Este es el truco que las mujeres coreanas usan todas las noches para tener una piel radiante.

El truco favorito de las coreanas para una piel radiante es la doble limpieza, que se usa todas las noches. Consiste en limpiar el rostro en dos pasos: primero con un aceite limpiador y luego con un limpiador a base de agua o en espuma. Este ritual, arraigado en la tradición coreana, elimina en profundidad el maquillaje, la contaminación, el sebo y las impurezas hidrosolubles acumuladas durante el día, a la vez que preserva la barrera cutánea.

Los dos pasos de la doble limpieza

Primer paso: aplicar un aceite limpiador sobre la piel seca, masajear suavemente para disolver el maquillaje, el protector solar y los contaminantes, luego enjuagar.

Segundo paso: utilizar un limpiador a base de agua (gel, espuma o crema) para eliminar el sudor, el polvo y cualquier residuo, luego enjuagar nuevamente.

Este paso prepara la piel para recibir mejor los tratamientos posteriores (serums, hidratantes) a la vez que realza la luminosidad y la pureza de la tez.

Consejos de aplicación

Se recomienda realizar esta doble limpieza todas las noches, y posiblemente por la mañana si tienes piel mixta a grasa. Asegúrate de elegir productos adecuados a tu tipo de piel en cada paso para mantener su equilibrio y prevenir la sequedad.

Beneficios comprobados

Doble limpieza:

Destapa los poros y previene las imperfecciones.

Aporta pureza y luminosidad al cutis.

Optimiza la penetración de los ingredientes activos en los productos de cuidado de la piel aplicados posteriormente.

Es gracias a esta disciplina diaria que muchas mujeres coreanas tienen una tez clara, brillante y uniforme.