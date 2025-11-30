Search here...

Les dio (casi) el mismo nombre a sus trillizos, y el motivo te sorprenderá.

Crianza de los hijos
Léa Michel
Freepik

Artisha Davis, una madre de Nueva Orleans (Luisiana - EE. UU.), eligió una forma única de nombrar a sus trillizos nacidos en octubre de 2024.

Tres nombres… que nadie sabe pronunciar

Según Today , Artisha Davis explica que, mientras buscaba nombres con significados fuertes durante una sesión nocturna de Instagram, se topó con "Daviane", un nombre que aprendió que significa "amado". Conmovida por este significado, creó dos variantes: "Davianna" y "Davian", dándole así a cada uno de sus hijos una versión personalizada de este nombre tan querido para ella.

Sin embargo, esta inusual elección tiene un inconveniente curioso: «Nadie sabe pronunciar sus nombres», dice riendo. Son tan parecidos que incluso ella a veces los confunde. Para que quede claro, «Davianna» se pronuncia «Dah-vi-AH-nuh», «Davian», su único hijo, se pronuncia «Day-vi-in» y «Daviane» se pronuncia «Day-vi-on».

Una tradición familiar que se transmite de generación en generación

Artisha Davis, gemela, explica que esta costumbre proviene de su experiencia personal, ya que ella y su hermana tienen nombres muy similares y a menudo han sido víctimas de confusiones administrativas. Para no marginar a su cuarta hija, nacida este otoño, eligió un nombre también similar en sonido y ritmo, "Devyn", para sentirse incluida en este grupo de hermanas tan cercanas en edad.

Esta inusual historia combina amor, originalidad y un sincero deseo de crear un vínculo fuerte entre sus hijos a través de sus nombres.

Léa Michel
Léa Michel
Apasionada del cuidado de la piel, la moda y el cine, dedico mi tiempo a explorar las últimas tendencias y compartir consejos inspiradores para sentirte bien contigo misma. Para mí, la belleza reside en la autenticidad y el bienestar, y eso es lo que me motiva a ofrecer consejos prácticos para combinar estilo, cuidado de la piel y realización personal.
La decisión de esta madre de 50 años está dividiendo internet

