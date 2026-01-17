Search here...

Este rasgo de carácter se observa a menudo en personas "maliciosas".

Psicología
Léa Michel
Photo d'illustration : Freepik

En el lenguaje cotidiano, a veces se les denomina personalidades "malévolas", pero en psicología se les conoce como rasgos de personalidad "oscuros" (la Tríada Oscura). Como se explica en un estudio publicado en Personality and Individual Differences , estos rasgos se asocian con una mayor probabilidad de comportamiento poco ético (mentiras, engaños), aunque esto no constituye un diagnóstico médico.

¿Qué es la "Tríada Oscura"?

La Tríada Oscura comprende tres rasgos:

  • Narcisismo (egocéntrico, necesidad de admiración),
  • Maquiavelismo (manipulación, estrategia social),
  • Psicopatía (impulsividad, baja empatía, búsqueda de sensaciones).

La característica más destacada aquí es el maquiavelismo.

En el estudio, se presentaron a los participantes dos situaciones en las que podían engañar o mentir para obtener algo. Los resultados mostraron que el maquiavelismo predecía con mayor fuerza el engaño en situaciones donde el engaño se realiza a expensas de otra persona (una forma de engaño más "social" y estratégica), mientras que la psicopatía predecía con mayor fuerza la mentira sobre el propio rendimiento (una forma de engaño más directa y oportunista). En otras palabras, no existe un único rasgo que lo explique todo: la relación varía según el tipo de comportamiento.

¿Y qué pasa con el famoso "por la noche somos menos morales"?

Existe una hipótesis bien conocida, el Efecto de la Moralidad Matutina, que sugiere que tendemos a ser más "morales" por la mañana que por la tarde. Pero el estudio de la Tríada Oscura también evaluó este punto... y no encontró este efecto: según sus resultados, la hora del día no modifica el engaño ni la mentira, ni refuerza el impacto de los rasgos "oscuros".

Conclusiones clave

  • El maquiavelismo es el rasgo más asociado aquí con el engaño estratégico.
  • La psicopatía está más estrechamente vinculada a la mentira que a la otra tarea.
  • Y a diferencia de otros estudios, la hora del día (mañana/tarde) no hace mucha diferencia en este estudio.

Este estudio nos recuerda que no hablamos de "monstruos" ni de diagnósticos, sino de tendencias de personalidad: cuando ciertos rasgos "oscuros" se acentúan, la probabilidad de comportamiento poco ético puede aumentar. En este caso, el maquiavelismo destaca principalmente por su engaño más estratégico (a costa de otros), mientras que la psicopatía está más estrechamente vinculada a la mentira oportunista. Y, sobre todo, contrariamente a la idea de que somos "menos morales" por la noche, los investigadores no encontraron un efecto claro de la hora del día: lo que más importa son los rasgos en sí mismos... no la hora.

Léa Michel
Léa Michel
Apasionada por el cuidado de la piel, la moda y el cine, dedico mi tiempo a explorar las últimas tendencias y a compartir consejos inspiradores para sentirte bien contigo misma. Para mí, la belleza reside en la autenticidad y el bienestar, y eso es lo que me motiva a ofrecer consejos prácticos para combinar estilo, cuidado de la piel y realización personal.
Article précédent
¿Miras la hora con frecuencia? ¿Qué podría decir eso de ti?

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

¿Miras la hora con frecuencia? ¿Qué podría decir eso de ti?

Mirar la hora en el teléfono o el reloj parece inofensivo. Sin embargo, este simple acto revela cómo...

Se dice que las personas manipuladoras tienen debilidad por este color… aunque es una debilidad muy común.

¿Y si un color que vemos a diario revelara mucho sobre nuestro mundo interior? Tras su aparente cotidianidad,...

Revisar la puerta o el bolso antes de salir: ¿por qué todos lo hacemos?

¿Quién no ha revisado alguna vez que la puerta esté cerrada con llave o ha rebuscado en su...

¿Te encanta la nieve? Estos 5 rasgos de personalidad probablemente te convenzan.

Francia ha estado experimentando un período de nevadas en los últimos días, y es posible que ya tengas...

Cuando los sueños “premonitorios” preceden a la realidad: ¿meras coincidencias?

Quizás ya hayas experimentado despertar de un sueño vívido y perturbador, solo para descubrir que algo similar sucedía...

Aquí está la inquietante verdad detrás de lo que consideramos bello (y por qué).

La belleza no es solo cuestión de gustos personales ni de normas sociales. Según un estudio reciente de...

© 2025 The Body Optimist