Popular en la década de 1990, este peinado icónico está haciendo un regreso inesperado.

El corte pixie, ese atrevido corte de pelo corto popularizado en los años 90 por iconos como Kate Moss, Winona Ryder y Liv Tyler, vuelve con fuerza en 2025. Símbolo de rebeldía y elegancia moderna, invade las pasarelas, las redes sociales y las peluquerías, impulsado por una nostálgica ola grunge.
Orígenes y auge en los años noventa
Nacido en los años 50 con Audrey Hepburn en Vacaciones en Roma, el corte pixie alcanzó su apogeo en los 90. Twiggy, Naomi Campbell y las it-girls de la época lo convirtieron en un imprescindible, fusionando androginia y feminidad. Este corte corto, más largo en la parte superior y con capas a los lados, encarna el espíritu libre y vanguardista de la década.
¿Por qué este regreso inesperado?
Para 2025, Pinterest predijo un aumento en las búsquedas de tendencias de los 90, impulsadas por la estética grunge y desordenada que destronó el look de "chica limpia". Variaciones como el corte pixie juvenil o asimétrico fueron populares por su practicidad y efecto juvenil, ideal para enmarcar el rostro y realzar los rasgos.
Las estrellas que lo llevan hoy
Emma Stone causó sensación con un nostálgico corte pixie inspirado en Winona Ryder, mientras que Halle Berry y Scarlett Johansson demostraron su versatilidad atemporal. Rockero, glamuroso o estructurado, se adapta a todos los estilos, desde la pasarela de Hermès hasta la alfombra roja.
El corte pixie de los 90 no es solo un resurgimiento: es una declaración de estilo segura, práctica y elegante que rejuvenece y libera. ¿Lista para dar el salto y lograr este regreso triunfal?