Este hábito después de ducharse contribuye a los malos olores en el baño.

Sales de la ducha sintiéndote renovado y relajado. Unas horas después, al volver al baño, un extraño olor a humedad impregna el ambiente. ¿Y si la causa fuera un simple hábito, uno que muchos hacemos sin siquiera pensarlo? ¡Atención! Todo empieza con la toalla. Aquí te explicamos por qué esta rutina después de la ducha suele ser la causa de los malos olores y cómo solucionarlo sin esfuerzo.

El problema suele deberse a una toalla mal colgada.

Tras secarnos, el reflejo es casi automático: enrollamos la toalla en un gancho, la colocamos en el borde de la bañera o incluso la dejamos tirada en una silla. Sin embargo, este gesto aparentemente inofensivo es, según los expertos en higiene del hogar, una de las principales causas de los malos olores en el baño.

Cuando una toalla húmeda se amontona o se dobla, no se seca correctamente. Y en una habitación cálida y húmeda, se crea el ambiente perfecto para las bacterias y el moho (ese pequeño hongo responsable del olor a humedad). Una toalla normal, bien extendida, se seca en 2 o 3 horas. La misma toalla, arrugada, puede tardar de 6 a 8 horas en secarse, o incluso mucho más en un baño mal ventilado.

Un estudio que invita a la reflexión.

Este problema cobra aún mayor importancia por su relación con la higiene. Un análisis frecuentemente citado por especialistas textiles reveló que aproximadamente el 90% de las toallas de baño albergan bacterias coliformes. Esto no es insignificante: estos microorganismos proliferan en ambientes cálidos y húmedos, y su crecimiento va acompañado de ese desagradable olor tan característico.

Buenas noticias: limitar el tiempo que una toalla permanece húmeda reduce significativamente su proliferación. En otras palabras, el problema no es la toalla en sí, sino cómo se deja secar entre usos.

Buenos hábitos para adoptar a diario.

Para transformar tu baño en una habitación que siempre huela bien, solo necesitas seguir unos sencillos pasos.

Extiende la toalla sobre una barra para toallas en lugar de un gancho. El aire debe poder circular por ambos lados de la toalla. Este es, sin duda, el método más eficaz. Ventila el baño durante y después de la ducha.

Según las recomendaciones de higiene doméstica, lo mejor es encender un extractor de aire o dejar una ventana abierta durante al menos 20 minutos después de una ducha caliente para eliminar el exceso de humedad. La Clínica Cleveland también señala que mantener el nivel de humedad de una habitación por debajo del 50 % limita significativamente el crecimiento de moho.

Lava tus toallas con regularidad, en promedio cada 3 o 4 usos. Y sobre todo, nunca las dejes mojadas en el cesto de la ropa sucia: corren el riesgo de contaminar otras telas.

Evite los suavizantes de telas, ya que reducen la capacidad de absorción de las fibras y retienen la humedad en el tejido. Las toallas se vuelven menos eficaces y más propensas a los malos olores.

Por último, si tienes espacio, usa dos toallas alternándolas para que cada una se seque completamente entre usos. Un pequeño detalle que marca una gran diferencia.

En resumen, un baño con buen olor no se trata de velas aromáticas ni de "aerosoles milagrosos". A menudo, son los pequeños gestos cotidianos los que marcan la diferencia.