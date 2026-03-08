Los psicólogos consideran que esta actitud es uno de los mejores indicadores de una alta inteligencia.

La inteligencia no es simplemente una cuestión de CI. Para muchos psicólogos, la forma en que una persona piensa y cuestiona sus creencias suele revelar mucho más que sus puntuaciones en los exámenes. Entre los rasgos estudiados por los investigadores, la humildad intelectual se ha convertido en un indicador particularmente revelador de una inteligencia elevada.

Humildad intelectual, una habilidad estudiada en psicología

La humildad intelectual se refiere a la capacidad de reconocer que el conocimiento propio puede ser limitado o imperfecto. Implica aceptar la posibilidad de equivocarse, escuchar los argumentos contrarios y permanecer abierto a nueva información. En psicología, este rasgo no debe confundirse con la falta de confianza. Es más bien una forma de conciencia cognitiva: comprender que las opiniones propias pueden evolucionar a medida que surgen nuevos datos.

Varios investigadores han estudiado este fenómeno. El psicólogo Mark R. Leary y sus colegas, en particular, examinaron las características cognitivas y sociales de la humildad intelectual. En un estudio publicado en el *Boletín de Personalidad y Psicología Social*, demostraron que «las personas con este rasgo suelen ser más abiertas al debate y menos propensas al dogmatismo». Según esta investigación, la humildad intelectual también permite a las personas evaluar con mayor precisión la solidez de sus creencias y reconocer mejor las limitaciones de su conocimiento.

Un rasgo que fomenta un pensamiento más analítico

Las investigaciones también sugieren que la humildad intelectual está vinculada a una forma más rigurosa de procesar la información. Las personas que reconocen que pueden estar equivocadas tienden a examinar con mayor detenimiento los argumentos que se oponen a sus creencias. Distinguen con mayor facilidad los hechos de las opiniones y ajustan su juicio cuando surgen nuevas evidencias.

En una reseña dedicada a este tema, Mark R. Leary enfatiza que «la humildad intelectual puede conducir a decisiones más reflexivas y a una mejor evaluación de la información disponible». Según él, esta disposición cognitiva puede fomentar una comprensión más precisa del mundo y limitar ciertos errores de juicio. Esta capacidad de cuestionar las propias certezas suele considerarse un signo de madurez intelectual.

El efecto Dunning-Kruger: cuando el exceso de confianza distorsiona el juicio

El interés por la humildad intelectual también se explica por la investigación sobre sesgos cognitivos. Entre los fenómenos más conocidos se encuentra el efecto Dunning-Kruger , descrito en 1999 por los psicólogos David Dunning y Justin Kruger en la revista Journal of Personality and Social Psychology. Su estudio demuestra que «las personas menos competentes en un área determinada a veces tienden a sobreestimar sus capacidades».

Según los investigadores, este sesgo se deriva de la falta de habilidades metacognitivas: cuando se tiene poco dominio de un tema, se vuelve más difícil evaluar con precisión el propio nivel de conocimientos. Por el contrario, las personas más competentes suelen tener una percepción más matizada de sus conocimientos. Son más conscientes de la complejidad de los temas que abordan y reconocen con mayor facilidad lo que aún desconocen. Esta perspectiva crítica está directamente relacionada con la noción de humildad intelectual.

Una actitud que promueve el aprendizaje

Más allá del pensamiento crítico, la humildad intelectual también desempeña un papel importante en el aprendizaje. Las personas que reconocen sus limitaciones suelen estar más inclinadas a buscar nueva información y corregir sus errores. Esta apertura puede facilitar la adquisición de conocimientos y fomentar una curiosidad intelectual duradera.

En su obra, Mark R. Leary también enfatiza que «la humildad intelectual puede mejorar la calidad de las discusiones y reducir los conflictos de opinión». Quienes aceptan la posibilidad de equivocarse suelen estar más dispuestos a escuchar diferentes puntos de vista. En un contexto donde los debates públicos a veces se caracterizan por posiciones muy polarizadas, esta capacidad de matizar las propias convicciones puede contribuir a intercambios más constructivos.

Una visión más matizada de la inteligencia

Esta investigación contribuye a una evolución más amplia en la definición de inteligencia por parte de los psicólogos. Las pruebas cognitivas y el rendimiento académico siguen siendo indicadores importantes, pero no son suficientes por sí solos para reflejar todas las dimensiones de la inteligencia humana.

Hoy en día, muchos investigadores también se interesan por cualidades como la curiosidad intelectual, el pensamiento crítico y la apertura a nuevas ideas. Desde esta perspectiva, la humildad intelectual se perfila como un rasgo clave. Permite no solo una mejor evaluación del propio conocimiento, sino también el aprendizaje continuo y el refinamiento de las propias convicciones a lo largo del tiempo.

La psicología contemporánea tiende, por tanto, a matizar la imagen tradicional del "genio seguro de sí mismo". Según diversos estudios científicos, las mentes más brillantes se distinguen no solo por su capacidad de razonamiento, sino también por su capacidad para reconocer sus limitaciones. Admitir que uno puede estar equivocado, permanecer abierto a los argumentos opuestos y buscar comprender en lugar de tener la razón: para muchos investigadores, esta actitud podría ser uno de los signos más fiables de una inteligencia verdaderamente desarrollada.