Usar UGG en invierno: algo que nadie te ha contado nunca

Mientras las fashionistas online pasean por la nieve con sus botas UGG, es mejor evitar imitar este look. Estas botas forradas de piel, a menudo comparadas con zapatillas de exterior, son más adecuadas para la arena de la playa que para los senderos nevados del invierno. Aunque son innegablemente cómodas y están forradas con lana de oveja, las UGG deberían estar en el armario de octubre a marzo.

UGGs, una mala idea en invierno

Con su silueta suave y redondeada, su interior ultracómodo, su estilo típicamente californiano y su suave ante, las botas UGG poseen una estética reconocible al instante. Amada u odiada, este acogedor calzado suele generar debates de moda. Consideradas un paso en falso para algunos, un signo de tendencia para otros, se han convertido, sobre todo, en el grito de guerra visual de los pioneros del estilo depurado. Los fanáticos de UGG las usan tanto en verano como en invierno, sobre asfalto abrasador o aceras resbaladizas.

Últimamente, han estado posando en medio de bosques nevados, con sus queridas botas UGG, abrigadas con piel sintética y bufandas enormes. Pero lo que no muestran es el estado de sus botas tras unos minutos de caminata en la nieve polvo. Regresan de su aventura con las UGG empapadas, los pies mojados y una mueca que delata su incomodidad pasajera.

Y no, las botas UGG no son un calzado todoterreno. Es cierto que su diseño après-ski puede ser bastante engañoso. Una suela gruesa de goma, un forro acolchado, un material con propiedades térmicas... todo sugiere que estas botas fueron diseñadas para la temporada de frío y temperaturas bajo cero. Estas botas tipo pantuflas son casi tan cálidas como una bolsa de agua caliente. Sin embargo, no son aptas para la nieve, los charcos ni ningún otro clima invernal. El material es demasiado frágil para soportar la humedad y el agua.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por MARIE (@chocolat.marie)

Zapatos diseñados para la playa

Aunque parezca sorprendente, las UGG son zapatos de verano. Vistos por primera vez en los pies de los surfistas, rápidamente se convirtieron en un básico en el look de los hombres guapos de ojos azules. Por lo tanto, las UGG se combinaban más a menudo con pantalones cortos y sombreros que con gorros y chaquetas gruesas de plumas. ¿Su misión en los albores de su éxito? Calentar los pies helados de los surfistas. Si bien las sandalias y las chanclas son más adecuadas que las botas en verano, las UGG son, en cierto modo, la excepción a la regla.

Estos zapatos, tan bonitos como resistentes, han proliferado, dejando su hábitat original para adornar el asfalto helado y los céspedes impecables. Han pasado de ser botas de nicho, reservadas para una minoría deportista, a un fenómeno global. Estos zapatos de felpa, que se encuentran entre las mayores fobias de los podólogos, están, sin embargo, intrínsecamente ligados a la playa. Es mejor usarlos bajo el sol o bajo árboles en flor que bajo copos de nieve y un cielo invernal amenazante.

Qué puedes hacer para protegerlos

Las botas UGG, lo último en comodidad, el equivalente a una manta de forro polar para nuestros pies, son perfectas para clima seco, pero no para la lluvia ni la nieve. Claro que, como todo calzado de materiales delicados, se pueden proteger de las inclemencias del tiempo impermeabilizándolas. Sin embargo, para salidas con lluvia, lo mejor es elegir botas de cuero (preferiblemente veganas).

La marca que dio origen a estas "botas feas" ultrarregresivas obviamente tiene otros modelos más adecuados en exhibición. De hecho, ha ampliado su colección para el bienestar de nuestros pies fríos con modelos más robustos y, sobre todo, impermeables, una mezcla entre botas de montaña y botas de combate. Para mantener la familiaridad, ha conservado el encanto de las UGG originales. Así, las clásicas UGG cuentan con tacos reforzados y suelas con tacos.

Las botas UGG, la personificación del estilo casual y un símbolo internacional de la frescura, están lejos de estar acabadas. Combinadas con calentadores , leggings gruesos o vestidos de punto , también se integran a la perfección con nuestros conjuntos de invierno.