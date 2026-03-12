Más de la mitad de los océanos están cambiando de color y volviéndose más verdes, según un estudio.

La Tierra siempre ha sido apodada el "planeta azul" debido a la vasta extensión de océanos que cubre su superficie. Sin embargo, observaciones científicas recientes muestran que este icónico color podría cambiar gradualmente. Según varios estudios basados en datos satelitales, gran parte de los océanos del mundo ya ha comenzado a cambiar de tonalidad en las últimas décadas, tornándose ligeramente más verdes.

Observaciones realizadas durante más de veinte años

El fenómeno se identificó mediante el análisis de imágenes satelitales recopiladas durante un período de aproximadamente veinte años. Estos datos permitieron a los investigadores estudiar las variaciones del color del océano a escala global. Un estudio publicado en la revista científica Nature indica que más del 56 % de los océanos experimentaron un cambio de color medible durante este período. Los investigadores observaron que algunas zonas oceánicas se volvieron más verdes.

Estos cambios suelen ser difíciles de percibir a simple vista, pero los sensores satelitales pueden detectar ligeras variaciones en la forma en que la luz se refleja en el agua. Los científicos consideran que estos cambios son un indicador importante de las transformaciones que afectan a los ecosistemas marinos.

El papel del fitoplancton en este cambio de color

Una de las principales explicaciones propuestas por los investigadores se refiere al fitoplancton, un grupo de microorganismos marinos capaces de realizar la fotosíntesis. Estos organismos contienen, entre otras cosas, clorofila, un pigmento que absorbe ciertas longitudes de onda de la luz y puede dar al agua un tono más verde.

Cuando las concentraciones de fitoplancton aumentan en ciertas zonas oceánicas, el color del agua puede variar ligeramente. El fitoplancton desempeña un papel vital en el mantenimiento del equilibrio de los océanos. Constituye la base de muchas cadenas tróficas marinas y también participa en la absorción de dióxido de carbono de la atmósfera.

Un fenómeno posiblemente vinculado al cambio climático

Los científicos creen que estas variaciones de color podrían estar relacionadas con cambios ambientales que afectan a los océanos. El aumento de la temperatura del agua, los cambios en la circulación oceánica y las variaciones en la disponibilidad de nutrientes pueden influir en la distribución del fitoplancton.

Por lo tanto, el cambio climático podría promover indirectamente la proliferación de ciertos microorganismos marinos en algunas regiones. Sin embargo, los investigadores se muestran cautelosos: si bien las observaciones muestran claramente un cambio de color en muchas zonas oceánicas, se necesita más investigación para comprender plenamente los mecanismos implicados.

Posibles consecuencias para los ecosistemas marinos

Estos cambios podrían afectar el equilibrio de los ecosistemas oceánicos. Dado que el fitoplancton constituye la base de muchas cadenas alimentarias, cualquier alteración en su distribución puede influir en las especies que dependen de él. Algunas poblaciones de peces u organismos marinos podrían prosperar en ciertas zonas, mientras que otras podrían declinar.

Además, el fitoplancton también desempeña un papel en ciertos procesos atmosféricos, en particular al liberar compuestos que contribuyen a la formación de nubes. Estas complejas interacciones entre los océanos, el clima y la biosfera son actualmente objeto de abundante investigación científica. Las observaciones satelitales muestran que el color de los océanos no es estático. En las últimas dos décadas, más de la mitad de los océanos han experimentado un cambio mensurable, con una tendencia a volverse ligeramente más verdes.

En definitiva, aunque estas variaciones a veces sean imperceptibles para el ojo humano, constituyen una señal importante de las transformaciones en curso en los ecosistemas marinos. Para los científicos, monitorear estos cambios podría ayudar a comprender mejor el impacto del clima en el equilibrio de los océanos.