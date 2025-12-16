Search here...

Después del almuerzo, la siesta ideal es más corta de lo que te imaginas.

Bienestar
Léa Michel
drobotdean/Freepik

¿Quién no ha soñado con sumergirse en un sueño tranquilo y reparador unas horas después de comer? ¿Y si te dijéramos que a veces menos es más? La ciencia revela que la siesta ideal no se mide en horas, sino en minutos... ¡y eso podría transformar tus tardes!

20 minutos: el secreto de las siestas efectivas

Muchos investigadores coinciden: una siesta corta de unos 20 minutos después de comer es más que suficiente para recargar energías. Un estudio estadounidense publicado por Psychologies demuestra que exceder esta duración puede incluso provocar un fenómeno conocido como "inercia del sueño", ese momento en el que uno se siente perdido, aturdido y desmotivado. Además, las siestas largas pueden interrumpir el sueño nocturno. Por otro lado, una siesta rápida permite empezar el día con buen pie, con mayor concentración y energía, a la vez que se mantiene alerta y dinámico.

Los beneficios inesperados de una siesta corta

Quizás pienses que una siesta de unos minutos no marca mucha diferencia. ¡Piénsalo de nuevo! Entre 15 y 20 minutos son suficientes para mejorar tu memoria, tu estado de alerta e incluso tu productividad. La clave está en evitar caer en un sueño profundo, que suele ser responsable de esa sensación de "niebla mental" al despertar. Los especialistas del sueño recomiendan esta práctica: una siesta rápida en el momento oportuno ofrece todos los beneficios del descanso sin los inconvenientes de los largos periodos de inactividad.

Cómo optimizar tu siesta energética

Para que estos minutos sean realmente beneficiosos, es importante crear un ambiente tranquilo. Busca un lugar tranquilo, apaga el teléfono o reduce las distracciones visuales y asegúrate de no exceder los 20 minutos. Esta sencilla rutina se puede integrar fácilmente en tu vida diaria, ya sea en la oficina o en casa. El resultado: combatirás eficazmente el cansancio vespertino, sin culpa y con una sensación de ligereza.

La lección es clara: la siesta ideal después de comer es más corta de lo que crees. Al limitarte a 15-20 minutos, maximizas los beneficios para tu cuerpo y mente, a la vez que respetas tu ritmo natural. La próxima vez que te apetezca echarte una siesta después de comer, recuerda que bastan unos minutos para volver a la normalidad.

Léa Michel
Léa Michel
Apasionada por el cuidado de la piel, la moda y el cine, dedico mi tiempo a explorar las últimas tendencias y a compartir consejos inspiradores para sentirte bien contigo misma. Para mí, la belleza reside en la autenticidad y el bienestar, y eso es lo que me motiva a ofrecer consejos prácticos para combinar estilo, cuidado de la piel y realización personal.
¿Te da miedo ser anfitrión? Aquí te explicamos cómo superarlo estas fiestas.

