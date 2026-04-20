Este utensilio de cocina puede albergar más bacterias dependiendo del material del que esté hecho.

La usamos casi a diario sin pensarlo: la tabla de cortar es un utensilio esencial en la cocina. Sin embargo, su material puede influir en la presencia de bacterias. Madera o plástico: la elección es más compleja de lo que parece.

Madera contra plástico: un duelo inesperado

Contrariamente a la creencia popular, no todas las tablas de cortar son iguales en lo que respecta a las bacterias. La investigación científica ha puesto de manifiesto una interesante diferencia entre la madera y el plástico.

Las tablas de madera poseen una estructura natural compuesta de fibras capaces de absorber la humedad. Como resultado, algunos estudios demuestran que pueden eliminar hasta el 99 % de las bacterias en tan solo unos minutos. Al penetrar en la madera, los microorganismos se ven privados de agua y nutrientes, lo que limita su supervivencia.

Por el contrario, las tablas de cortar de plástico tienen una superficie lisa… al menos inicialmente. Con el tiempo y el uso repetido del cuchillo, aparecen microarañazos. Estas pequeñas grietas se convierten entonces en el lugar perfecto para las bacterias, que pueden ser difíciles de eliminar durante la limpieza.

Esto realmente favorece a las bacterias.

El material de la tabla de cortar no lo es todo. La presencia de bacterias también depende de cómo cocines y limpies tus utensilios. Ciertos alimentos, como la carne cruda, el pescado o las verduras sin lavar, pueden dejar microorganismos en la superficie. Si la tabla está dañada, agrietada o mal limpia, estas bacterias pueden proliferar con mayor facilidad.

Las investigaciones sobre higiene alimentaria demuestran que las tablas de cortar de madera bien conservadas pueden seguir siendo seguras. En cambio, en las cocinas profesionales se suelen preferir las tablas de cortar de plástico, sobre todo porque resisten el lavado a altas temperaturas en el lavavajillas. En otras palabras, no se trata solo de qué se usa, sino de cómo se usa.

Buenos hábitos para adoptar a diario

Buenas noticias: no necesitas revolucionar tu cocina para limitar los riesgos. Unos pocos hábitos sencillos pueden marcar la diferencia.

En primer lugar, se recomienda utilizar tablas de cortar separadas para los alimentos crudos y cocinados. Esto ayuda a prevenir la contaminación cruzada.

A continuación, es fundamental realizar una limpieza a fondo después de cada uso. En la mayoría de los casos, basta con agua caliente, jabón y un buen enjuague.

El secado es igualmente importante. Una tabla húmeda puede favorecer el crecimiento de bacterias, especialmente si se almacena mientras aún está mojada.

Por último, recuerda revisar el estado de tus tablas. Si tienen muchos golpes o grietas, puede que sea hora de reemplazarlas.

Algunas recomendaciones sanitarias también aconsejan desinfectar las superficies con regularidad, especialmente después de manipular carne cruda.

Madera o plástico: ¿cuál elegir?

En definitiva, la elección entre madera y plástico depende principalmente de tus hábitos y de tu comodidad en la cocina. En ambos casos, no hay necesidad de buscar la perfección ni de sentirse culpable por cada pequeño descuido. Una cocina vivida, usada y adaptada a tu ritmo es una cocina que refleja tu personalidad. La clave está en otra parte: adoptar técnicas sencillas, cuidar tus utensilios y cocinar en un ambiente que te haga sentir a gusto.

En resumen, el material de tu tabla de cortar puede influir en la presencia de bacterias, pero tu rutina de limpieza sigue siendo el factor clave. Con unos pocos hábitos bien establecidos, podrás cocinar con tranquilidad y disfrutar plenamente de tu tiempo en la cocina.