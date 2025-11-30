Search here...

Golpeeas el pie mientras estás sentado, pero ¿de dónde viene este reflejo?

Bienestar
Léa Michel
lifeforstock/Freepik

Mucha gente golpea el suelo con los pies instintivamente al sentarse. Este gesto automático, a menudo inconsciente, despierta curiosidad. ¿Por qué lo hacemos? Averigüémoslo.

Un reflejo vinculado al cuerpo y la mente.

Dar golpecitos con los pies, mover las piernas o sacudirlas mientras se está sentado puede reflejar varias necesidades internas. Psicológicamente, este gesto suele ser una forma de liberar la tensión acumulada, un reflejo contra el estrés o el nerviosismo. Según un psicólogo , a veces también sirve como válvula de escape y ayuda al cerebro a regular el exceso de energía o a mantener la concentración. Algunas personas tienen un sistema nervioso más sensible y buscan mantener cierto nivel de alerta o evitar la somnolencia o el aburrimiento. Este movimiento se convierte entonces en un hábito, una respuesta automática a la que ya ni siquiera prestamos atención.

Raíces profundas en nuestros reflejos arcaicos

A un nivel más fisiológico, este reflejo de movimiento puede vincularse con reflejos arcaicos presentes desde el nacimiento. Por ejemplo, el reflejo de prensión plantar en los recién nacidos provoca la contracción de los dedos al estimular la planta del pie. Este reflejo automático, vestigio de nuestra evolución, generalmente desaparece en los primeros meses de vida, pero ilustra cómo ciertas reacciones de las extremidades inferiores están profundamente arraigadas en nuestro sistema nervioso.

Un gesto natural para favorecer la circulación.

Desde un punto de vista práctico, mover los pies al estar sentado también favorece la circulación sanguínea. El flujo sanguíneo al corazón se facilita gracias a las contracciones musculares asociadas con los movimientos repetitivos de los pies. Por lo tanto, golpear los pies también puede combatir el estancamiento sanguíneo y prevenir sensaciones desagradables como hormigueo o entumecimiento.

¿Cuándo debes preocuparte?

En la mayoría de los casos, este reflejo es inofensivo y no daña a la persona ni a quienes la rodean. Sin embargo, si este movimiento se vuelve excesivo, interfiere con el sueño o la concentración, o se acompaña de dolor, puede ser útil consultar a un especialista. En ocasiones, este comportamiento indica trastornos como el síndrome de piernas inquietas.

En resumen, este simple gesto —dar golpecitos con el pie mientras estás sentado— revela mensajes sutiles del cuerpo y la mente, que reflejan nuestra necesidad natural de equilibrio y bienestar. Escúchalo y compréndelo para sentirte mejor.

Léa Michel
Léa Michel
Apasionada del cuidado de la piel, la moda y el cine, dedico mi tiempo a explorar las últimas tendencias y compartir consejos inspiradores para sentirte bien contigo misma. Para mí, la belleza reside en la autenticidad y el bienestar, y eso es lo que me motiva a ofrecer consejos prácticos para combinar estilo, cuidado de la piel y realización personal.
Article précédent
Tu cerebro permanece “adolescente” durante mucho más tiempo del que imaginas.
Article suivant
Pérdida de peso estancada: la señal silenciosa que tu cuerpo te envía sin que lo sepas

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Pérdida de peso estancada: la señal silenciosa que tu cuerpo te envía sin que lo sepas

La idea de perder peso se ha vuelto omnipresente, hasta el punto de que muchos terminan creyendo que...

Tu cerebro permanece “adolescente” durante mucho más tiempo del que imaginas.

Un estudio reciente de la Universidad de Cambridge revela que el cerebro humano se desarrolla en cinco fases...

Según los psicólogos, los jubilados más realizados comparten este rasgo común.

Al jubilarse, algunas personas parecen tener mayor capacidad para encontrar el equilibrio y un bienestar duradero. Los psicólogos...

Por qué nos encanta acurrucarnos en el sofá como los gatos (y lo que revela)

Acurrucarse en el sofá, como un gato, es un hábito que a muchos les resulta irresistible. Esta postura,...

¿El hábito de balancear la pierna? Las señales inconscientes que envías sin darte cuenta.

Balancear la pierna es un gesto aparentemente inocuo que muchos realizan sin darse cuenta. Sin embargo, este pequeño...

Los secretos de la longevidad de este médico japonés que murió a los 105 años

El Dr. Shigeaki Hinohara, reconocido médico japonés, es un icono de la longevidad. Tras fallecer a la notable...

© 2025 The Body Optimist