En la India, su matrimonio provocó un escándalo debido al color de piel del novio.

Una boda por amor en India se ha convertido en una polémica nacional debido al color de piel del novio, lo que ha desatado un intenso debate sobre el colorismo y los prejuicios que aún prevalecen en la sociedad. Rishabh Rajput y Sonali Chouksey, una pareja de Madhya Pradesh, vieron cómo el vídeo de su boda se hacía viral, no por su felicidad, sino por los ataques dirigidos contra la piel oscura del novio y los supuestos motivos de la novia.

Una boda de cuento de hadas… arruinada por trolls

Rishabh y Sonali se conocieron en la universidad en 2014 y permanecieron juntos durante 11 años antes de casarse el 23 de noviembre, rodeados de sus familias y rituales tradicionales. Sus fotos y videos, publicados en redes sociales para compartir su alegría, circularon rápidamente, pero los mensajes de felicitación quedaron eclipsados ​​por las burlas y los memes que criticaban la tez más oscura del novio.

Una mezcla de racismo y misoginia en línea

Los trolls describieron a la pareja como "indistinta", insinuando que "Sonali no podría ser feliz con un hombre de piel oscura". Muchos la llamaron "cazafortunas", alegando que se casó con él por su dinero o por un puesto en el gobierno, llegando incluso a sugerir que su padre era ministro, sin la menor prueba.

Una respuesta digna y directa

Ante las duras críticas, la pareja decidió responder públicamente en lugar de guardar silencio. En una publicación de Instagram y varias entrevistas, Rishabh reiteró que no es funcionario, pero que trabaja arduamente para brindarle una vida digna a su familia, enfatizando que Sonali lo amaba cuando "no tenía nada" y que lo apoyó en las buenas y en las malas.

Enfrentando las contradicciones del colorismo

Rishabh declaró a la BBC que había sufrido discriminación por el color de su piel toda su vida, pero que nunca había oído, en sus 11 años de relación, que fueran una "mala pareja" hasta que el video fue criticado por desconocidos en línea. Sonali señaló que en India la mayoría de las personas tienen la piel oscura y que tener la piel más clara no hace a nadie mejor, denunciando lo absurdo de juzgar a una pareja por su complexión en lugar del amor y el respeto que comparten.

Un amor más fuerte que los prejuicios

La pareja insiste en que un video de 30 segundos no captura los 11 años de trabajo, compromiso y apoyo mutuo que han forjado su historia. A quienes los llaman "desencajados", Rishabh simplemente responde: "Miren sus caras; no parecen infelices porque poseen algo que muchos no tienen: yo la tengo a ella y ella me tiene a mí".

La historia de Rishabh y Sonali, más allá del amor sincero que encarna, revela el persistente estigma del colorismo en la India. Su unión, destinada a ser celebrada, ha sacado a la luz los juicios infundados que aún enfrentan quienes no se ajustan a los estándares estéticos heredados de siglos de jerarquías sociales. Al elegir responder con dignidad y defender su historia, la pareja transforma el odio en consciencia. Su mensaje es claro: el color de la piel no define el valor de un ser humano.