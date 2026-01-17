Este rasgo de carácter se observa a menudo en personas "maliciosas".

En el lenguaje cotidiano, a veces se les denomina personalidades "malévolas", pero en psicología se les conoce como rasgos de personalidad "oscuros" (la Tríada Oscura). Como se explica en un estudio publicado en Personality and Individual Differences , estos rasgos se asocian con una mayor probabilidad de comportamiento poco ético (mentiras, engaños), aunque esto no constituye un diagnóstico médico.

¿Qué es la "Tríada Oscura"?

La Tríada Oscura comprende tres rasgos:

Narcisismo (egocéntrico, necesidad de admiración),

Maquiavelismo (manipulación, estrategia social),

Psicopatía (impulsividad, baja empatía, búsqueda de sensaciones).

La característica más destacada aquí es el maquiavelismo.

En el estudio, se presentaron a los participantes dos situaciones en las que podían engañar o mentir para obtener algo. Los resultados mostraron que el maquiavelismo predecía con mayor fuerza el engaño en situaciones donde el engaño se realiza a expensas de otra persona (una forma de engaño más "social" y estratégica), mientras que la psicopatía predecía con mayor fuerza la mentira sobre el propio rendimiento (una forma de engaño más directa y oportunista). En otras palabras, no existe un único rasgo que lo explique todo: la relación varía según el tipo de comportamiento.

¿Y qué pasa con el famoso "por la noche somos menos morales"?

Existe una hipótesis bien conocida, el Efecto de la Moralidad Matutina, que sugiere que tendemos a ser más "morales" por la mañana que por la tarde. Pero el estudio de la Tríada Oscura también evaluó este punto... y no encontró este efecto: según sus resultados, la hora del día no modifica el engaño ni la mentira, ni refuerza el impacto de los rasgos "oscuros".

Conclusiones clave

El maquiavelismo es el rasgo más asociado aquí con el engaño estratégico.

La psicopatía está más estrechamente vinculada a la mentira que a la otra tarea.

Y a diferencia de otros estudios, la hora del día (mañana/tarde) no hace mucha diferencia en este estudio.

Este estudio nos recuerda que no hablamos de "monstruos" ni de diagnósticos, sino de tendencias de personalidad: cuando ciertos rasgos "oscuros" se acentúan, la probabilidad de comportamiento poco ético puede aumentar. En este caso, el maquiavelismo destaca principalmente por su engaño más estratégico (a costa de otros), mientras que la psicopatía está más estrechamente vinculada a la mentira oportunista. Y, sobre todo, contrariamente a la idea de que somos "menos morales" por la noche, los investigadores no encontraron un efecto claro de la hora del día: lo que más importa son los rasgos en sí mismos... no la hora.