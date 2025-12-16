Esta modelo de talla grande brilla con un original conjunto de encaje.

Candice Huffine, pionera de la moda de tallas grandes, cautiva una vez más con un traje pantalón de encaje negro que realza su figura. Este look chic reafirma su rol como icono de la positividad corporal, alejada de los estereotipos restrictivos del mundo de la moda.

Un diseño de encaje inclusivo

El conjunto combina delicadas transparencias con motivos florales de encaje, diseñados para ceñirse a las curvas sin constreñirlas. Candice posa con seguridad, transformando este elegante traje pantalón negro en una declaración de glamour accesible para todo tipo de cuerpos.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Candice Huffine (@candicehuffine)

Candice Huffine, embajadora de las formas

Conocida por sus campañas para Chromat y Savage x Fenty, cuenta con una serie de colaboraciones que sitúan a las modelos de talla grande en el centro de la industria del lujo. Esta selfie subraya, una vez más, su compromiso: la belleza existe en todas las tallas, y el encaje es para todas las mujeres.

Un fuerte impacto para la moda inclusiva

Irradiando confianza en esta elegante prenda, la modelo Candice Huffine inspira a miles de seguidores a aceptar su cuerpo, impulsando la visibilidad de la moda inclusiva. Su carisma natural convierte cada foto en un alegato visual a favor de una industria más representativa.

Con esta impactante aparición, Candice Huffine nos recuerda que la moda cobra fuerza cuando celebra todos los tipos de cuerpo. Al lucir el encaje con elegancia, va más allá de simplemente lucir un atuendo: encarna una visión moderna, inclusiva y liberadora del cuerpo. Un mensaje claro tanto para la industria como para el público: la belleza se manifiesta de muchas maneras, y eso es precisamente lo que la hace inolvidable.