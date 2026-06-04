¿Dónde guardar el protector solar en casa? Un sencillo consejo médico.

Durante todo el verano, el protector solar te acompaña a todas partes. Pasa horas en el maletero del coche, prácticamente como un sauna, y se queda en la arena caliente mientras nadas. Cuando no está en tu bolsa de playa, seguramente lo dejas en algún lugar de la casa, a la vista de todos. Sin embargo, el lugar donde lo guardas puede afectar su eficacia.

El lugar donde guardas tu protector solar importa.

El protector solar te acompaña en todas tus aventuras veraniegas, desde la tumbona del jardín hasta las rocas con vistas al mar, e incluso en los manteles para tus comidas al aire libre. A veces, lo dejas en el asiento trasero del coche, que se ha convertido en una auténtica sauna, o, con las ganas de meterte en el agua, lo tiras descuidadamente sobre la toalla y el envase empieza a hervir enseguida. Aunque este protector está diseñado para resistir los días más abrasadores y el calor del verano, es mejor no tentar a la suerte.

Cuando no estás fuera de casa, sueles guardar tus cosas de forma un tanto desordenada, sin pensarlo demasiado. Quizás el protector solar esté junto a otros artículos esenciales en el botiquín, o tal vez repose en el lavabo , entre la crema hidratante y el cepillo de dientes. Sin embargo, según un médico británico que dirige una clínica de cirugía estética, esta ubicación aparentemente lógica no es la más adecuada.

Si bien se recomienda guardar los perfumes lejos de la luz para conservar su aroma y evitar que se estropeen, con el protector solar la situación es diferente. El baño es un ambiente húmedo debido al vapor de la ducha. El nivel de humedad en este espacio alarmaría a los profesionales de la construcción. «Esto significa que el producto podría dejar de proteger eficazmente contra los daños en la piel», advierten en el Daily Mail.

Recomendaciones de un médico para almacenarlo correctamente.

Según el experto, si guardas tu protector solar en el baño, expuesto a la luz del día, será menos efectivo y no podrá proteger tu piel adecuadamente. En otras palabras, tus aplicaciones de protector solar podrían ser ineficaces. Para que tu protector solar actúe como un escudo protector para la piel, lo mejor es guardarlo en un lugar fresco y seco, lejos del calor y la luz solar directa.

La Dra. Isabelle Gallay, dermatóloga que habló con Doctissimo , tiene una opinión menos categórica al respecto. Matiza las observaciones de su colega y señala que los protectores solares, por naturaleza, están diseñados para resistir las tardes de calor sofocante en la playa, las excursiones en climas desérticos y tomar el sol sin sombrilla. "Para mí, no hay ningún problema en guardar el protector solar en el baño. ¡Son productos diseñados para resistir el calor y para usarse al aire libre!", explica. Sin embargo, esto no significa que no se deban seguir algunas buenas prácticas, como guardar el tubo en una bolsa a la sombra o incluso colocarlo en una nevera portátil.

Las demás reglas de buenas prácticas, a menudo minimizadas

La dermatóloga, por su parte, recalca la importancia de revisar la fecha de caducidad del protector solar. Según ella, lo mejor es renovarlo cada temporada, incluso si el tubo del año pasado aún está medio lleno. «Un tubo o aerosol abierto ha estado expuesto al oxígeno, la luz y el calor, lo que degrada las moléculas protectoras. Por lo tanto, no es recomendable. En el mejor de los casos, la crema habrá perdido su eficacia; en el peor, incluso puede volverse tóxica», explicó. Para recordar la fecha en que lo abrió por primera vez, puede anotarla en el envase con un rotulador.

Además de un almacenamiento adecuado, el dermatólogo nos recuerda una regla fundamental, a menudo olvidada: la cantidad aplicada. Muchas personas usan su protector solar como si fuera un sérum preciado, aplicando solo unas pocas gotas simbólicas en el rostro o los hombros. Sin embargo, un protector solar con FPS 50 aplicado con moderación ya no ofrece la protección que merece. Para lograr el nivel de protección anunciado en el envase, es necesario aplicar una cantidad generosa y cubrir uniformemente todas las zonas expuestas, incluidas aquellas que solemos olvidar.

Otro paso esencial: reaplicar el protector solar. Aplicarlo generosamente a las 9 de la mañana antes de salir de casa no garantiza protección hasta el atardecer. Entre la transpiración, la natación, el roce con la toalla y las horas al aire libre, la eficacia del protector solar disminuye. Los expertos generalmente recomiendan reaplicarlo cada dos horas y después de cada baño, incluso con una fórmula supuestamente "resistente al agua".

El protector solar es un valioso aliado, no un escudo invencible. Es fundamental seguir las instrucciones y recomendaciones médicas para broncearse gradualmente y evitar competir con las brochetas chamuscadas en la barbacoa.