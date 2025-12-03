Este síntoma cardíaco se intensifica durante la temporada navideña.

La temporada navideña brilla con magia, reencuentros y momentos acogedores. Pero tras las luces centelleantes y los festines suntuosos, se esconde un fenómeno mucho menos festivo. Tu corazón, ese formidable motor de la vida, puede ponerse a prueba.

Cuando la magia de la Navidad cambia tu ritmo cardíaco

Cuando pensamos en la Navidad, inmediatamente imaginamos grandes reuniones alrededor de la mesa, risas que alegran el ambiente y ese ambiente acogedor que te envuelve como una manta cálida. Si bien estos momentos son preciosos, también conllevan comportamientos que, sin darnos cuenta, pueden alterar el ritmo cardíaco. Y entre ellos está el infame síndrome del corazón navideño , un invitado indeseable.

Este síndrome, cuyo nombre suena casi como sacado de una comedia romántica navideña, es, sin embargo, muy real. Se trata de una arritmia cardíaca provocada por el consumo excesivo de alcohol. Ya sea que bebas champán para celebrar, un buen vino tinto con la comida o ese ponche casero que tu tío sirvió demasiado, tu corazón puede reaccionar de forma impredecible.

El alcohol: un enemigo furtivo de tu corazón

Al día siguiente de haber comido en exceso, no es raro experimentar palpitaciones, una sensación de latidos cardíacos acelerados, como si el corazón hubiera empezado a correr una maratón de repente mientras uno simplemente intentaba recuperarse de la noche anterior. Según el Dr. Gérald Kierzek, médico de urgencias, esta arritmia, llamada fibrilación auricular, no debe tomarse a la ligera. Incluso aumenta el riesgo de accidente cerebrovascular. Kierzek señala que uno de cada cuatro accidentes cerebrovasculares está relacionado con un episodio de fibrilación auricular.

Un estudio de 2020 ofrece explicaciones biológicas para este fenómeno. El etanol, ingrediente clave de tus bebidas favoritas, actúa directamente sobre una enzima esencial: la proteína quinasa C. Al interrumpir las señales eléctricas que permiten que tu corazón lata con fluidez, puede causar una arritmia. Esta interrupción suele aparecer dentro de las 8 horas posteriores al consumo y desaparece en 24 horas. Si ya eres propenso a sufrir problemas cardíacos, es mejor evitar el alcohol por completo, recomienda el Dr. Kierzek.

Invierno: una estación que complica la tarea del corazón

Y el alcohol no es el único culpable. El propio invierno conspira contra ti. Según la Asociación Americana del Corazón, las muertes por infartos aumentan aproximadamente un 10 % durante esta temporada, con un pico alrededor de Navidad y Año Nuevo. ¿Por qué esta época emocionalmente cálida se vuelve tan fría para el corazón?

Se combinan varios factores. En primer lugar, el frío provoca vasoconstricción en las arterias, reduciendo su diámetro. El corazón tiene que esforzarse más para circular la sangre. Si a esto le sumamos las comidas ricas en grasas y sal, que suponen un verdadero desafío metabólico, tenemos un cóctel perjudicial para la salud cardiovascular. Y no olvidemos el estrés —sí, incluso si te encanta preparar la Navidad—, que puede convertirse en un factor agravante. Buscar el regalo "perfecto", organizar la comida, gestionar las visitas familiares: todo esto somete a un gran esfuerzo. Por último, un último punto que a menudo se pasa por alto: durante las fiestas, muchas personas dudan en buscar ayuda médica si se sienten mal, por miedo a molestar a alguien. Es un reflejo que hay que evitar.

¿Cómo pasar unas fiestas tranquilas sin que te duela el corazón?

El Dr. Kierzek enfatiza este punto: si experimenta molestias, dolor, dificultad para respirar o pulso irregular, nunca posponga la consulta médica. Su salud es valiosa y su corazón merece toda su atención. Para disfrutar plenamente de las fiestas sin renunciar a lo que ama, la Asociación Americana del Corazón ofrece algunos consejos sencillos.

Actúe con rapidez en caso de molestias: si experimenta dolor en el pecho, dificultad para respirar o malestar general, llame al 15 inmediatamente. Es mejor buscar ayuda médica con demasiada frecuencia que con la suficiente.

Modere sus comidas y el consumo de alcohol: disfrute de alimentos de temporada siendo consciente de sus límites.

Gestiona tu estrés: respira, delega, pon las cosas en perspectiva. No tienes que cargar con todo sobre tus hombros.

Mantén la actividad física: caminar, una sesión de yoga, un poco de baile, cualquier cosa es buena para activar tu cuerpo.

No descuides tus tratamientos: si estás en tratamiento, cúmplelo escrupulosamente, incluso en medio de la agitación festiva.

Celebra con amabilidad: el regalo más hermoso para tu corazón

La temporada navideña es una época para amar y compartir. Sin embargo, celebrar no significa descuidarse. Al adoptar una actitud amable y cuidadosa con tu cuerpo, puedes comenzar el año con bienestar. Puedes reír, celebrar y brindar si lo deseas, manteniendo ese equilibrio que te permite saborear cada momento sin arriesgar tu corazón.

En resumen, tu corazón es un fiel compañero: dale el respeto, la atención y la ternura que merece. Así, disfrutarás de unas felices fiestas y de un nuevo año que comience de la mejor manera posible.