"Deja de enseñar el estómago": Ante las críticas sobre su cuerpo, responde sin disculparse.

positividad corporal
Anaëlle Gayon
@emilliareyy / Instagram

Ante los comentarios sobre su apariencia, la creadora de contenido Emily Reyes (@emilliareyy) optó por una respuesta sencilla: no te escondas. En un vídeo lleno de seguridad, transforma las críticas en un mensaje positivo de autoaceptación y nos recuerda la importancia de tener una visión amable y compasiva de nuestros cuerpos.

Aceptar tu cuerpo en lugar de disculparte

Emily Reyes (@emilliareyy), conocida en TikTok, se pronunció recientemente tras recibir comentarios despectivos sobre su cuerpo. Entre los comentarios que recibe habitualmente, uno destaca: «Deja de enseñar la barriga». En lugar de responder a la negatividad con justificaciones, optó por el enfoque opuesto: mostrar su cuerpo con naturalidad y serenidad.

En un video donde aborda este comentario hiriente, simplemente escribe en la descripción: "Por eso amo lo que hago". Una frase que dice mucho sobre su estado de ánimo. Para Emily Reyes (@emilliareyy), compartir su vida diaria y mostrarse tal como es no es motivo de vergüenza. Su mensaje es claro: todos merecen sentirse libres de existir sin tener que pedir permiso.

Un mensaje de positividad corporal y aceptación

Más allá de responder a sus críticos, esta declaración forma parte de un movimiento de aceptación corporal. Emily Reyes (@emilliareyy) nos recuerda que los cuerpos no están hechos para ajustarse a estándares imposibles, sino para ser vividos, respetados y apreciados. Al optar por no alterar su imagen para satisfacer las expectativas de los demás, la diseñadora fomenta una visión más compasiva de uno mismo.

Su mensaje nos anima a centrarnos en las capacidades de nuestro cuerpo en lugar de en las críticas sobre nuestra apariencia. Este enfoque también resalta una idea crucial: nadie debería tener que explicar, ocultar ni minimizar ninguna parte de su cuerpo para evitar ser juzgado. La autoestima se construye aprendiendo a aceptar la propia imagen con amabilidad.

Una respuesta inspiradora y unificadora.

El vídeo de Emily Reyes (@emilliareyy) recibió rápidamente numerosos mensajes de apoyo. Muchos internautas elogiaron su seguridad y su actitud positiva ante las críticas sobre su físico. Muchos se identificaron con su experiencia, lo que demuestra que los comentarios sobre la apariencia física siguen afectando a muchas personas a diario. Ante las críticas, las reacciones positivas se impusieron. Esta oleada de apoyo demuestra que los mensajes que fomentan el amor propio y la autoaceptación tienen una gran acogida entre el público.

Convertir las críticas en fortaleza

Con esta publicación, Emily Reyes (@emilliareyy) hace mucho más que responder a algunos comentarios negativos: transmite un mensaje de empoderamiento. Al negarse a disculparse por su apariencia, nos recuerda que el valor de una persona nunca se define únicamente por su aspecto físico.

Su historia anima a todos a mirarse con más amabilidad y a liberarse de las presiones que imponen una determinada idea de belleza. Es una forma positiva de recuperar el control de la propia imagen y convertir la autoconfianza en una verdadera fortaleza.

Anaëlle Gayon
Anaëlle Gayon
Me apasiona la moda y siempre estoy al tanto de las tendencias que reflejan nuestro tiempo. Me encanta observar cómo se viste la gente, por qué lo hace y qué revela la moda sobre nosotros. Más allá de las pasarelas y las siluetas, son las historias las que realmente me fascinan.
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