Cómo elegir el traje de baño perfecto para realzar tu figura

Llegó el verano, y con él, el deseo de disfrutar de los días soleados con un traje de baño que te haga sentir hermosa, libre y completamente tú misma. Entre tendencias, consejos sobre la figura y dictados de la moda, a veces es fácil perder de vista lo esencial: un traje de baño está pensado, ante todo, para lucirlo con placer, comodidad y confianza.

Regla número uno: elige una camiseta que refleje tu personalidad.

A menudo escuchamos que debemos elegir nuestro traje de baño según nuestra forma corporal, como si ciertos cortes estuvieran reservados para ciertas siluetas. Sin embargo, ninguna forma corporal debería limitar tus deseos ni impedirte lucir el estilo que te encanta. Triángulo, rectángulo, reloj de arena, curvilínea, menuda, alta: todos los cuerpos merecen disfrutar de todos los colores, todos los cortes y todos los estilos. La moda no está para ocultar, transformar ni "corregir" tu cuerpo. Está para que te expreses y te diviertas.

Consejos sobre la forma del cuerpo: ideas, no prohibiciones.

Las pautas relacionadas con las diferentes siluetas pueden considerarse simplemente como pistas para jugar con las proporciones o para resaltar ciertos detalles que te gusten especialmente.

Por ejemplo, una figura en forma de A , con caderas más anchas que los hombros, puede lucir un top colorido y estampado o uno con detalles originales que resalten el busto. Sin embargo, esto no significa que debas evitar un top sencillo y minimalista o un bikini básico. Si este corte te favorece, es perfecto para ti.

, con caderas más anchas que los hombros, puede lucir un top colorido y estampado o uno con detalles originales que resalten el busto. Sin embargo, esto no significa que debas evitar un top sencillo y minimalista o un bikini básico. Si este corte te favorece, es perfecto para ti. Para una figura en forma de V , con hombros más anchos que las caderas, los bikinis estampados, con volantes o de colores vivos pueden añadir un toque de originalidad. Dicho esto, un bañador de estilo minimalista o con un diseño muy gráfico también puede ser espectacular: todo depende de tu gusto y personalidad.

, con hombros más anchos que las caderas, los bikinis estampados, con volantes o de colores vivos pueden añadir un toque de originalidad. Dicho esto, un bañador de estilo minimalista o con un diseño muy gráfico también puede ser espectacular: todo depende de tu gusto y personalidad. Las figuras de reloj de arena , a menudo asociadas con un equilibrio natural entre hombros y caderas, pueden lucir muchos estilos diferentes. Un bañador ajustado de una pieza, un bikini de talle alto o un estilo más relajado pueden tener cabida en tu armario de playa.

, a menudo asociadas con un equilibrio natural entre hombros y caderas, pueden lucir muchos estilos diferentes. Un bañador ajustado de una pieza, un bikini de talle alto o un estilo más relajado pueden tener cabida en tu armario de playa. En cuanto a las figuras en forma de H , con sus líneas más rectas, o las figuras en forma de O, con sus curvas más generosas, pueden experimentar con texturas, cortes, materiales o estilos envolventes. De nuevo, no hay obligación: un bañador colorido, de corte alto, minimalista o a la moda se puede usar simplemente porque te gusta.

Olvídate de las "reglas": tu cuerpo no necesita ser corregido.

Durante mucho tiempo, los consejos de moda se presentaban como una lista de prohibiciones: evitar ciertos colores, ocultar ciertas zonas, preferir un corte a otro… Pero tu cuerpo no es un problema que haya que solucionar. Llevar un bañador es disfrutar de un momento agradable: nadar, tomar el sol, jugar, pasear por la playa o simplemente sentirse bien. Por lo tanto, el mejor corte es aquel con el que puedes moverte con libertad y que realmente te apetece llevar. Un estampado que te haga sonreír, un color vibrante que te llame la atención, un corte moderno que tengas ganas de probar: todas estas son razones de sobra para elegir un bañador.

La confianza es el accesorio de playa más bonito

El traje de baño perfecto no es necesariamente el que se ajusta a la "figura ideal" que dicta la moda. Es el que refleja tu personalidad y tu estado de ánimo. Prueba diferentes estilos, atrévete a salir de tu zona de confort si te apetece, diviértete con distintos looks y, sobre todo, escucha a tu cuerpo. La playa es un espacio de libertad, no una pasarela donde todos deben seguir reglas.

En resumen, este verano, la mejor opción siempre será la que te haga sentir bien. Porque cada tipo de cuerpo tiene su lugar en cada traje de baño: no existen cuerpos "prohibidos" en la moda, solo prendas con las que cada persona puede expresar su propio estilo.