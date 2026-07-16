"Es solo que estoy gorda": criticada por su cuerpo, ella responde con orgullo.

En TikTok, Sixtine (@sixtine) optó por responder a las críticas sobre su físico con humor, confianza y una gran autoaceptación. Su video, que se hizo viral, transmite un mensaje sencillo: su cuerpo no necesita explicaciones para ser apreciado. Este mensaje positivo nos anima a ver todas las formas corporales con más amabilidad.
Una respuesta segura a las críticas.
La creadora de contenido Sixtine (@sixtine en TikTok) decidió hablar públicamente tras recibir comentarios sobre su figura. En lugar de intentar justificarse o esconder partes de su cuerpo, optó por un enfoque completamente diferente: aceptarlo y lucirlo sin complejos.
En un vídeo autocrítico , aparece frente a la cámara, mostrando con orgullo su abdomen, acompañada de un sonido que repite: «Esto es una obra de arte». Una elección simbólica que transforma una parte del cuerpo a veces criticada en algo digno de celebración. Su mensaje es claro: «No es hinchazón, no es mi útero, no es ningún otro órgano. Es simplemente grasa. Y eso está perfectamente bien». Sixtine (@sixtine en TikTok) rechaza la idea de que una mujer deba necesariamente encontrar una explicación para su apariencia para ser aceptada.
Superar la necesidad de justificarse
A través de esta publicación, Sixtine (@sixtine en TikTok) pone de relieve una presión aún muy presente: la que obliga a algunas mujeres a explicar su vientre abultado, como si tuvieran que demostrar que no se trata de grasa. Hinchazón, cambios hormonales, características físicas… estas explicaciones se utilizan a menudo para que un cuerpo sea más “aceptable” a los ojos de los demás.
Sixtine (@sixtinerouyre en Instagram), por otro lado, opta por romper con este prejuicio afirmando simplemente que su cuerpo es natural y no necesita disculpas. Su mensaje refuerza una idea fundamental: la grasa forma parte de muchos cuerpos humanos y su presencia no resta belleza, valía ni confianza a nadie. Cada figura tiene su propia forma, su propia historia y su propia singularidad.
Una visión más amable y positiva del cuerpo.
Al presentar su cuerpo como una "obra de arte", Sixtine promueve la autoaceptación y la positividad corporal. Su objetivo no es ajustarse a los cánones de belleza tradicionales, sino ofrecer una perspectiva diferente: una relación más serena con la propia apariencia.
Este enfoque anima a las personas a apreciar sus cuerpos en su totalidad, sin centrarse únicamente en lo que no se ajusta a los ideales que suelen promoverse en las redes sociales. También nos recuerda que la autoestima no depende del tamaño, la forma ni ninguna característica física específica. El vídeo de Sixtine rápidamente caló hondo entre muchos internautas, conmovidos por este mensaje de libertad y bondad. Muchos lo interpretan como una invitación a dejar de ver ciertas características físicas como defectos que deben corregirse.
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Convertir las críticas en fortaleza
Con esta declaración, Sixtine transforma un comentario potencialmente negativo en una auténtica muestra de confianza. Su mensaje demuestra que es posible recuperar el control sobre cómo hablamos de nuestros cuerpos y cómo elegimos verlos. Al aceptar y mostrar con orgullo su figura, nos recuerda que todos los cuerpos merecen respeto, atención y amabilidad. Es una forma refrescante de defender una idea sencilla: no existe una única manera de ser bella, y no hay nada de malo en tener un cuerpo que no se ajuste a los estándares impuestos.
Un vídeo que, en definitiva, celebra mucho más que una silueta: resalta la importancia de aceptarse a uno mismo con autenticidad y orgullo.