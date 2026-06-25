"Nadie me habla de mi peso este verano": esta modelo muestra con orgullo su figura.

positividad corporal
Anaëlle G.
@bonjourclem / Instagram

Con el resurgimiento de las presiones del verano, un vídeo de Clémentine Desseaux está llamando la atención por su sencillez y fuerza. La modelo francesa aparece en traje de baño, segura y radiante, con un mensaje claro: su peso no es tema de debate. Es una declaración con la que muchas mujeres se identifican.

Una declaración de confianza que sienta bien

Frente a la cámara, Clémentine Desseaux avanza con seguridad. Sin justificación ni explicación alguna sobre su apariencia: simplemente el deseo de marcar un límite claro. En pocas palabras, declara que ya no quiere oír comentarios sobre su peso. Esta postura resulta convincente por su sencillez. En un contexto donde los comentarios sobre la apariencia física siguen siendo frecuentes, la modelo nos recuerda que cada persona es libre de vivir en su propio cuerpo sin tener que ajustarse a las expectativas de los demás.

El mito del "cuerpo de verano" puesto en entredicho

Cada verano, vuelven a surgir los mismos temas recurrentes: hay que preparar el cuerpo antes de las vacaciones, perder unos kilos o alcanzar una figura considerada ideal. Esta presión sigue afectando a muchas personas, especialmente a las mujeres, y puede minar considerablemente la autoestima. Con su vídeo, Clémentine Desseaux desafía esta visión. Su mensaje es sencillo: no existe un único cuerpo digno de disfrutar de la playa o del sol. El cuerpo perfecto para el verano es el que tienes hoy, con toda su singularidad.

Una voz comprometida a favor de una representación más inclusiva.

Esta postura forma parte de un compromiso de larga data. Clémentine Desseaux, radicada en Estados Unidos, se ha convertido en una figura reconocida en el movimiento de positividad corporal. Durante varios años, ha abogado por una mejor representación de la diversidad corporal en la moda y los medios de comunicación. A través de sus publicaciones, anima regularmente a todos a cultivar una relación más armoniosa con su imagen, alejada de los estándares a veces irreales impuestos por la industria o las redes sociales.

Un mensaje con el que muchos pueden identificarse.

La razón por la que este video resuena con tanta fuerza es que pone de relieve una experiencia compartida. Con la llegada del verano, los comentarios sobre el peso o la apariencia pueden multiplicarse, a veces disfrazados de consejos o preocupaciones bienintencionadas. Al optar por expresar su confianza abiertamente, Clémentine Desseaux ofrece una perspectiva diferente: disfrutar plenamente de la temporada sin dejar que otros definan tu valía. Es una invitación a celebrar tu cuerpo, a apreciar las experiencias que te permite vivir y a priorizar tu bienestar por encima de los juicios.

Con una declaración breve pero contundente, la modelo Clémentine Desseaux transforma su experiencia personal en un mensaje universal. Al negarse a que su peso se convierta en tema de conversación, también reivindica su derecho a existir en paz, sin tener que justificarse. Esta inspiradora declaración nos recuerda algo esencial: todo cuerpo merece brillar con luz propia, incondicionalmente y sin juicios.

Anaëlle G.
Anaëlle G.
Me apasiona la moda y siempre estoy al tanto de las tendencias que reflejan nuestro tiempo. Me encanta observar cómo se viste la gente, por qué lo hace y qué revela la moda sobre nosotros. Más allá de las pasarelas y las siluetas, son las historias las que realmente me fascinan.
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