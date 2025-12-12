Este postre olvidado de nuestras abuelas nos ayudaría a pasar mejor el invierno.

Search here...

Nutrición

Nutrición
Anaëlle G.
Freepik

¿Y si la solución para pasar la temporada de frío residiera en un postre olvidado, uno de nuestras abuelas? El arroz con leche volverá con fuerza a finales de 2025, y no solo es delicioso: está repleto de beneficios para la salud.

Un aliado de la salud contra el frío y la falta de sol

El arroz con leche no es solo un capricho nostálgico; es una auténtica fuente de nutrientes esenciales. Rico en calcio y vitamina D, ayuda a fortalecer los huesos, debilitados por la falta de luz solar en invierno. Sus carbohidratos complejos garantizan una digestión suave y proporcionan energía sostenida, a diferencia de los picos de azúcar presentes en los postres procesados.

Y eso no es todo: también contiene magnesio y fósforo, minerales que contribuyen no solo a unos huesos fuertes, sino también al bienestar general. Durante los periodos de poca luz solar, estos elementos ayudan a combatir la fatiga, el estrés y la melancolía estacional. Añadir algo de fruta, un poco de chocolate o incluso especias puede reforzar aún más el sistema inmunitario y los niveles de energía. El arroz con leche se convierte así en algo más que un capricho: un auténtico apoyo para la salud física y mental, especialmente valioso después de los 60 años.

Por qué el arroz con leche supera a los postres modernos

A diferencia de los dulces ultraprocesados, este postre clásico ofrece niveles estables de azúcar en sangre gracias al uso de arroz integral o semiintegral. Esto evita los picos de azúcar y los bajones de energía que suelen acompañar a los postres comerciales. Además, es económico, se conserva durante varios días y se puede personalizar a tu gusto: fruta deshidratada, plátanos para conciliar el sueño, especias reconfortantes…

Con el arroz con leche, combinas un sabor reconfortante y una nutrición equilibrada. Y lo bueno es que se puede preparar fácilmente en una versión vegana igual de deliciosa y nutritiva. Leche de almendras, avena o coco, edulcorantes naturales como sirope de agave, azúcar de coco o dátiles, y tendrás una receta que encantará a todos, además de ser saludable.

Una receta sencilla y reconfortante

Aquí os dejo una versión optimizada para la salud, fácil de hacer en casa:

Ingredientes para 4 porciones:

  • 120 g de arroz (idealmente integral o semiintegral; de lo contrario, arroz normal de grano corto para una textura más cremosa)
  • 900 ml a 1 L de leche (entera o vegetal)
  • 1 pizca de sal
  • 1 vaina de vainilla o 1 cucharadita de extracto (opcional: ralladura de naranja o limón)
  • 1 a 2 cucharadas de miel, azúcar de coco o 2 o 3 dátiles licuados
  • Opciones adicionales: canela, cardamomo, pasas, nueces/almendras, fruta de temporada.

Preparación :

  1. Cocer el arroz a fuego lento en la leche con una pizca de sal y vainilla.
  2. Remueve periódicamente hasta obtener una textura cremosa y suave.
  3. Retirar del fuego y añadir la miel o fruta endulzada.
  4. Personalízalo a tu gusto con frutos secos, especias o ralladura de cítricos.
  5. Servir caliente para un efecto reconfortante en invierno o frío en verano.

A menudo ignorado por las tendencias modernas de dulces, el arroz con leche demuestra que las recetas de nuestras abuelas siguen vigentes. Combinan placer, salud y bienestar, invitándonos a redescubrir nuestras despensas y hábitos culinarios para abastecernos de nutrientes mientras nos damos un capricho. Así que, este invierno, déjate tentar por este postre sencillo y reconfortante.

Me apasiona la moda y siempre estoy al tanto de las tendencias que reflejan nuestro tiempo. Me encanta observar cómo se viste la gente, por qué lo hace y qué revela la moda sobre nosotros. Más allá de las pasarelas y las siluetas, son las historias las que realmente me fascinan.
