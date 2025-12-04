Esta cantante no existe… y ya vale 3 millones de dólares

Una nueva "estrella" está revolucionando la industria musical sin siquiera pisar un escenario: Xania Monet, una entidad generada por IA, acumula millones de reproducciones y participaciones en las listas de Billboard. Impulsada por conmovedoras canciones de R&B creadas por IA a partir de letras de la artista nacida en Mississippi, Telisha Jones, Xania Monet ha firmado un contrato estimado en 3 millones de dólares.

¿Quién es Xania Monet?

Xania Monet se presenta como una entidad vocal artificial diseñada para cantar R&B inspirado en el gospel con una voz sorprendentemente humana. La letra es de Telisha Jones, quien utiliza un generador de música (Suno) para transformar las indicaciones y los textos en pistas producidas, que luego se distribuyen en diversas plataformas.

De los streams a los rankings

La artista virtual Xania Monet ya ha acumulado decenas de millones de reproducciones e incluso ha escalado posiciones en varias listas de Billboard, en particular en Adult R&B Airplay y R&B Songs, una primicia documentada para una artista impulsada por IA. Varios lanzamientos con poca frecuencia (álbum, EP y una serie de sencillos) han impulsado una rápida tracción algorítmica.

Un acuerdo de 3 millones… y una polémica

El éxito resultó en un acuerdo de 3 millones de dólares con un socio de la industria, lo que provocó una fuerte reacción de los artistas, quienes denunciaron la difuminación de los límites entre las voces sintéticas y el trabajo humano. A pesar de las críticas, el equipo de Xania Monet defiende "una herramienta creativa que no pretende reemplazar a los músicos", al tiempo que se beneficia de un "modelo más productivo y escalable".

Una industria en una encrucijada

Atrapada entre la curiosidad del público y la cautela de las discográficas, Xania Monet representa un punto de inflexión: las cifras de audiencia confirman el interés por las "voces" mejoradas con IA, mientras que abogados y titulares de derechos cuestionan los usos, la compensación y los riesgos de la copia de estilo. Los próximos meses dirán si estos artistas sintéticos siguen siendo excepciones... o se convierten en la norma.

En definitiva, Xania Monet ilustra a la perfección la tensión entre la innovación tecnológica y la creación artística tradicional. Si bien fascina por su realismo y su meteórico ascenso a la fama, también plantea preguntas sin precedentes sobre la autenticidad, el valor del trabajo humano y el futuro de la industria musical. Tanto si se la admira como si se la critica, una cosa es segura: la música nunca volverá a ser la misma.