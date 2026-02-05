Search here...

¿Por qué estas imágenes de naturaleza y sol se multiplican en las redes sociales en pleno invierno?

Verde
Fabienne Ba.
Photo d'illustration : Nam Quân Nguyễn/Pexels

Ante la tristeza invernal, muchas personas en redes sociales comparten más fotos de paisajes soleados, flores y escenas de la naturaleza para alegrar sus noticias. Este fenómeno, que se observa cada año por estas fechas, se explica por varios factores psicológicos y sociales.

Una respuesta a la falta de luz y la baja moral

El invierno suele asociarse con menos luz solar, lo que puede afectar el estado de ánimo y los niveles de energía. Investigadores en psicología han demostrado que la interacción entre la luz solar, el reloj biológico y el estado de ánimo es compleja, y que la falta de luz puede contribuir al deterioro del estado de ánimo en algunas personas.

En este contexto, las imágenes de sol, vegetación o paisajes luminosos en las redes sociales actúan como un antídoto visual a la monotonía invernal: nos recuerdan a la primavera y despiertan emociones positivas.

El efecto de bienestar de las imágenes de la naturaleza

Según investigaciones psicológicas , simplemente ver imágenes de la naturaleza puede ser suficiente para mejorar el bienestar emocional y reducir el estrés. Esta respuesta positiva se explica en parte por teorías como la Teoría de la Reducción del Estrés y la Teoría de la Restauración de la Atención, que enfatizan que las escenas naturales calman la mente y restauran la atención.

Los estudios han demostrado que las fotografías de la naturaleza evocan más sentimientos de paz, alegría y esperanza que las imágenes urbanas o neutrales, lo que puede explicar por qué son particularmente populares durante períodos fríos o sombríos.

Una forma de cultivar el optimismo colectivo

En redes sociales, estas publicaciones no son solo una forma de compartir imágenes hermosas; también forman parte de una especie de ritual colectivo que nos ayuda a esperar la primavera. Al recordar paseos soleados del pasado o imaginar los que están por venir, la gente crea una especie de "cuenta regresiva visual" para los días más cálidos.

Este fenómeno se amplifica aún más a medida que el uso de plataformas aumenta naturalmente cuando el clima es frío o difícil, porque las personas pasan más tiempo en interiores y recurren a la tecnología digital para interactuar y entretenerse.

Del placer estético a la salud mental

Más allá del aspecto estacional, este comportamiento resalta la importancia de conectar con la naturaleza, incluso a distancia. Imágenes de vegetación, luz y espacios naturales pueden actuar como fuente de confort y regeneración mental, fortaleciendo así el vínculo psicológico con entornos percibidos como tranquilos.

A medida que el invierno se prolonga, estas escenas de la naturaleza compartidas en línea pueden ayudar a aliviar la sensación de falta de luz y cultivar un estado de ánimo más positivo en los canales de noticias de las personas hasta que llegue la primavera.

Fabienne Ba.
Fabienne Ba.
Soy Fabienne, redactora del sitio web The Body Optimist. Me apasiona el poder de las mujeres en el mundo y su capacidad para transformarlo. Creo que las mujeres tienen una voz única e importante que ofrecer, y me motiva a contribuir a la promoción de la igualdad. Me esfuerzo al máximo para apoyar iniciativas que animan a las mujeres a alzar la voz y hacerse escuchar.
Cuando el agua forma cuadrados: este lago norteamericano fascina a los observadores

