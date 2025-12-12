Este postre olvidado de nuestras abuelas nos ayudaría a pasar mejor el invierno.

¿Y si la solución para pasar la temporada de frío residiera en un postre olvidado, uno de nuestras abuelas? El arroz con leche volverá con fuerza a finales de 2025, y no solo es delicioso: está repleto de beneficios para la salud.

Un aliado de la salud contra el frío y la falta de sol

El arroz con leche no es solo un capricho nostálgico; es una auténtica fuente de nutrientes esenciales. Rico en calcio y vitamina D, ayuda a fortalecer los huesos, debilitados por la falta de luz solar en invierno. Sus carbohidratos complejos garantizan una digestión suave y proporcionan energía sostenida, a diferencia de los picos de azúcar presentes en los postres procesados.

Y eso no es todo: también contiene magnesio y fósforo, minerales que contribuyen no solo a unos huesos fuertes, sino también al bienestar general. Durante los periodos de poca luz solar, estos elementos ayudan a combatir la fatiga, el estrés y la melancolía estacional. Añadir algo de fruta, un poco de chocolate o incluso especias puede reforzar aún más el sistema inmunitario y los niveles de energía. El arroz con leche se convierte así en algo más que un capricho: un auténtico apoyo para la salud física y mental, especialmente valioso después de los 60 años.

Por qué el arroz con leche supera a los postres modernos

A diferencia de los dulces ultraprocesados, este postre clásico ofrece niveles estables de azúcar en sangre gracias al uso de arroz integral o semiintegral. Esto evita los picos de azúcar y los bajones de energía que suelen acompañar a los postres comerciales. Además, es económico, se conserva durante varios días y se puede personalizar a tu gusto: fruta deshidratada, plátanos para conciliar el sueño, especias reconfortantes…

Con el arroz con leche, combinas un sabor reconfortante y una nutrición equilibrada. Y lo bueno es que se puede preparar fácilmente en una versión vegana igual de deliciosa y nutritiva. Leche de almendras, avena o coco, edulcorantes naturales como sirope de agave, azúcar de coco o dátiles, y tendrás una receta que encantará a todos, además de ser saludable.

Una receta sencilla y reconfortante

Aquí os dejo una versión optimizada para la salud, fácil de hacer en casa:

Ingredientes para 4 porciones:

120 g de arroz (idealmente integral o semiintegral; de lo contrario, arroz normal de grano corto para una textura más cremosa)

900 ml a 1 L de leche (entera o vegetal)

1 pizca de sal

1 vaina de vainilla o 1 cucharadita de extracto (opcional: ralladura de naranja o limón)

1 a 2 cucharadas de miel, azúcar de coco o 2 o 3 dátiles licuados

Opciones adicionales: canela, cardamomo, pasas, nueces/almendras, fruta de temporada.

Preparación :

Cocer el arroz a fuego lento en la leche con una pizca de sal y vainilla. Remueve periódicamente hasta obtener una textura cremosa y suave. Retirar del fuego y añadir la miel o fruta endulzada. Personalízalo a tu gusto con frutos secos, especias o ralladura de cítricos. Servir caliente para un efecto reconfortante en invierno o frío en verano.

A menudo ignorado por las tendencias modernas de dulces, el arroz con leche demuestra que las recetas de nuestras abuelas siguen vigentes. Combinan placer, salud y bienestar, invitándonos a redescubrir nuestras despensas y hábitos culinarios para abastecernos de nutrientes mientras nos damos un capricho. Así que, este invierno, déjate tentar por este postre sencillo y reconfortante.