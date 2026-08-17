Ella celebra su marca de nacimiento visible y cambia la forma en que los demás la perciben.

Una marca de nacimiento es una marca distintiva, la huella de nuestra identidad. Decora el cuerpo como un sello personalizado. Algunas personas tienen marcas apenas visibles o ubicadas en zonas del cuerpo que solo sus amigos y familiares más cercanos pueden ver. Otras tienen hendiduras en la piel, versiones dermatológicas más prominentes. Sin embargo, la creadora de contenido @lise_favre tiene un nevus congénito. El nombre científico para esto es una mancha marrón cubierta de vello.

Un imán para las burlas durante la infancia.

Hay tantas marcas de nacimiento como personas. Algunas se confunden con lunares, otras dan la ilusión de haber limpiado vino con la piel, y otras son más arquitectónicas, parecidas a arte abstracto o a un garabato infantil. Algunas, ubicadas en zonas recónditas, permanecen ocultas a la vista, entre las sombras de la tela. Sin embargo, la creadora de contenido @lise_favre no podía decir lo mismo de discreción con su marca de nacimiento justo en medio de la mano. A menos que usara guantes todo el año, le resultaba difícil negar la existencia de esta marca del destino.

Ella tiene lo que los dermatólogos suelen llamar un nevus congénito. Aunque este término suena un tanto bárbaro, en realidad se refiere a un lunar extragrande que también sirve como criadero de vello. A veces tan pequeño como un guisante, también puede cubrir una gran parte del cuerpo como un tapiz despigmentado. Y aunque esta marca forma parte de ella, Lise lleva mucho tiempo deseando que se encoja o desaparezca de la superficie de su mano.

Durante toda su infancia, sus compañeros, con su humor infantil pero mordaz, comparaban la marca de nacimiento con "restos de excremento" y no dudaban en fingir asco ante lo que, en realidad, era una señal genética. A los ojos de sus compañeros, igualmente despiadados, solo había repugnancia. Acusada de "no lavarse" o "estar sucia", su marca de nacimiento la había convertido en la marginada de la escuela. Tras esta avalancha de burlas, las inseguridades se arraigaron en su mano, marcada por esa señal natural que le habían enseñado a odiar.

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Una frase que cambió su perspectiva.

Tras innumerables críticas, esta marca de nacimiento acabó convirtiéndose en una fuente de angustia, más que en una parte natural de la vida. En lugar de convivir pacíficamente con ella, Lise la rechazó por completo y deseaba desde hacía tiempo que se la extirparan. Para ella, esta marca coronada por largos vellos negros no era más que un problema, incluso un castigo divino. Aunque su marca de nacimiento solo cubría unos pocos centímetros cuadrados de su piel, en el espejo parecía haber adquirido proporciones enormes.

Lo que ella consideraba un defecto anatómico que debía corregirse tenía un significado diferente a los ojos de una compañera de balonmano. Fue esta amiga, que la visitaba, quien le hizo ver su peculiaridad. Con sana curiosidad, le preguntó sobre la marca, claramente visible en la trayectoria de la pelota.

Lise, que esperaba otra reacción hostil, se sorprendió gratamente con la perspectiva de Sofía, a quien expresó su inmensa gratitud. «Te hace parecer tan única, nunca había visto nada igual. Es increíblemente original», confesó con amabilidad. Este comentario tuvo un profundo impacto en la autoestima de Sofía.

Moraleja: lo que nos hace únicos no es raro.

Aunque las opiniones ajenas no deberían dictar nuestra forma de pensar, este sincero cumplido fue como un reinicio tras años de maltrato. Un nuevo comienzo. «En realidad, todo es cuestión de perspectiva», observa la creadora de contenido. Ahora, cuando los niños, en su etapa de preguntas, le preguntan qué tiene en la mano, ya no esconde los brazos detrás de la espalda. Ni intenta restarle importancia. Responde con seguridad : «Es un lunar, y es grande porque soy muy, muy guapa».

Si la sociedad nos ha hecho creer que la diferencia es anormal o que la singularidad es grotesca o problemática, en realidad, estas particularidades son nuestros dones más preciados. Al fin y al cabo, cuanto más rara es una joya, más valiosa es, y cuanto más coleccionable es, mayor es su valor. ¿Por qué no habría de ser igual con las pequeñas y únicas características del cuerpo humano? Ya sea una marca de nacimiento con una forma peculiar, una cicatriz o las ojeras… todos estos detalles nos hacen únicos y contribuyen a nuestra identidad visual.

Los seres humanos no nacen para ser clones ni para seguir pautas estéticas altamente homogéneas. Están programados para no tener iguales.