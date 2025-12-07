Categorizada como "plus size", posa con seguridad y redefine los estándares de belleza.

La modelo estadounidense Hunter McGrady regresa triunfalmente a la edición 2025 de Sports Illustrated Swimsuit, fotografiada en Suiza por Derek Kettela. Madre de dos hijos y pionera de la positividad corporal, posa con un traje de baño forrado de piel, realzando sus curvas con una seguridad que desafía las normas tradicionales.

Un viaje pionero en moda inclusiva

Pionera desde 2017 como una de las modelos con más curvas en aparecer en Sports Illustrated Swimsuit, Hunter McGrady ha protagonizado innumerables portadas y sesiones de fotos en Anguila, Costa Rica, Belice y México. En 2024, se unió a la clase "Leyendas" para el 60.º aniversario de la revista, junto con otros 26 iconos. Fundadora en 2021 de la marca All Worthy (tallas XXS a 5X), aboga por una moda accesible para todo tipo de cuerpos y se niega a participar en Semanas de la Moda no inclusivas desde 2019.

Una sesión fotográfica alpina empoderante

Para 2025, Hunter McGrady ilumina las cumbres suizas con un traje de dos piezas ribeteado de piel, posando con seguridad sobre un fondo nevado que realza su figura. Esta elección de vestuario realza sus curvas, transmitiendo un mensaje claro: la belleza trasciende la talla y la edad. «La belleza no es un número, una talla, una edad ni una etnia; somos todos», declara, con la esperanza de inspirar a los lectores a verse representados.

Embajador de la salud mental y más.

Hunter McGrady, copresentadora del podcast "Model Citizen" junto a su hermana Michaela, colabora con marcas como Olay, Lane Bryant y Nordstrom, a la vez que derriba el estigma que rodea a la depresión y la ansiedad. Proveniente de una familia de artistas, ha transformado sus caderas adolescentes, demasiado anchas, en un gran atractivo. Su mantra: priorizar la autoestima sobre la apariencia, recordando a todos que "todos merecemos amor".

Representada por One Management y Wilhelmina, Hunter McGrady ha innovado: es la primera modelo de talla grande en aparecer en la portada de The Knot (2019) y Health Magazine (2022). Su compromiso anima a las marcas a diversificarse, demostrando que la inclusividad impulsa las ventas y empodera al colectivo. A través de SI Swimsuit, proclama: «Cuando te ves a ti misma, puedes ser tú misma».

En resumen, Hunter McGrady representa mucho más que una modelo: es el símbolo de una revolución silenciosa pero poderosa en la industria de la moda. Con su confianza, visibilidad y compromiso, demuestra que la belleza no se limita a estándares rígidos.