Tras haber sido descartada durante mucho tiempo, la semilla del aguacate encuentra un lugar inesperado en algunas rutinas de belleza.

Cuando preparas tostadas de aguacate, solo usas la pulpa verde de esta fruta tan nutritiva. Luego, tiras el hueso al compostador, sin darte cuenta de que estás desechando un tesoro. Este hueso, que a veces se guarda para tutoriales de jardinería, es una fuente inagotable de beneficios para la piel. Es una alternativa estupenda a las cremas caras y los tratamientos químicos.

El hueso del aguacate, una bola de vitalidad para la piel.

Cuando preparas guacamole para una noche de fajitas o personalizas tu tostada como en esos cafés de moda, usas la parte verde del aguacate y desechas el resto. La cáscara y el hueso tienen entonces un destino triste, terminando entre las cáscaras y los huesos de pollo en el contenedor de compost. Sin embargo, estas dos partes no comestibles son el equivalente natural de tus costosos sérums y mascarillas faciales innovadoras.

El hueso del aguacate no solo sirve para jugar a la petanca o para experimentar con plantas medicinales. El corazón de esta fruta merece un lugar en tu rutina de belleza. Compite con las numerosas innovaciones en cuidado de la piel que encuentras en el mercado. Bajo su resistente cáscara, contiene el 70% de sus antioxidantes y promete ser muy beneficioso para tu piel. Destaca por su alto contenido en polifenoles, compuestos que ayudan a combatir los radicales libres responsables del envejecimiento celular. Esto lo convierte en un tratamiento de lujo a un precio asequible.

Esa semilla de aguacate, que remojas en agua con la esperanza de que broten hojas, sin duda es más útil en el baño que en el alféizar de la ventana del salón. Incorpora las semillas de aguacate a tu rutina de cuidado facial y verás cómo tu piel luce radiante y suave.

Reducido a polvo, revela toda la magnitud de su talento.

Seguramente te preguntas cómo usar ese hueso, que ni los cuchillos más afilados logran perforar. El método es sencillo. Simplemente ralla el hueso de un aguacate fresco, déjalo secar durante 48 horas sobre un paño limpio y luego muélelo en un mortero hasta obtener una textura harinosa. Así obtendrás un polvo mágico, capaz de reemplazar casi todos los productos de belleza de tu neceser.

Este "polvo dorado" no está pensado para tus batidos matutinos llenos de vitaminas ni para masas de pasteles saludables. Aunque su textura es similar a la de los suplementos dietéticos convencionales, es para aplicación tópica. Es el ingrediente secreto de las recetas de belleza caseras, el ingrediente milagroso de tus preparaciones cosméticas.

Exfoliante natural para la piel

Mezclado con aceite (como aceite de almendras o de oliva, según tus necesidades dermatológicas), este polvo actúa como un exfoliante natural que elimina las células muertas y suaviza la piel. Asegúrate de preparar un exfoliante monodosis.

Mascarilla facial antioxidante

El grano contiene polifenoles y antioxidantes. En algunos tratamientos caseros, el polvo se combina con miel o yogur (lácteo o vegetal) para crear una mascarilla purificante que ayuda a combatir los radicales libres y aporta luminosidad a la piel .

Cuidado del cabello

Algunas personas usan una infusión de huesos de aguacate (hervidos en agua) como enjuague capilar. Se dice que aporta brillo y fortalece el cabello.

De los residuos a una pelota de masaje natural.

El hueso de aguacate aún no ha revelado todo su potencial. Su forma esférica lo convierte en un excelente sustituto de los aparatos de automasaje comerciales. Ya sabes, esos objetos de madera con púas o cuentas diseñados para aliviar la tensión. No hace falta invertir en una pelota de reflexología cuando tienes una esfera tan sólida a mano. El hueso de aguacate, a veces transformado en una pelota de futbolín o tallado en un collar holístico, se puede colocar bajo los pies, brindándote un momento de bienestar digno de los spas balineses en medio de un día estresante.

Ese hueso de aguacate, que normalmente ignoras en la cocina y tiras sin miramientos, es probablemente lo mejor que le ha pasado a tu piel en meses. A veces, las piedras ocultan los diamantes más hermosos. Sí, las apariencias engañan.