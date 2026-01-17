Search here...

Este detalle en tu baño podría reflejar tu nivel de estrés

Decoración
Léa Michel
Photo d'illustration : Freepik

Entras en tu baño. ¿Está limpio y ordenado, o abarrotado de productos, toallas, tubos y accesorios desbordados? Lo que ves bien podría ser un reflejo de tu nivel de estrés, un indicador psicológico más significativo de lo que crees.

Lo que tu hogar dice sobre tu salud mental

La investigación científica demuestra que un entorno desordenado no solo es visualmente desagradable, sino que también influye biológicamente en el bienestar físico y mental. Un artículo publicado en el Boletín de Personalidad y Psicología Social por investigadores del Centro para la Vida Cotidiana de las Familias de la UCLA informa que la forma en que los residentes describen sus hogares —específicamente si los perciben como "desordenados" o "reparadores"— se asocia con diferentes niveles de cortisol, la hormona del estrés.

Las mujeres que vivían en hogares percibidos como estresantes tenían un perfil de cortisol más bajo y menos favorable a lo largo del día, mientras que aquellas que describían su espacio como relajante tenían una disminución más marcada de esta hormona: un signo de una mejor regulación del estrés.

El desorden y el cerebro: más que una simple impresión

Este fenómeno no es simplemente una cuestión de estética. El cerebro procesa constantemente la información visual que lo rodea. Cuando el baño (o cualquier habitación) está desordenado, los objetos visibles atraen constantemente la atención en diferentes direcciones, incluso inconscientemente. Esto genera una sobrecarga cognitiva que afecta la concentración, ralentiza la toma de decisiones y puede provocar fatiga mental.

Además, el efecto acumulativo de estas demandas invisibles contribuye a mantener un estado de alerta elevado, lo que el cuerpo traduce en una elevación prolongada de cortisol. Esto no es una mera hipótesis: varias fuentes especializadas en psicología conductual confirman la existencia de una relación entre el desorden doméstico y niveles más altos de cortisol, especialmente en mujeres que, estadísticamente, son menos tolerantes al estrés relacionado con las tareas domésticas y las expectativas sociales.

Cómo tu baño puede ayudarte a reducir el estrés

Un entorno minimalista no significa vivir con muy pocas cosas. Significa conservar solo lo útil o significativo: los productos que realmente usas, almacenados de forma organizada, con suficiente espacio para respirar visualmente.

Adoptando un enfoque minimalista en su baño:

  • reduce las señales visuales que exigen atención innecesariamente;
  • Reduces la carga mental asociada al mantenimiento y el orden;
  • y creas un espacio que invita a la relajación, en lugar de a la estimulación constante.

En resumen, este pequeño cambio de escenario podría ayudarte a regular tu estrés de formas inesperadas: menos caos visual, menos cortisol y más claridad mental a diario.

Léa Michel
Léa Michel
Apasionada por el cuidado de la piel, la moda y el cine, dedico mi tiempo a explorar las últimas tendencias y a compartir consejos inspiradores para sentirte bien contigo misma. Para mí, la belleza reside en la autenticidad y el bienestar, y eso es lo que me motiva a ofrecer consejos prácticos para combinar estilo, cuidado de la piel y realización personal.
