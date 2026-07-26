Una forma de oreja "inusual" podría tener un origen sorprendente.

¿Y si esa pequeña peculiaridad que quizás nunca hayas notado en tu oreja contara una historia de millones de años? A menudo discreta, completamente inofensiva y, sin embargo, fascinante, esta pequeña protuberancia incluso tiene un nombre. Podría cambiar nuestra perspectiva sobre nuestras características físicas.

El "tubérculo de Darwin", esa pequeña y curiosa protuberancia.

En el borde superior de la oreja, algunas personas presentan una pequeña protuberancia, a veces ligeramente puntiaguda. Esta característica anatómica se denomina tubérculo de Darwin. Situado en el borde externo de la oreja, suele pasar desapercibido y no causa ninguna molestia. Su presencia no es excepcional, aunque varía entre distintas poblaciones. Se estima que afecta aproximadamente al 10,5 % de los adultos españoles, a casi el 40 % de los adultos indios y hasta al 58 % de los escolares suecos. En resumen, se trata simplemente de una variación natural en la forma de la oreja.

Un pequeño legado de nuestros antepasados muy lejanos.

Lo que hace que esta característica sea tan fascinante es su supuesto origen. Los científicos la consideran un rasgo atávico, es decir, una característica heredada de nuestros ancestros más antiguos. Esta pequeña característica correspondería a la punta afilada que aún se encuentra en varios mamíferos y algunos primates, como el macaco. En estas especies, esta forma de oreja facilita la captación y orientación de los sonidos.

Fue Charles Darwin quien popularizó esta característica en "El origen del hombre", publicado en 1871. La consideró una prueba más de nuestra historia evolutiva compartida con otros primates. En aquel entonces, esta pequeña protuberancia incluso recibió el apodo de "la punta de Woolner", en homenaje al escultor Thomas Woolner, uno de los primeros en interesarse por ella.

Una transmisión más compleja de lo que pensábamos.

Durante mucho tiempo, los investigadores creyeron que el tubérculo de Darwin se transmitía simplemente de padres a hijos mediante un único gen dominante. El conocimiento actual revela una historia mucho más compleja. Su presencia depende de varios factores, incluido el desarrollo embrionario, y no está ligada únicamente a la genética. Por lo tanto, dos padres que poseen esta pequeña protuberancia pueden tener un hijo que no la tenga, y viceversa. Aún quedan muchas preguntas sin respuesta.

Nuestras características únicas son las que hacen que la vida sea tan plena.

El tubérculo de Darwin nos recuerda algo esencial: no existe una única forma "normal" de tener orejas. Al igual que la forma de los ojos, las manos, la nariz o el cabello, cada cuerpo tiene sus propias características únicas. Esta pequeña protuberancia no es un defecto, ni una anomalía, ni algo que ocultar. Es simplemente una de las muchas variaciones que existen entre las personas. Es esta diversidad la que hace únicos a los seres humanos y enriquece tanto al mundo.

Así que, si descubres que posees el famoso tubérculo de Darwin, considéralo una curiosidad anatómica y un sutil guiño a nuestra larga historia evolutiva. Al fin y al cabo, nuestras diferencias cuentan una historia, y merecen ser celebradas en lugar de ocultadas.