un Welsh Corgi, un Mastín Tibetano y un Cavalier King Charles Spaniel. Meghan, una Petit Basset Griffon Vendéen, obtuvo el título de "Reserve Best in Show", lo que corresponde al segundo puesto en la clasificación final.

Un evento que “celebra el vínculo entre humanos y perros”

Más allá de la competición, Crufts se presenta como una celebración del vínculo entre los perros y quienes los crían o entrenan. El programa también incluye actividades para el público: demostraciones de agility, espectáculos educativos y competiciones para jóvenes aficionados. Cada año, el evento atrae a decenas de miles de visitantes y goza de una amplia cobertura mediática en el Reino Unido.

Algunas organizaciones protectoras de animales, tanto en Francia como en el extranjero, siguen alzando la voz. Enfatizan que los perros, y los animales en general, no deben considerarse productos de cría ni "animales de exhibición" criados, entrenados o creados únicamente para ganar premios. Para estas organizaciones, estos concursos reavivan regularmente el debate sobre el lugar de los animales en la sociedad y las prácticas de cría que fomentan.

Enfrentando a más de 18.600 competidores de numerosos países, Bruin salió victorioso, coronado como el "Mejor Perro de los Crufts 2026". Esta victoria marca un momento significativo no solo para su dueño, sino también para la visibilidad del Clumber Spaniel, una raza aún relativamente rara.