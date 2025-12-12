Search here...

Este es el truco que las mujeres coreanas usan todas las noches para tener una piel radiante.

Cuidado
Léa Michel
@koocat/TikTok

El truco favorito de las coreanas para una piel radiante es la doble limpieza, que se usa todas las noches. Consiste en limpiar el rostro en dos pasos: primero con un aceite limpiador y luego con un limpiador a base de agua o en espuma. Este ritual, arraigado en la tradición coreana, elimina en profundidad el maquillaje, la contaminación, el sebo y las impurezas hidrosolubles acumuladas durante el día, a la vez que preserva la barrera cutánea.

Los dos pasos de la doble limpieza

  • Primer paso: aplicar un aceite limpiador sobre la piel seca, masajear suavemente para disolver el maquillaje, el protector solar y los contaminantes, luego enjuagar.
  • Segundo paso: utilizar un limpiador a base de agua (gel, espuma o crema) para eliminar el sudor, el polvo y cualquier residuo, luego enjuagar nuevamente.

Este paso prepara la piel para recibir mejor los tratamientos posteriores (serums, hidratantes) a la vez que realza la luminosidad y la pureza de la tez.

Consejos de aplicación

Se recomienda realizar esta doble limpieza todas las noches, y posiblemente por la mañana si tienes piel mixta a grasa. Asegúrate de elegir productos adecuados a tu tipo de piel en cada paso para mantener su equilibrio y prevenir la sequedad.

Beneficios comprobados

Doble limpieza:

  • Destapa los poros y previene las imperfecciones.
  • Aporta pureza y luminosidad al cutis.
  • Optimiza la penetración de los ingredientes activos en los productos de cuidado de la piel aplicados posteriormente.
La doble limpiezade @koocat es muy satisfactoria @iUNIK @iunik_us_official#iunik #iunikskincare #beginnerskincare #doublecleansing #calendulacleansingoil #iunikcleansingoil #glassskin #affordableskincare #koreanskincare ♬ Aesthetic Vibes - sxldi

Es gracias a esta disciplina diaria que muchas mujeres coreanas tienen una tez clara, brillante y uniforme.

Léa Michel
Léa Michel
Apasionada por el cuidado de la piel, la moda y el cine, dedico mi tiempo a explorar las últimas tendencias y a compartir consejos inspiradores para sentirte bien contigo misma. Para mí, la belleza reside en la autenticidad y el bienestar, y eso es lo que me motiva a ofrecer consejos prácticos para combinar estilo, cuidado de la piel y realización personal.
