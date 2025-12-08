"Por eso me encanta estar soltera y tener 38 años": un hermoso mensaje sobre la autoconfianza

En un video viral, la creadora de contenido Fanny van Essche (@fancey_lifestyle) comparte su experiencia de soltería a los 38 años. En unas frases conmovedoras, desmiente estereotipos y ofrece una perspectiva vibrante sobre la autonomía emocional, la madurez y la libertad personal. Su mensaje demuestra que existen innumerables maneras de alcanzar la plenitud y que la soltería puede ser un terreno fértil donde finalmente te eliges a ti mismo.

Una mujer que ha aprendido, a lo largo de los años, a elegirse a sí misma.

Estar soltera a los 38, según Fanny, no es nada parecido a un limbo ni a un estado temporal que se soporta a la espera de algo mejor. Al contrario, es un estado que hay que cultivar, vivir intensamente, y que permite una nueva comprensión de uno mismo. En su video, explica que con los años ha desarrollado una valiosa certeza: ahora sabe que siempre se ha elegido a sí misma. Sin importar las circunstancias, siempre se ha respetado, se ha puesto límites y ha escuchado sus necesidades.

Esta confianza serena pero inquebrantable ahora actúa como un ancla. Se siente capaz de afrontar cada desafío, incluso el más difícil, sin perder de vista quién es. En retrospectiva, ve las pruebas menos como amenazas y más como momentos de transformación. Cada dificultad se convierte en una oportunidad para crecer, para fortalecer su carácter, para refinar sus deseos. Una madurez serena, desprovista de arrogancia, le permite mirar al futuro con una tranquilidad excepcional.

Una relación más pacífica con el cuerpo

Entre las revelaciones más impactantes de su video, su relación con su cuerpo ocupa un lugar destacado. Explica que conoce su cuerpo, sus reacciones, sus necesidades. Ha dejado de exigirle que se ajuste a un ideal inalcanzable. Ahora busca la armonía, no la perfección. Esta perspectiva tierna y perspicaz es profundamente positiva respecto al cuerpo. Valora el autoconocimiento, la amabilidad y la aceptación.

Y, sobre todo, le permitió transformar su relación con el amor. Ya no teme que una historia de amor termine, porque ya no mide su valor a través de los ojos de su pareja. Este sano desapego no tiene nada que ver con la indiferencia: se trata más bien de una nueva libertad emocional, de la convicción de que puede amar sin perderse a sí misma. La soltería deja entonces de ser un vacío y se convierte en un espacio donde puede respirar plenamente.

Una nueva perspectiva sobre las pequeñas alegrías de la vida.

Fanny van Essche (@fancey_lifestyle) también habla de cuánto disfruta ahora de los momentos sencillos. Los placeres cotidianos, los rituales delicados, los instantes fugaces y silenciosos adquieren ahora un matiz especial. Disfruta de cada matiz, sin intentar comparar su vida con un estándar ni hacerla espectacular.

También destaca la fortaleza de su círculo de amigas. Son mujeres comprensivas, cariñosas y divertidas, cuya lealtad y energía positiva crean una valiosa base emocional. Estas relaciones, cuidadosamente elegidas, sólidas y sinceras, son esenciales para su bienestar. Demuestran que el amor no se limita a las relaciones románticas: también fluye a través de amistades profundas, vínculos duraderos de complicidad y conexiones cuidadosamente cultivadas.

Libertad total para construir la propia vida

Lo que más aprecia Fanny es, en definitiva, su libertad. La libertad de decidir, de explorar, de imaginar su vida sin compromisos innecesarios. La soltería se convierte en un espacio de expresión donde sus proyectos, ambiciones y deseos pueden florecer sin restricciones. Contrariamente a los estereotipos, no teme permanecer soltera. Cree en el amor, pero en un amor que no llena el vacío. Un amor que se elige, se vive sin urgencia, se recibe en el momento oportuno. Esta visión es reconfortante y, sobre todo, inspiradora. Demuestra que es posible creer en el amor sin prisas, sin buscar un salvador ni la validación externa.

Un mensaje que celebra la autonomía emocional

El video de Fanny van Essche nos recuerda que a los 38 años, estar soltera puede ser una decisión vibrante, madura y alegre. Demuestra que el amor propio no es una opción predeterminada, sino una base sólida sobre la que todo se puede construir.

En definitiva, la historia de Fanny es una oda a la libertad interior, la confianza y una madurez serena e innegable. Anima a cada persona a seguir su propio ritmo, respetar sus necesidades y celebrar su cuerpo y sus emociones. Estar soltera a los 38 años no es una etapa pasajera: puede ser un espacio luminoso donde nos redescubrimos y nos fortalecemos. Es un mensaje inspirador que resuena con fuerza en una sociedad que adora imponer normas, recordándonos que existen innumerables caminos hacia la plenitud.