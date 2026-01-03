Esta sencilla cortina de IKEA puede ahorrarte mucho dinero en tu factura de gas.

Con temperaturas que apenas llegan a los 0 °C, el frío se cuela en casa, obligándote a subir la calefacción. Si además vives en una casa mal aislada, se convierte en un auténtico pozo sin fondo. Pero no se trata de tiritar todo el invierno, de hacerte un abrigo con mantas ni de vivir con bolsas de agua caliente pegadas al cuerpo. Una cortina de IKEA puede cambiarlo todo.

Las ventanas, no siempre muy bien aisladas

Durante las últimas semanas, el invierno se ha hecho notar. La niebla espesa cubre el cielo, oscureciendo el paisaje, la escarcha congela el paisaje y las temperaturas hielan la piel. Este frío polar se cuela por cada poro de la casa y se cuela en nuestros hogares como un intruso invisible. Las casas antiguas dejan entrar el frío y están mal preparadas para el invierno. No es raro sentir el aire entrar por una rendija en una ventana o un hueco en una puerta. Cuando vives en una casa mal aislada, incluso subiendo la calefacción al máximo, la temperatura interior no sube, pero el importe de la factura sí.

El suelo está frío como una pista de hielo, y se come con un jersey, un forro polar y una manta suave. Prácticamente hay que vestirse como si se fuera a la montaña para pasear por la casa. Pronto se estará lavando platos con botas de esquí y limpiando con una bufanda de lana. En resumen, la casa parece un iglú. Las ventanas, aunque estén cerradas, son el núcleo de este problema térmico. Según Ademe (Agencia Francesa para la Transición Ecológica), representan entre el 10 % y el 20 % de la pérdida de calor.

Y no hace falta cambiar todas las ventanas de casa ni hacer grandes obras de aislamiento para dejar de temblar en el sofá. La solución está en Ikea y cuesta menos de 40 €. Suficiente para subir la temperatura de casa unos grados y quitarse algunas capas de ropa.

Una cortina de IKEA que limita las corrientes de aire

Las cortinas se usan generalmente para llenar un vacío en una habitación o para dar vida a lo que falta. Sin embargo, estas cortinas opacas de Ikea, con el peculiar nombre MAJGULL, hacen más que simplemente decorar ventanas o complementar la decoración. Una vez corridas, actúan como barreras contra el frío.

MAJGULL destaca por su tejido denso y grueso. Este material actúa como una barrera adicional entre el interior y el exterior. Colocado delante de una ventana, pero también delante de una puerta o un ventanal mal aislado, ayuda a ralentizar el intercambio de aire frío y a retener el calor generado en el interior de la vivienda. Como resultado, la habitación se enfría con menos rapidez y la sensación de confort se prolonga. Y lo que es mejor: la calefacción no funciona a máxima potencia innecesariamente.

Mejor temperatura y atractivo estético.

Además de su función térmica, la cortina MAJGULL cumple otro requisito esencial: la estética. Disponible en varios tonos sobrios y elegantes, aporta al instante una sensación de calidez y suavidad a cualquier estancia. Sus tejidos gruesos tienen el poder visual de "calentar" un interior, incluso antes de que la calefacción entre en funcionamiento.

Esta cortina se integra a la perfección con diversos estilos de decoración, desde el minimalismo escandinavo hasta un ambiente más cálido y acogedor. Combina practicidad y estética, mejorando el confort térmico y realzando el espacio habitable.

En un contexto donde nos esforzamos por consumir menos, pero mejor, MAJGULL destaca como una solución inteligente: asequible, fácil de instalar y duradera. Una prueba más de que, a veces, las acciones más sencillas también son las más efectivas para cuidar tu hogar... y tu presupuesto.